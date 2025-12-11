Vai pedir música? Remo vence o Paysandu três vezes e conquista títulos no futsal

A boa fase do Remo não se limita apenas aos gramados, com o time conquistando o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão Azul “está grandão” também nas quadras e conquistou três títulos nesta semana, todos eles em cima do Paysandu, seu maior rival.

O Remo mostrou soberania nas quadras nesta semana. As equipes azulinas de futsal comemoraram bastante os títulos dos Campeonatos Paraenses nas categorias Sub-9, Sub-14 e Sub-15.

VEJA MAIS

O primeiro triunfo do dia ocorreu no Sub-9, após empate no tempo normal em 2 a 2, a molecada azulina derrotou o Paysandu nas disputas de pênaltis e garantiu a primeira taça do dia.

No Sub-14, um jogo disputado e mais uma vez o Leão Azul mostrou sua força, ao vencer o Paysandu pelo placar de 3 a 2. Fechando a “tríplice coroa”, foi a vez do time categoria Sub-15, que bateu o time bicolor pelo m arcador de 4 a 2.

Nas redes sociais, vários torcedores comemoraram a conquista e brincaram com a situação do rival, que além de ter perdido as três finais no futsal, acabou sendo rebaixado para a Série C no futebol de campo.

Veja alguns comentários dos torcedores do Remo:

“Na próxima, deixa ganharem pelo menos no par ou ímpar” – Sérgio Potter

“Nosso filho mesmo (risos)” – Marcelino Campos