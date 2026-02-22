Após vitória, técnico do Paysandu valoriza a atuação do time e projeta final contra o Remo

O Paysandu vai disputar mais uma final do Campeonato Paraense. O time bicolor venceu o Castanhal por 1 a 0 e vai encarar o Remo na grande decisão. Na partida, o Papão teve grande volume de jogo, mas não converteu em gols. Após o jogo, o treinador Júnior Rocha analisou o duelo, disse estar feliz com o resultado e parabenizou a equipe pela entrega.

"Fomos merecedores do resultado. Fomos superiores ao time do Castanhal, os números mostram. Nós tivemos oito finalizações contra duas, 68% de posse de bola. Criamos mais oportunidades, controlamos o jogo com e sem a bola, corremos poucos riscos, conseguimos neutralizar bem o Castanhal - um time bem organizado, bem treinado, competitivo, não chegou aqui à toa. Parabenizei todos aqui, porque não é fácil, o trabalho é árduo, no futebol requer muitos ajustes, e é o que a gente vem fazendo", declarou o técnico bicolor.

"Parabenizo demais os atletas, a nossa torcida, que veio e criou a atmosfera, que é muito favorável. O torcedor faz realmente a diferença. Não tenho nada a reclamar da partida de hoje, acho que fizemos uma partida muito boa. Merecíamos um placar mais elástico, pelas chances que a gente criou, mas tem o adversário também, que é mérito deles nos bloquear, do goleiro, do Tom - com quem inclusive trabalhei em 2017 - estar em um dia feliz e conseguir fazer defesas importantes", completou Júnior Rocha.

Re-Pa na final

No próximo domingo (1º), o Paysandu volta a encarar o Remo, desta vez pela final do Parazão. Na primeira fase da competição, as equipes se enfrentaram, e o Papão conseguiu um empate por 1 a 1 contra o Leão Azul. Agora, na decisão, o objetivo é ir além e vencer. Para isso, o técnico bicolor acredita que o time precisa seguir o plano e fazer o que vem executando no dia a dia.

"Acho que é repetir o que nós estamos ensaiando. Se nós formos para o jogo e não fizermos o que estamos acostumados a fazer no dia a dia, com certeza não vai dar certo", apontou o treinador, que também destacou o trabalho mental no clube.

"Eu tenho passado essa confiança, assumindo toda a responsabilidade também. Desde que chegamos aqui, a gente vem tentando passar uma forma de jogar para os atletas e vem dando certo. No momento em que não der, nós vamos continuar insistindo, com variações, obviamente. Temos um departamento de psicologia que nos ajuda nessa parte (mental), nós estamos bem estruturados aqui. Então, a conversa é ensaiar muito durante a semana, se comprometer muito com cada função para a gente conseguir igualar contra qualquer time", concluiu o técnico.

Agenda

A decisão do Parazão entre Paysandu e Remo começa no próximo domingo (1º), provavelmente no Mangueirão. Já o duelo de volta, será no dia 8 de março.