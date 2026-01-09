Remo contrata zagueiro experiente que estava no Ceará

O Remo acertou a contratação do zagueiro Marllon, de 33 anos, para reforçar o elenco que disputará a Série A do Campeonato Brasileiro em 2026. Embora o clube ainda não tenha oficializado o anúncio, O Liberal apurou que o defensor, que estava no Ceará, já tem acordo com o Leão e passará a integrar o grupo que realiza a pré-temporada visando a temporada histórica de retorno à elite nacional após mais de três décadas.

Marllon chega para atuar pelo lado direito da defesa, setor considerado estratégico pela comissão técnica azulina diante do calendário extenso de 2026. Na última temporada, o zagueiro disputou 42 partidas pelo clube cearense, ano marcado pelo rebaixamento da equipe, e marcou três gols, números que reforçam sua regularidade e presença constante em campo, uma exigência de Osorio.

Com carreira iniciada no Flamengo, Marllon acumulou passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, como Atlético-GO, Corinthians, Cruzeiro e Bahia. Antes de defender o Ceará, o zagueiro também teve boa minutagem pelo Cuiabá, mantendo sequência de jogos e se destacando pela regularidade física, com histórico de poucas lesões ao longo das últimas temporadas.

A chegada de Marllon se soma a uma semana intensa de anúncios no Baenão. O Remo já oficializou as contratações do atacante Carlinhos, do volante Patrick de Paula e, apenas nesta sexta-feira, confirmou o zagueiro Léo Andrade, que atua pelo lado esquerdo da defesa, além do lateral-direito João Lucas. Com isso, a diretoria amplia as opções defensivas e busca equilibrar o elenco para as exigências da Série A.