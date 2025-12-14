Léo Jardim brilha, Vasco elimina o Fluminense nos pênaltis e encara o Corinthians na final A equipe comandada por Fernando Diniz entrou em campo com a vantagem construída no jogo de ida, quando venceu por 2 a 1 Redação O Liberal com informações da AE 14.12.25 23h12 O Vasco está de volta à final da Copa do Brasil. A equipe garantiu sua vaga ao eliminar o Fluminense nos pênaltis, após ser derrotada por 1 a 0 no tempo normal, no Maracanã. A atuação decisiva do goleiro Léo Jardim foi fundamental para a classificação do Cruz-Maltino. Com a vitória, o Vasco enfrentará o Corinthians na decisão. O time paulista eliminou o Cruzeiro, também nos pênaltis, em sua semifinal. O Confronto pela Taça e Premiação A final da Copa do Brasil será disputada em dois jogos. A partida de ida ocorrerá em São Paulo, na quarta-feira, e o confronto de volta será no Maracanã, no domingo. A vaga na final assegura ao Vasco uma premiação mínima de R$ 33 milhões, valor destinado ao vice-campeão da competição. O resultado também impacta a possibilidade de o São Paulo conquistar uma vaga na Libertadores, caso Cruzeiro ou Fluminense fossem campeões via G-8 do Campeonato Brasileiro. Vasco e Corinthians seguem na disputa pela última vaga brasileira no torneio continental. A Partida no Maracanã: Estratégias e Oportunidades O Fluminense, comandado por Fernando Diniz, entrou em campo com a vantagem de 2 a 1 do jogo de ida e adotou uma postura cautelosa. A equipe buscou controlar os espaços e explorar transições. O primeiro tempo foi marcado por intensa disputa física no meio-campo e poucas chances claras de gol. O Vasco conseguiu criar perigo em chutes de média distância. Andrés Gómez e Rayan finalizaram com força, exigindo defesas importantes do goleiro Fábio, que evitou um cenário ainda mais favorável ao adversário. Do outro lado, o Fluminense ajustou sua organização após um início confuso e passou a pressionar pelo lado direito ofensivo. Samuel Xavier e Canobbio foram os responsáveis pelas principais jogadas do time tricolor, que encontrou o caminho do gol por ali. Em uma jogada trabalhada pela direita, Samuel Xavier encontrou Canobbio em profundidade. O uruguaio cruzou rasteiro, Everaldo desviou e a bola acertou a trave. Na sobra, Paulo Henrique tentou cortar, mas acabou marcando um gol contra, aos 35 minutos do primeiro tempo. Segundo Tempo Equilibrado e Decisão nos Pênaltis Na volta do intervalo, o Vasco demonstrou melhora na postura e conseguiu equilibrar as ações da partida. O goleiro Fábio passou a ser mais exigido, enquanto o Fluminense manteve a pressão territorial, porém com menor agressividade nas finalizações. A entrada de Paulo Henrique Ganso conferiu mais qualidade à posse de bola do Fluminense. O camisa 10 organizou o jogo no campo ofensivo com passes curtos e inteligência, criando uma oportunidade para Bernal, cujo chute saiu fraco. A melhor chance da partida no tempo normal foi do Fluminense. Serna, após um escorregão da defesa vascaína, ficou frente a frente com Léo Jardim. Contudo, o atacante optou por tentar o drible em vez da finalização de primeira, desperdiçando a oportunidade. Nos minutos finais, ambas as equipes reduziram os riscos, administrando o resultado. Com o placar agregado igualado em 2 a 2, o clássico seguiu naturalmente para a disputa por pênaltis, cenário que confirmou o equilíbrio do confronto. A Série de Pênaltis e o Herói Léo Jardim Na marca da cal, o Vasco foi mais eficiente. Thiago Silva abriu a série convertendo para o Fluminense, mas Vegetti parou em Léo Jardim, que defendeu com os pés. John Kennedy também desperdiçou sua cobrança pelo Fluminense, recolocando o Vasco na disputa. Rayan, Ganso, Victor Luis, Renê e Coutinho converteram suas respectivas cobranças. Na sequência decisiva, Canobbio bateu no meio e viu Léo Jardim permanecer parado, defendendo mais uma vez. Na última cobrança, Puma Rodríguez mostrou tranquilidade e marcou, garantindo o Vasco na final da Copa do Brasil após 14 anos. A última final do clube havia sido em 2011, quando conquistou o título. Ficha Técnica do Jogo Confira os detalhes da partida: Placar: Fluminense 1 (3) X (4) 0 Vasco Gols: Paulo Henrique (contra), aos 35 minutos do primeiro tempo. Escalações: FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli (Otávio), Nonato (Bernal) e Lucho Acosta (Paulo Henrique Ganso); Canobbio, Everaldo (John Kennedy) e Serna. Técnico: Luis Zubeldía. VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Victor Luis), Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes (Hugo Moura) e Philippe Coutinho; Andrés Gómez (Matheus França), Rayan e Nuno Moreira (Vegetti). Técnico: Fernando Diniz. Cartões Amarelos: Fluminense: Canobbio, Everaldo, Lucho Acosta, Nonato, Samuel Xavier e Serna. Vasco: André Gómez, Carlos Cuesta e Paulo Henrique. Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO) Renda: R$ 6.789.476,00 Público: 67.570 torcedores Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Vasco Fluminense Léo Jardim COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Série A: Remo terá maior desgaste logístico e vai percorrer mais de duas voltas ao mundo Grandes viagens impacta diretamente no rendimento dos jogadores, treinos e alimentação 14.12.25 7h30 Futebol Paysandu 2026: Júnior Rocha fala em método, organização e perfil ideal de reforços Treinador deu entrevista exclusiva Núcleo de Esportes de O Liberal. 14.12.25 7h00 Carlos Ferreira Quantas decisões cada atleta toma num jogo de futebol? 14.12.25 7h00 MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (15/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A italiana, Premier League, La Liga e Liga Portugal movimentam o futebol nesta segunda-feira 15.12.25 7h00 'Assumo minha responsabilidade e meu erro', admite Gabigol após pênalti perdido 14.12.25 23h42 Dorival reconhece dificuldades do Corinthians, valoriza plantel e pede 'respeito' à imprensa 14.12.25 23h32 FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30