'A vitória aconteceu fora de campo', diz Márcio Tuma ao convocar torcida para semifinal do Parazão Presidente do Paysandu deu entrevista coletiva na tarde de sábado (21) para explicar a recuperação judicial do clube O Liberal 21.02.26 17h24 Paysandu venceu a Tuna Luso com gols de Ítalo (Jorge Luís Totti/ Ascom Paysandu) Em coletiva de imprensa na tarde deste sábado (21), o presidente do Paysandu, Márcio Tuma, explicou a decisão do TJPA que deferiu a recuperação judicial do clube. Segundo ele, a recuperação permite que os bens e patrimônios do Paysandu sejam protegidos no pagamento dos credores. A decisão suspende temporariamente execuções e bloqueios contra o clube, abrindo caminho para a renegociação estruturada das dívidas. O presidente reiterou a importância do apoio da torcida do Paysandu, que reflete o caminho percorrido dentro e fora de campo e convocou a torcida para o próximo compromisso do clube: a semifinal do Parazão na Curuzu. Dívida declarada é de R$ 16,7 milhões Segundo informações apresentadas no processo, o time bicolor declarou uma dívida aproximada de R$ 16,7 milhões. Entre os fatores apontados estão dificuldades no pagamento de funcionários, tributos e fornecedores, além de instabilidade esportiva, com quedas de divisão no Campeonato Brasileiro e custos operacionais elevados. O clube também informou que enfrentava bloqueios judiciais decorrentes de ações de cobrança, o que impactava diretamente o fluxo de caixa. Semifinal do Parazão O Paysandu joga na Curuzu no domingo (22) pela decisão da semifinal do Parazão 2026 contra o Castanhal a partir das 17h.