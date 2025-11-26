Com Série A adiantada, Remo ajusta elenco e negocia permanências para 2026 Clube tem 17 jogadores com contrato ativo para a próxima temporada Iury Costa 26.11.25 16h12 17 jogadores têm vínculo assegurado para o ano que vem. (Samara Miranda / Ascom Remo) A pouco mais de dois meses da estreia na elite do futebol nacional, o Clube do Remo vive um período de aceleração interna para montar o elenco de 2026, definir permanências e organizar a pré-temporada. Hoje, 17 jogadores têm vínculo assegurado para o ano que vem, alguns deles apenas até o primeiro semestre. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Entre os atletas com contrato vigente para 2026 estão: Jorge, Caio Vinicius, Tassano, Cantillo (até abril), Jaderson, Panagiotis, Dodô, Yago Ferreira (até o Parazão), Diego Hernandez (até junho), João Pedro, Eduardo Melo, PH (até abril), Nico Ferreira e Marrony. Parte dessas situações exigirá novas negociações logo no início do ano. Segundo levantamento publicado na coluna de Carlos Ferreira, de O Liberal, o Remo tem menos tempo que os concorrentes, mas conta com uma vantagem importante: os remanescentes poderão voltar ao trabalho em 26 de dezembro, enquanto os clubes da Série A só retomam atividades em 8 de janeiro, por causa das férias regulamentares dos jogadores. Essa diferença de duas semanas deve pesar em favor do planejamento azulino. O calendário apertado é reflexo da antecipação do Campeonato Brasileiro por conta da Copa do Mundo de 2026. A competição começará em 28 de janeiro, pouco mais de 60 dias após o acesso azulino. A exigência por respostas rápidas envolve principalmente três frentes: dispensas, renovações e contratações, além da escolha do comando técnico. VEJA MAIS Presidente do Remo diz que clube deve usar 'time mesclado' no Parazão: 'focar na Série A' Tonhão destaca desgaste dos jogadores e a necessidade de priorizar competições que podem levar o clube a “patamares maiores” Em entrevista, Tonhão fala sobre orçamento do Remo e metas para 2025: ‘Objetivos maiores’ O presidente azulino detalhou os planos do clube para a disputa da Série A, destacando a importância da construção do novo Centro de Treinamento Renovações prioritárias O técnico Guto Ferreira, figura central na campanha do acesso, ainda não tem contrato para 2026. A diretoria, porém, trata sua permanência como prioridade absoluta. Em entrevista ao jornalista Carlos Ferreira, no Bom Dia Pará, da TV Liberal, o presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, afirmou que as conversas com três nomes fundamentais avançaram nos últimos dias: Guto Ferreira, Pedro Rocha e o executivo Marcos Braz. Entre os três casos, o mais encaminhado é o de Marcos Braz, que já trabalha ativamente no planejamento da equipe para a próxima temporada. O dirigente tem conduzido o mapeamento de reforços e as discussões internas sobre a reestruturação do elenco. 