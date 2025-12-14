Léo Jardim brilha, Vasco elimina o Fluminense nos pênaltis e encara o Corinthians na final

O Vasco está de volta à final da Copa do Brasil. A equipe garantiu sua vaga ao eliminar o Fluminense nos pênaltis, após ser derrotada por 1 a 0 no tempo normal, no Maracanã. A atuação decisiva do goleiro Léo Jardim foi fundamental para a classificação do Cruz-Maltino.

Com a vitória, o Vasco enfrentará o Corinthians na decisão. O time paulista eliminou o Cruzeiro, também nos pênaltis, em sua semifinal.

O Confronto pela Taça e Premiação

A final da Copa do Brasil será disputada em dois jogos. A partida de ida ocorrerá em São Paulo, na quarta-feira, e o confronto de volta será no Maracanã, no domingo. A vaga na final assegura ao Vasco uma premiação mínima de R$ 33 milhões, valor destinado ao vice-campeão da competição.

O resultado também impacta a possibilidade de o São Paulo conquistar uma vaga na Libertadores, caso Cruzeiro ou Fluminense fossem campeões via G-8 do Campeonato Brasileiro. Vasco e Corinthians seguem na disputa pela última vaga brasileira no torneio continental.

A Partida no Maracanã: Estratégias e Oportunidades

O Fluminense, comandado por Fernando Diniz, entrou em campo com a vantagem de 2 a 1 do jogo de ida e adotou uma postura cautelosa. A equipe buscou controlar os espaços e explorar transições. O primeiro tempo foi marcado por intensa disputa física no meio-campo e poucas chances claras de gol.

O Vasco conseguiu criar perigo em chutes de média distância. Andrés Gómez e Rayan finalizaram com força, exigindo defesas importantes do goleiro Fábio, que evitou um cenário ainda mais favorável ao adversário.

Do outro lado, o Fluminense ajustou sua organização após um início confuso e passou a pressionar pelo lado direito ofensivo. Samuel Xavier e Canobbio foram os responsáveis pelas principais jogadas do time tricolor, que encontrou o caminho do gol por ali.

Em uma jogada trabalhada pela direita, Samuel Xavier encontrou Canobbio em profundidade. O uruguaio cruzou rasteiro, Everaldo desviou e a bola acertou a trave. Na sobra, Paulo Henrique tentou cortar, mas acabou marcando um gol contra, aos 35 minutos do primeiro tempo.

Segundo Tempo Equilibrado e Decisão nos Pênaltis

Na volta do intervalo, o Vasco demonstrou melhora na postura e conseguiu equilibrar as ações da partida. O goleiro Fábio passou a ser mais exigido, enquanto o Fluminense manteve a pressão territorial, porém com menor agressividade nas finalizações.

A entrada de Paulo Henrique Ganso conferiu mais qualidade à posse de bola do Fluminense. O camisa 10 organizou o jogo no campo ofensivo com passes curtos e inteligência, criando uma oportunidade para Bernal, cujo chute saiu fraco.

A melhor chance da partida no tempo normal foi do Fluminense. Serna, após um escorregão da defesa vascaína, ficou frente a frente com Léo Jardim. Contudo, o atacante optou por tentar o drible em vez da finalização de primeira, desperdiçando a oportunidade.

Nos minutos finais, ambas as equipes reduziram os riscos, administrando o resultado. Com o placar agregado igualado em 2 a 2, o clássico seguiu naturalmente para a disputa por pênaltis, cenário que confirmou o equilíbrio do confronto.

A Série de Pênaltis e o Herói Léo Jardim

Na marca da cal, o Vasco foi mais eficiente. Thiago Silva abriu a série convertendo para o Fluminense, mas Vegetti parou em Léo Jardim, que defendeu com os pés. John Kennedy também desperdiçou sua cobrança pelo Fluminense, recolocando o Vasco na disputa.

Rayan, Ganso, Victor Luis, Renê e Coutinho converteram suas respectivas cobranças. Na sequência decisiva, Canobbio bateu no meio e viu Léo Jardim permanecer parado, defendendo mais uma vez. Na última cobrança, Puma Rodríguez mostrou tranquilidade e marcou, garantindo o Vasco na final da Copa do Brasil após 14 anos. A última final do clube havia sido em 2011, quando conquistou o título.

Ficha Técnica do Jogo

Confira os detalhes da partida:

Placar: Fluminense 1 (3) X (4) 0 Vasco

Gols: Paulo Henrique (contra), aos 35 minutos do primeiro tempo.

Escalações:

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli (Otávio), Nonato (Bernal) e Lucho Acosta (Paulo Henrique Ganso); Canobbio, Everaldo (John Kennedy) e Serna. Técnico: Luis Zubeldía.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Victor Luis), Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes (Hugo Moura) e Philippe Coutinho; Andrés Gómez (Matheus França), Rayan e Nuno Moreira (Vegetti). Técnico: Fernando Diniz.

Cartões Amarelos: Fluminense: Canobbio, Everaldo, Lucho Acosta, Nonato, Samuel Xavier e Serna. Vasco: André Gómez, Carlos Cuesta e Paulo Henrique.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Renda: R$ 6.789.476,00

Público: 67.570 torcedores

67.570 torcedores Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).