VÍDEO: intérprete de Libras reage a gol contra do Remo na semifinal do Parazão Gol contra de Kayky Almeida abriu o placar para o Cametá na semifinal disputada neste domingo (22) Hannah Franco 22.02.26 18h52 Reação do intérprete de Libras Gabriel Cruz chamou atenção durante a semifinal do Campeonato Paraense. (Reprodução/Youtbe) Um detalhe da transmissão da semifinal do Campeonato Paraense 2026 pela TV Cultura do Pará acabou chamando a atenção de quem acompanhava a partida entre Clube do Remo e Cametá neste domingo (22), no Parque do Bacurau, em Cametá. A reação do intérprete de Libras ao gol contra azulino repercutiu entre torcedores. O lance ocorreu aos 50 minutos do primeiro tempo. Após bola levantada na área, o desvio de Kayky Almeida terminou no fundo das próprias redes, abrindo o placar para o Cametá. Confira a reação do intérprete: VEJA MAIS Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau Líder da primeira fase, Mapará recebe Leão, que avançou nos pênaltis; vencedor enfrenta quem passar de Paysandu e Castanhal Remo volta a encarar o Internacional-RS em Belém após quase dez anos; relembre Na ocasião, o Colorado venceu por 2 a 1, no antigo Mangueirão. No momento do gol, o intérprete Gabriel Cruz, responsável pela tradução em Libras da partida exibida pela TV, demonstrou surpresa com o lance. Ao perceber o gol contra, ele interrompeu a interpretação por um breve instante e levou as mãos à cabeça, reagindo ao que havia acontecido em campo. Em seguida, retomou a tradução e descreveu a jogada normalmente para o público que acompanha a transmissão com acessibilidade. A semifinal é disputada em jogo único e define um dos finalistas do Parazão 2026. O vencedor enfrentará quem avançar do duelo entre Paysandu e Castanhal.