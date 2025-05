Torcida do Paysandu faz mosaico antes do Re-Pa da final do Parazão; vídeo

A torcida do Paysandu preparou um mosaico para a entrada da equipe em campo no Re-Pa 778, disputado neste domingo (11), pelo jogo de volta da final do Campeonato Paraense de 2025. A arte tem o desenho de um lobo, mascote do clube, e a frase "vamos jogar com raça". Veja imagens:

Mosaico do Paysandu no Re-Pa 778 Wagner Santana/ O Liberal Foto: Wagner Santana / O Liberal Wagner Santana/ O Liberal Wagner Santana/ O Liberal