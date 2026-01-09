Remo contrata zagueiro experiente que estava no Ceará Marllon chega para atuar pelo lado direito da defesa, setor considerado estratégico pela comissão técnica azulina diante do calendário extenso de 2026 O Liberal 09.01.26 18h49 O Remo acertou a contratação do zagueiro Marllon, de 33 anos, para reforçar o elenco que disputará a Série A do Campeonato Brasileiro em 2026. Embora o clube ainda não tenha oficializado o anúncio, O Liberal apurou que o defensor, que estava no Ceará, já tem acordo com o Leão e passará a integrar o grupo que realiza a pré-temporada visando a temporada histórica de retorno à elite nacional após mais de três décadas. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Marllon chega para atuar pelo lado direito da defesa, setor considerado estratégico pela comissão técnica azulina diante do calendário extenso de 2026. Na última temporada, o zagueiro disputou 42 partidas pelo clube cearense, ano marcado pelo rebaixamento da equipe, e marcou três gols, números que reforçam sua regularidade e presença constante em campo, uma exigência de Osorio. VEJA MAIS Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco Série A: Remo quer meia Lucas Lima, mas enfrenta concorrência de rivais; saiba detalhes Leão Azul busca pelo meia Lucas Lima, porém encontra concorrentes fortes pelo meia que possui contrato com o Sport-PE Com carreira iniciada no Flamengo, Marllon acumulou passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, como Atlético-GO, Corinthians, Cruzeiro e Bahia. Antes de defender o Ceará, o zagueiro também teve boa minutagem pelo Cuiabá, mantendo sequência de jogos e se destacando pela regularidade física, com histórico de poucas lesões ao longo das últimas temporadas. A chegada de Marllon se soma a uma semana intensa de anúncios no Baenão. O Remo já oficializou as contratações do atacante Carlinhos, do volante Patrick de Paula e, apenas nesta sexta-feira, confirmou o zagueiro Léo Andrade, que atua pelo lado esquerdo da defesa, além do lateral-direito João Lucas. Com isso, a diretoria amplia as opções defensivas e busca equilibrar o elenco para as exigências da Série A. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série A 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO REFORÇO Patrick de Paula se incomoda com pergunta sobre reencontrar futebol no Remo:'Não desaprendi a jogar' Questionado se a ida ao Leão seria uma tentativa de “reencontrar” o futebol que o projetou nacionalmente, o jogador foi direto e demonstrou certo incômodo com a abordagem 09.01.26 19h56 REFORÇO Remo anuncia empréstimo de lateral do Grêmio João Lucas estava no Grêmio na última temporada, chegou a iniciar a temporada como titular, mas perdeu espaço com uma lesão e não conseguiu retornar ao time 09.01.26 19h00 MAIS UM Remo contrata zagueiro experiente que estava no Ceará Marllon chega para atuar pelo lado direito da defesa, setor considerado estratégico pela comissão técnica azulina diante do calendário extenso de 2026 09.01.26 18h49 Futebol Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco 09.01.26 18h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 10.01.26 7h00 Futebol Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco 09.01.26 18h34 Copa Africana de Nações Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 12h32 Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03