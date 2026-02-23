Capa Jornal Amazônia
De olho na Série A, Remo exerce poder de compra e fecha a contratação de atacante

Atacante Jajá estava no Goiás e desembarcou em Belém para se apresentar ao Leão Azul

Fábio Will
fonte

Atacante Jajá vai jogar a elite do futebol brasileiro em 2026 (Reprodução / Instagram @jandirbreno)

Após uma longa negociação que se arrastou por meses, o Remo acertou a contratação do atacante Jajá, que pertencia ao Goiás-GO. O jogador já está na capital paraense para a realização de exames médicos e é o mais novo reforço do Leão Azul para a temporada 2026.

Jajá fez sua última partida pelo Goiás no último final de semana, no empate em 2 a 2 diante da Anapolina-GO, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Goiano. O jogador marcou um dos gols do time esmeraldino.

O Remo exerceu o direito de compra de parte dos direitos econômicos de Jajá, porém, a fonte não revelou valores e nem o percentual que o Leão Azul adquiriu. Jájá foi destaque da equipe do Goiás na Série B do ano passado. O atleta fez 36 partidas em 2025, marcou quatro gols e deu uma assistência. Nesta temporada foram nove jogos, um gol e três assistências.

Jajá foi revelado nas categorias de base do Betim-MG, passou por Goytacaz-RJ, Sampaio Corrêa-MA, Aparecida-GO, Criciúma-SC, Portuguesa-SP e XV de Piracicaba-SP. Atuou fora do país e defendeu as cores do FC Botosani, da Romênia. Jogou também no Dibba Al Fujairah e no Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos e no FC Tokyo e Sagan Tosu, do Japão.

Com características de dribles rápidos, Jajá atua de ponta direita e esquerda. O atleta não poderá jogar as finais do Campeonato Paraense, pois as inscrições já finalizaram. O clube azulino corre contra o tempo para inscrever o atleta para o jogo de quarta-feira (25), contra o Internacional-RS, pela 4ª rodada do Brasileirão Série A.

