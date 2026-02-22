VÍDEO: intérprete de Libras reage a gol contra do Remo na semifinal do Parazão

Um detalhe da transmissão da semifinal do Campeonato Paraense 2026 pela TV Cultura do Pará acabou chamando a atenção de quem acompanhava a partida entre Clube do Remo e Cametá neste domingo (22), no Parque do Bacurau, em Cametá. A reação do intérprete de Libras ao gol contra azulino repercutiu entre torcedores.

O lance ocorreu aos 50 minutos do primeiro tempo. Após bola levantada na área, o desvio de Kayky Almeida terminou no fundo das próprias redes, abrindo o placar para o Cametá.

Confira a reação do intérprete:

No momento do gol, o intérprete Gabriel Cruz, responsável pela tradução em Libras da partida exibida pela TV, demonstrou surpresa com o lance.

Ao perceber o gol contra, ele interrompeu a interpretação por um breve instante e levou as mãos à cabeça, reagindo ao que havia acontecido em campo. Em seguida, retomou a tradução e descreveu a jogada normalmente para o público que acompanha a transmissão com acessibilidade.

A semifinal é disputada em jogo único e define um dos finalistas do Parazão 2026. O vencedor enfrentará quem avançar do duelo entre Paysandu e Castanhal.