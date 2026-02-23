De olho na Série A, Remo exerce poder de compra e fecha a contratação de atacante Atacante Jajá estava no Goiás e desembarcou em Belém para se apresentar ao Leão Azul Fábio Will 23.02.26 13h15 Atacante Jajá vai jogar a elite do futebol brasileiro em 2026 (Reprodução / Instagram @jandirbreno) Após uma longa negociação que se arrastou por meses, o Remo acertou a contratação do atacante Jajá, que pertencia ao Goiás-GO. O jogador já está na capital paraense para a realização de exames médicos e é o mais novo reforço do Leão Azul para a temporada 2026. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Jajá fez sua última partida pelo Goiás no último final de semana, no empate em 2 a 2 diante da Anapolina-GO, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Goiano. O jogador marcou um dos gols do time esmeraldino. VEJA MAIS Quando é o próximo Re-Pa? Veja as datas da final do Parazão 2026 Clássico entre Remo e Paysandu volta a decidir o estadual no Estádio do Mangueirão VÍDEO: intérprete de Libras reage a gol contra do Remo na semifinal do Parazão Gol contra de Kayky Almeida abriu o placar para o Cametá na semifinal disputada neste domingo (22) VÍDEO: intérprete de Libras reage a gol contra do Remo na semifinal do Parazão Gol contra de Kayky Almeida abriu o placar para o Cametá na semifinal disputada neste domingo (22) O Remo exerceu o direito de compra de parte dos direitos econômicos de Jajá, porém, a fonte não revelou valores e nem o percentual que o Leão Azul adquiriu. Jájá foi destaque da equipe do Goiás na Série B do ano passado. O atleta fez 36 partidas em 2025, marcou quatro gols e deu uma assistência. Nesta temporada foram nove jogos, um gol e três assistências. Jajá foi revelado nas categorias de base do Betim-MG, passou por Goytacaz-RJ, Sampaio Corrêa-MA, Aparecida-GO, Criciúma-SC, Portuguesa-SP e XV de Piracicaba-SP. Atuou fora do país e defendeu as cores do FC Botosani, da Romênia. Jogou também no Dibba Al Fujairah e no Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos e no FC Tokyo e Sagan Tosu, do Japão. Com características de dribles rápidos, Jajá atua de ponta direita e esquerda. O atleta não poderá jogar as finais do Campeonato Paraense, pois as inscrições já finalizaram. O clube azulino corre contra o tempo para inscrever o atleta para o jogo de quarta-feira (25), contra o Internacional-RS, pela 4ª rodada do Brasileirão Série A. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo jajá jornal amazônia série a futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO FUTEBOL De olho na Série A, Remo exerce poder de compra e fecha a contratação de atacante Atacante Jajá estava no Goiás e desembarcou em Belém para se apresentar ao Leão Azul 23.02.26 13h15 Futebol Técnico do Remo avalia vitória contra o Cametá no Parazão e disse estar orgulhoso da equipe Treinador Juan Carlos Osorio citou a oportunidades criadas no jogo, principalmente no primeiro tempo 22.02.26 21h27 FUTEBOL Em virada nos acréscimos, Remo vence o Cametá e está na final do Parazão 2026 Leão Azul se impôs na reta final da partida e arrancou uma virada épica no Parque do Bacurau 22.02.26 19h17 Futebol Remo volta a encarar o Internacional-RS em Belém após quase dez anos; relembre Na ocasião, o Colorado venceu por 2 a 1, no antigo Mangueirão. 22.02.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES CLÁSSICO PARAENSE Quando é o próximo Re-Pa? Veja as datas da final do Parazão 2026 Clássico entre Remo e Paysandu volta a decidir o estadual no Estádio do Mangueirão 23.02.26 8h57 FUTEBOL Após caso de racismo com Vini Jr, Benfica coloca jogador negro como 'ladrão' em campanha; confira Publicidade inspirada na série “Lupin” foi criticada nas redes por associar jogador negro a crime dias após acusação de racismo envolvendo atleta do clube 23.02.26 8h26 Futebol Remo volta a encarar o Internacional-RS em Belém após quase dez anos; relembre Na ocasião, o Colorado venceu por 2 a 1, no antigo Mangueirão. 22.02.26 9h00 FUTEBOL Roger Aguilera, Matheus Nogueira e outros: confira a lista de credores do Paysandu Em recuperação judicial, Papão tem mais de R$ 70 milhões de dívidas 23.02.26 12h31