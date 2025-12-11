Vai pedir música? Remo vence o Paysandu três vezes e conquista títulos no futsal Garotada do Remo não aliviou para o rival e fez a festa com três títulos O Liberal 11.12.25 14h46 O Leão Azul fez a festa e garantiu as taças para o lado azulino da Almirante Barroso (Raul Martins / Remo) A boa fase do Remo não se limita apenas aos gramados, com o time conquistando o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão Azul “está grandão” também nas quadras e conquistou três títulos nesta semana, todos eles em cima do Paysandu, seu maior rival. O Remo mostrou soberania nas quadras nesta semana. As equipes azulinas de futsal comemoraram bastante os títulos dos Campeonatos Paraenses nas categorias Sub-9, Sub-14 e Sub-15. VEJA MAIS Brasil é campeão da Copa do Mundo feminina de futsal com uma paraense no time; saiba quem é Seleção Brasileira bateu Portugal na grande final e contou com a paraense Ana Luiza, uma das destaques da competção Remo conquista Taça Brasil Sub-18 de futsal com goleada em Fortaleza Leão venceu o Sesc-DF por 8 a 1 na final e levantou mais um título nacional sob o comando do técnico Carlinhos Rez O primeiro triunfo do dia ocorreu no Sub-9, após empate no tempo normal em 2 a 2, a molecada azulina derrotou o Paysandu nas disputas de pênaltis e garantiu a primeira taça do dia. No Sub-14, um jogo disputado e mais uma vez o Leão Azul mostrou sua força, ao vencer o Paysandu pelo placar de 3 a 2. Fechando a “tríplice coroa”, foi a vez do time categoria Sub-15, que bateu o time bicolor pelo m arcador de 4 a 2. Nas redes sociais, vários torcedores comemoraram a conquista e brincaram com a situação do rival, que além de ter perdido as três finais no futsal, acabou sendo rebaixado para a Série C no futebol de campo. Veja alguns comentários dos torcedores do Remo: “Na próxima, deixa ganharem pelo menos no par ou ímpar” – Sérgio Potter “Nosso filho mesmo (risos)” – Marcelino Campos Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes mais esportes remo remo remo futsal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES MAIS ESPORTES Em busca da 5ª vitória seguida, paraense Melk Costa enfrenta francês no UFC: 'Vou finalizar ele' Esta será a quarta luta do ano do atleta e marca o último evento do ano da organização 13.12.25 9h00 MMA Sport Club Pará vs Minas Gerais no Jungle Fight 143 12.12.25 10h48 FUTEBOL Vai pedir música? Remo vence o Paysandu três vezes e conquista títulos no futsal Garotada do Remo não aliviou para o rival e fez a festa com três títulos 11.12.25 14h46 APRENDER Programa abre inscrições para capacitar projetos esportivos na Região Norte Nesta terceira edição, a Rede CT prevê a seleção de 100 organizações das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste 10.12.25 19h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h33 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26