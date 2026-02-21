Além do Paysandu: Veja outros clubes brasileiros que pediram recuperação judicial Desde a promulgação da Lei das SAFs, times do país passaram a ter mais segurança jurídica para evitar falência. O LIberal 21.02.26 17h30 Paysandu teve pedido de recuperação judicial homologado pela Justiça. (FELIPE ALVES/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO) A decisão que colocou o Paysandu em Recuperação Judicial acompanha um movimento que se tornou cada vez mais comum no futebol brasileiro nos últimos anos. Desde a promulgação da Lei 14.193/2021, que instituiu a Sociedade Anônima do Futebol (SAF), clubes passaram a ter maior segurança jurídica para utilizar os mecanismos que regulamentam a recuperação judicial e a falência no país. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O pioneirismo foi do Figueirense-SC, em 2021, ao utilizar a recuperação extrajudicial para renegociar débitos. Em 2022, o Cruzeiro-MG tornou-se o primeiro clube de grande porte a recorrer à Recuperação Judicial como parte do processo que viabilizou a venda da SAF. VEJA MAIS 'A vitória aconteceu fora de campo', diz Márcio Tuma ao convocar torcida para semifinal do Parazão Presidente do Paysandu deu entrevista coletiva na tarde de sábado (21) para explicar a recuperação judicial do clube 'Falência é morte, recuperação é vida', declara o presidente do Paysandu Márcio Tuma, durante coletiva de imprensa, explica o pedido de recuperação judicial do clube Stay period: o que significa a suspensão das dívidas do Paysandu por 180 dias? Credores não podem promover bloqueios de contas, penhoras ou atos de constrição patrimonial contra o clube. No mesmo ano, a Chapecoense-SC buscou proteção judicial para organizar indenizações e dívidas trabalhistas. O movimento se intensificou em 2023. O Coritiba-PR teve plano homologado com descontos expressivos em determinadas classes de credores. Santa Cruz-PE, Sport-PE, Paraná Clube e Náutico-PE também recorreram ao mecanismo para conter bloqueios judiciais e reorganizar passivos. Em 2024, o Vasco-RJ solicitou a recuperação judicial para centralizar dívidas da associação civil e da SAF. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU é decisão! 'A vitória aconteceu fora de campo', diz Márcio Tuma ao convocar torcida para semifinal do Parazão Presidente do Paysandu deu entrevista coletiva na tarde de sábado (21) para explicar a recuperação judicial do clube 21.02.26 17h24 Futebol Stay period: o que significa a suspensão das dívidas do Paysandu por 180 dias? Credores não podem promover bloqueios de contas, penhoras ou atos de constrição patrimonial contra o clube. 21.02.26 17h23 coletiva 'Falência é morte, recuperação é vida', declara o presidente do Paysandu Márcio Tuma, durante coletiva de imprensa, explica o pedido de recuperação judicial do clube 21.02.26 17h08 decisão judicial Paysandu pode ir à falência? Entenda o que é a recuperação judicial do clube O tradicional clube paraense entrou com pedido de recuperação judicial e pode renegociar suas dívidas 21.02.26 17h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 21.02.26 7h00 FORA Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão 19.02.26 22h37 ESPORTE Paysandu entra em recuperação judicial e ganha prazo para renegociar dívidas Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões 21.02.26 15h19 DEU PAPÃO Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão. 19.02.26 21h57