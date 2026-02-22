Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

VÍDEO: intérprete de Libras reage a gol contra do Remo na semifinal do Parazão

Gol contra de Kayky Almeida abriu o placar para o Cametá na semifinal disputada neste domingo (22)

Hannah Franco
fonte

Reação do intérprete de Libras Gabriel Cruz chamou atenção durante a semifinal do Campeonato Paraense. (Reprodução/Youtbe)

Um detalhe da transmissão da semifinal do Campeonato Paraense 2026 pela TV Cultura do Pará acabou chamando a atenção de quem acompanhava a partida entre Clube do Remo e Cametá neste domingo (22), no Parque do Bacurau, em Cametá. A reação do intérprete de Libras ao gol contra azulino repercutiu entre torcedores.

O lance ocorreu aos 50 minutos do primeiro tempo. Após bola levantada na área, o desvio de Kayky Almeida terminou no fundo das próprias redes, abrindo o placar para o Cametá.

Confira a reação do intérprete:

VEJA MAIS

image Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau
Líder da primeira fase, Mapará recebe Leão, que avançou nos pênaltis; vencedor enfrenta quem passar de Paysandu e Castanhal

image Remo volta a encarar o Internacional-RS em Belém após quase dez anos; relembre
Na ocasião, o Colorado venceu por 2 a 1, no antigo Mangueirão.

No momento do gol, o intérprete Gabriel Cruz, responsável pela tradução em Libras da partida exibida pela TV, demonstrou surpresa com o lance.

Ao perceber o gol contra, ele interrompeu a interpretação por um breve instante e levou as mãos à cabeça, reagindo ao que havia acontecido em campo. Em seguida, retomou a tradução e descreveu a jogada normalmente para o público que acompanha a transmissão com acessibilidade.

A semifinal é disputada em jogo único e define um dos finalistas do Parazão 2026. O vencedor enfrentará quem avançar do duelo entre Paysandu e Castanhal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

parazão

intérprete de libras

clube do remo

cametá

Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Em virada nos acréscimos, Remo vence o Cametá e está na final do Parazão 2026

Leão Azul se impôs na reta final da partida e arrancou uma virada épica no Parque do Bacurau

22.02.26 19h17

Futebol

'Não é colapso', diz administrador judicial sobre recuperação do Paysandu

Para especialista, medida é mecanismo legal para reestruturar dívidas e evitar agravamento da crise financeira do clube.

22.02.26 13h38

ESPORTE PARALÍMPICO

All Star Rodas: esporte, dedicação, superação e um local de inclusão na Região Norte

Clube All Star Rodas foi fundado em 1999 e tornou-se referência no esporte paralímpico brasileiro e inclusão social na Região Norte

22.02.26 8h00

Futebol

Embalado por goleada, Paysandu recebe o Castanhal em busca de uma vaga na final do Parazão

Confronto terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.

22.02.26 7h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo

22.02.26 7h00

Futebol

Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau

Líder da primeira fase, Mapará recebe Leão, que avançou nos pênaltis; vencedor enfrenta quem passar de Paysandu e Castanhal

22.02.26 7h00

FUTEBOL

Bragantino reforça pedido de desculpas e repudia fala de atleta; FPF encaminhará caso ao TJD

O Red Bull Bragantino confirmou que Daiane Muniz aceitou o pedido de desculpas

21.02.26 23h27

Futebol

Hélio dos Anjos, Leandro Vilela e outros: veja a lista de credores do Paysandu

Passivo trabalhista do clube ultrapassou a marca de R$ 10 milhões ao fim de 2025.

21.02.26 17h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda