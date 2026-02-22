Após vitória, técnico do Paysandu valoriza a atuação do time e projeta final contra o Remo Papão venceu o Castanhal por 1 a 0 neste domingo (22) e vai encarar o Leão Azul na decisão do Parazão O Liberal 22.02.26 20h49 Papão busca o 51º título do Campeonato Paraense (Foto; Reprodução/Papão tv Ginga Bet) O Paysandu vai disputar mais uma final do Campeonato Paraense. O time bicolor venceu o Castanhal por 1 a 0 e vai encarar o Remo na grande decisão. Na partida, o Papão teve grande volume de jogo, mas não converteu em gols. Após o jogo, o treinador Júnior Rocha analisou o duelo, disse estar feliz com o resultado e parabenizou a equipe pela entrega. "Fomos merecedores do resultado. Fomos superiores ao time do Castanhal, os números mostram. Nós tivemos oito finalizações contra duas, 68% de posse de bola. Criamos mais oportunidades, controlamos o jogo com e sem a bola, corremos poucos riscos, conseguimos neutralizar bem o Castanhal - um time bem organizado, bem treinado, competitivo, não chegou aqui à toa. Parabenizei todos aqui, porque não é fácil, o trabalho é árduo, no futebol requer muitos ajustes, e é o que a gente vem fazendo", declarou o técnico bicolor. "Parabenizo demais os atletas, a nossa torcida, que veio e criou a atmosfera, que é muito favorável. O torcedor faz realmente a diferença. Não tenho nada a reclamar da partida de hoje, acho que fizemos uma partida muito boa. Merecíamos um placar mais elástico, pelas chances que a gente criou, mas tem o adversário também, que é mérito deles nos bloquear, do goleiro, do Tom - com quem inclusive trabalhei em 2017 - estar em um dia feliz e conseguir fazer defesas importantes", completou Júnior Rocha. VEJA MAIS Em virada nos acréscimos, Remo vence o Cametá e está na final do Parazão 2026 Leão Azul se impôs na reta final da partida e arrancou uma virada épica no Parque do Bacurau Na Curuzu, Paysandu vence o Castanhal e garante vaga na final do Parazão Com gol de ítalo, o Papão vai para a decisão contra o Remo em busca do 51º título Presidente do Paysandu explica por que recuperação judicial tramitou em segredo: ‘estratégico’ Segundo Márcio Tuma, medida foi adotada para evitar uma possível reação em cadeia de credores. Re-Pa na final No próximo domingo (1º), o Paysandu volta a encarar o Remo, desta vez pela final do Parazão. Na primeira fase da competição, as equipes se enfrentaram, e o Papão conseguiu um empate por 1 a 1 contra o Leão Azul. Agora, na decisão, o objetivo é ir além e vencer. Para isso, o técnico bicolor acredita que o time precisa seguir o plano e fazer o que vem executando no dia a dia. "Acho que é repetir o que nós estamos ensaiando. Se nós formos para o jogo e não fizermos o que estamos acostumados a fazer no dia a dia, com certeza não vai dar certo", apontou o treinador, que também destacou o trabalho mental no clube. "Eu tenho passado essa confiança, assumindo toda a responsabilidade também. Desde que chegamos aqui, a gente vem tentando passar uma forma de jogar para os atletas e vem dando certo. No momento em que não der, nós vamos continuar insistindo, com variações, obviamente. Temos um departamento de psicologia que nos ajuda nessa parte (mental), nós estamos bem estruturados aqui. Então, a conversa é ensaiar muito durante a semana, se comprometer muito com cada função para a gente conseguir igualar contra qualquer time", concluiu o técnico. Agenda A decisão do Parazão entre Paysandu e Remo começa no próximo domingo (1º), provavelmente no Mangueirão. Já o duelo de volta, será no dia 8 de março. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU futebol Após vitória, técnico do Paysandu valoriza a atuação do time e projeta final contra o Remo Papão venceu o Castanhal por 1 a 0 neste domingo (22) e vai encarar o Leão Azul na decisão do Parazão 22.02.26 20h49 Re-Pa na final Na Curuzu, Paysandu vence o Castanhal e garante vaga na final do Parazão Com gol de ítalo, o Papão vai para a decisão contra o Remo em busca do 51º título 22.02.26 19h38 Futebol Presidente do Paysandu explica por que recuperação judicial tramitou em segredo: ‘estratégico’ Segundo Márcio Tuma, medida foi adotada para evitar uma possível reação em cadeia de credores. 22.02.26 16h45 Futebol 'Não é colapso', diz administrador judicial sobre recuperação do Paysandu Para especialista, medida é mecanismo legal para reestruturar dívidas e evitar agravamento da crise financeira do clube. 22.02.26 13h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Inglês movimentam o futebol neste domingo 22.02.26 7h00 Futebol Cametá e Remo disputam vaga na final do Parazão no Parque do Bacurau Líder da primeira fase, Mapará recebe Leão, que avançou nos pênaltis; vencedor enfrenta quem passar de Paysandu e Castanhal 22.02.26 7h00 FUTEBOL Em virada nos acréscimos, Remo vence o Cametá e está na final do Parazão 2026 Leão Azul se impôs na reta final da partida e arrancou uma virada épica no Parque do Bacurau 22.02.26 19h17 Futebol Hélio dos Anjos, Leandro Vilela e outros: veja a lista de credores do Paysandu Passivo trabalhista do clube ultrapassou a marca de R$ 10 milhões ao fim de 2025. 21.02.26 17h56