O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Internacional tem dúvida no setor defensivo para jogo contra o Remo

Duelo, válido pela quarta rodada do Brasileirão, ocorre nesta quarta-feira (25), no Mangueirão

O Liberal
fonte

Time gaúcho também ainda não venceu no campeonato (Divulgação / Internacional)

Remo e Internacional se enfrentam pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (25), no Mangueirão. Tanto o Leão Azul quanto o Inter buscam a primeira vitória na competição. O Colorado vive uma situação delicada neste início de Brasileirão, pois está na zona de rebaixamento. O time gaúcho vem para Belém com uma dúvida no setor defensivo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O treinador Paulo Pezzolano ainda não deve contar com o zagueiro Victor Gabriel. O jogador está em recuperação de uma lesão na parte posterior da coxa, sofrida no duelo contra o Palmeiras. O defensor tem feito trabalhos em campo e no departamento de fisioterapia. Após a goleada sobre o Ypiranga, pela semifinal do Campeonato Gaúcho, o técnico disse que o clube tentaria trazer o atleta para Belém, mas a expectativa é que ele esteja totalmente recuperado para a decisão do estadual.

Assim, o técnico do Colorado pode optar por Félix Torres, que entrou no lugar de Victor no duelo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, para compor a linha de zaga, que já tem Gabriel confirmado. O zagueiro Juninho também é uma opção e está apto para jogar.

VEJA MAIS 

image Patrick de Paula fala sobre gol salvador que colocou Remo na final: 'único na minha vida'
Jogador marcou um golaço nos acréscimos e sacramentou a virada remista contra o Cametá

image Dirigente do Remo fala sobre contratações e detalha conversas com zagueiro e meia Lingard
Vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves, explicou que existe conversas entre o clube e jogadores, mas que situação depende de uma força-tarefa

image De olho na Série A, Remo exerce poder de compra e fecha a contratação de atacante
Atacante Jajá estava no Goiás e desembarcou em Belém para se apresentar ao Leão Azul

Apesar do desfalque, Pezzolano poderá contar com Paulinho e Carbonero, que retornam ao elenco após lesões.

Cenário

Esta é a primeira vez em oito anos que as equipes se enfrentam. O último duelo oficial entre o Leão Azul e o Colorado foi em 2018, pela Copa do Brasil. O Inter levou vantagem e venceu por 2 a 1. 

Remo e Internacional ainda não venceram no Brasileirão. O Leão Azul soma dois empates e uma derrota na competição até o momento. Com dois pontos, o time azulino é o 16º colocado na tabela de classificação.

Já o Inter tem apenas um ponto e é o vice-lanterna do campeonato. Em três rodadas, a equipe gaúcha amarga duas derrotas e um empate.

Agenda

A partida entre Remo e Internacional ocorre nesta quarta-feira (25), às 19h, no Mangueirão. O jogo terá cobertura completa em OLiberal.com, com transmissão Lance a Lance e narração na Rádio Liberal+.

Remo
