Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

'A vitória aconteceu fora de campo', diz Márcio Tuma ao convocar torcida para semifinal do Parazão

Presidente do Paysandu deu entrevista coletiva na tarde de sábado (21) para explicar a recuperação judicial do clube

O Liberal
fonte

Paysandu venceu a Tuna Luso com gols de Ítalo (Jorge Luís Totti/ Ascom Paysandu)

Em coletiva de imprensa na tarde deste sábado (21), o presidente do Paysandu, Márcio Tuma, explicou a decisão do TJPA que deferiu a recuperação judicial do clube. Segundo ele, a recuperação permite que os bens e patrimônios do Paysandu sejam protegidos no pagamento dos credores. A decisão suspende temporariamente execuções e bloqueios contra o clube, abrindo caminho para a renegociação estruturada das dívidas.

O presidente reiterou a importância do apoio da torcida do Paysandu, que reflete o caminho percorrido dentro e fora de campo e convocou a torcida para o próximo compromisso do clube: a semifinal do Parazão na Curuzu. 

Dívida declarada é de R$ 16,7 milhões

Segundo informações apresentadas no processo, o time bicolor declarou uma dívida aproximada de R$ 16,7 milhões. Entre os fatores apontados estão dificuldades no pagamento de funcionários, tributos e fornecedores, além de instabilidade esportiva, com quedas de divisão no Campeonato Brasileiro e custos operacionais elevados. O clube também informou que enfrentava bloqueios judiciais decorrentes de ações de cobrança, o que impactava diretamente o fluxo de caixa.

Semifinal do Parazão

O Paysandu joga na Curuzu no domingo (22) pela decisão da semifinal do Parazão 2026 contra o Castanhal a partir das 17h. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

semifinal parazão

parazão 2026

PAYSANDU

recuperação judicial do paysandu
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Stay period: o que significa a suspensão das dívidas do Paysandu por 180 dias?

Credores não podem promover bloqueios de contas, penhoras ou atos de constrição patrimonial contra o clube.

21.02.26 17h23

coletiva

'Falência é morte, recuperação é vida', declara o presidente do Paysandu

Márcio Tuma, durante coletiva de imprensa, explica o pedido de recuperação judicial do clube

21.02.26 17h08

decisão judicial

Paysandu pode ir à falência? Entenda o que é a recuperação judicial do clube

O tradicional clube paraense entrou com pedido de recuperação judicial e pode renegociar suas dívidas

21.02.26 17h02

Futebol

Bonifazi projeta semifinal e destaca confiança do Paysandu após goleada

Lateral uruguaio reforça importância do apoio da torcida para duelo decisivo contra o Castanhal

20.02.26 21h16

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado

21.02.26 7h00

FORA

Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil

Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão

19.02.26 22h37

ESPORTE

Paysandu entra em recuperação judicial e ganha prazo para renegociar dívidas

Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões

21.02.26 15h19

DEU PAPÃO

Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão

Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão.

19.02.26 21h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda