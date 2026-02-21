'A vitória aconteceu fora de campo', diz Márcio Tuma ao convocar torcida para semifinal do Parazão

Em coletiva de imprensa na tarde deste sábado (21), o presidente do Paysandu, Márcio Tuma, explicou a decisão do TJPA que deferiu a recuperação judicial do clube. Segundo ele, a recuperação permite que os bens e patrimônios do Paysandu sejam protegidos no pagamento dos credores. A decisão suspende temporariamente execuções e bloqueios contra o clube, abrindo caminho para a renegociação estruturada das dívidas.

O presidente reiterou a importância do apoio da torcida do Paysandu, que reflete o caminho percorrido dentro e fora de campo e convocou a torcida para o próximo compromisso do clube: a semifinal do Parazão na Curuzu.

Dívida declarada é de R$ 16,7 milhões

Segundo informações apresentadas no processo, o time bicolor declarou uma dívida aproximada de R$ 16,7 milhões. Entre os fatores apontados estão dificuldades no pagamento de funcionários, tributos e fornecedores, além de instabilidade esportiva, com quedas de divisão no Campeonato Brasileiro e custos operacionais elevados. O clube também informou que enfrentava bloqueios judiciais decorrentes de ações de cobrança, o que impactava diretamente o fluxo de caixa.

Semifinal do Parazão

O Paysandu joga na Curuzu no domingo (22) pela decisão da semifinal do Parazão 2026 contra o Castanhal a partir das 17h.