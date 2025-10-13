Remo conquista Taça Brasil Sub-18 de futsal com goleada em Fortaleza Leão venceu o Sesc-DF por 8 a 1 na final e levantou mais um título nacional sob o comando do técnico Carlinhos Rez Caio Maia 13.10.25 11h53 Remo conquista Taça Brasil de futsal Sub-18 (Divulgação / CBFS) Clube do Remo voltou a fazer história no futsal brasileiro. A equipe azulina conquistou, neste sábado (11), o título da Taça Brasil Sub-18, disputada durante a semana em Fortaleza (CE). WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Na decisão, o Leão goleou o Sesc-DF por 8 a 1, garantindo o troféu de forma invicta. Os gols da partida foram marcados por Maca (3x), Gabriel (3x), Luciano e Saulo, em um jogo que terminou com muita festa dos atletas e da comissão técnica. Campanha perfeita do Remo na competição Ao longo da campanha, o Remo disputou seis partidas, somando seis vitórias, com 26 gols marcados e sete sofridos. A equipe foi comandada pelo treinador Carlinhos Rez, que conquistou o segundo título de Taça Brasil na carreira — o primeiro também foi com o Remo, na categoria Sub-20, em 2024. “Mais uma Taça Brasil, mais um sonho realizado. Feliz em poder proporcionar e contribuir com este momento na vida desses atletas que lutam a cada dia. Mais um título em que o Clube do Remo representa o Pará na Taça Brasil”, afirmou o técnico. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes jornal amazônia remo mais esportes futsal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Mais Esporte Remo conquista Taça Brasil Sub-18 de futsal com goleada em Fortaleza Leão venceu o Sesc-DF por 8 a 1 na final e levantou mais um título nacional sob o comando do técnico Carlinhos Rez 13.10.25 11h53 Polêmica Árbitro escalado para o Re-Pa tem pedido de suspensão no STJD Pedido foi feito pela Procuradoria do STJD após erros em partida da Série A 13.10.25 11h12 Futebol Remo: após dores na lombar, Marcelo Rangel detalha recuperação para o Re-Pa: 'Tratamento intensivo' Goleiro azulino faz fisioterapia para tratar o problema e deve estar à disposição para o clássico 12.10.25 17h39 Foco Em meio ao Círio, Remo se prepara para o Re-Pa e Marcelo Rangel destaca: 'Campeonato à parte' Time azulino treinou na manhã deste domingo (12) para o duelo contra o Papão na Série B 12.10.25 16h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Série A argentina e eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 13.10.25 7h00 MMA Campeão do UFC manda recado para Deiveson Figueiredo após vitória do paraense: 'Esperando por você' Merab Dvalishvili parabenizou o paraense pela vitória no UFC Rio e acendeu a possibilidade de um confronto entre eles 13.10.25 9h44 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Tunísia x Namíbia: onde assistir ao vivo do jogo hoje (13/10) pelas Eliminatórias da Copa Tunísia e Namíbia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 13.10.25 9h46 ESPORTES Lateral do Paysandu ironiza o Remo após confusão: 'olha o nível do time deles' Bruno Oliveira se envolveu em confusão com jogadores azulinos após Re-Pa empatado em 1 x 1 13.10.25 0h32