Remo conquista Taça Brasil Sub-18 de futsal com goleada em Fortaleza

Clube do Remo voltou a fazer história no futsal brasileiro. A equipe azulina conquistou, neste sábado (11), o título da Taça Brasil Sub-18, disputada durante a semana em Fortaleza (CE).

Na decisão, o Leão goleou o Sesc-DF por 8 a 1, garantindo o troféu de forma invicta. Os gols da partida foram marcados por Maca (3x), Gabriel (3x), Luciano e Saulo, em um jogo que terminou com muita festa dos atletas e da comissão técnica.

Campanha perfeita do Remo na competição

Ao longo da campanha, o Remo disputou seis partidas, somando seis vitórias, com 26 gols marcados e sete sofridos. A equipe foi comandada pelo treinador Carlinhos Rez, que conquistou o segundo título de Taça Brasil na carreira — o primeiro também foi com o Remo, na categoria Sub-20, em 2024.

“Mais uma Taça Brasil, mais um sonho realizado. Feliz em poder proporcionar e contribuir com este momento na vida desses atletas que lutam a cada dia. Mais um título em que o Clube do Remo representa o Pará na Taça Brasil”, afirmou o técnico.