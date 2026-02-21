Hélio dos Anjos, Leandro Vilela e outros: veja a lista de credores do Paysandu Passivo trabalhista do clube ultrapassou a marca de R$ 10 milhões ao fim de 2025. O LIberal 21.02.26 17h56 Hélio dos Anjos é um dos credores do Paysandu. (Cristino Martins / O Liberal) O Paysandu enfrenta um cenário delicado fora das quatro linhas. O passivo trabalhista do clube ultrapassou a marca de R$ 10 milhões ao fim de 2025, impulsionado por uma sequência de ações movidas por ex-treinadores e jogadores que passaram pelo elenco nas últimas temporadas. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Os processos envolvem desde nomes de maior projeção até atletas com pouca minutagem em campo, ampliando a pressão financeira sobre a diretoria em meio ao processo de Recuperação Judicial. VEJA MAIS Crise no Paysandu: Entenda as diferenças entre Recuperação Judicial e RCE RCE foi usado pelo Remo para quitar as dívidas trabalhistas em 2023. Paysandu pode ir à falência? Entenda o que é a recuperação judicial do clube O tradicional clube paraense entrou com pedido de recuperação judicial e pode renegociar suas dívidas 'A vitória aconteceu fora de campo', diz Márcio Tuma ao convocar torcida para semifinal do Parazão Presidente do Paysandu deu entrevista coletiva na tarde de sábado (21) para explicar a recuperação judicial do clube Técnicos e jogadores na lista de credores Entre os casos de maior impacto está o do técnico Hélio dos Anjos, que cobra aproximadamente R$ 2,6 milhões em verbas rescisórias, premiações e FGTS. A condenação foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8) em dezembro de 2025. O maior valor individual é pleiteado pelo volante Leandro Vilela, que reivindica cerca de R$ 4,05 milhões. Na ação, o jogador alega atrasos salariais, uso irregular de direitos de imagem e ausência de seguro obrigatório após sofrer lesão grave. O atacante André Lima também ingressou com processo após sua passagem pelo clube em 2025, cobrando mais de R$ 1,6 milhão. Outros casos incluem o lateral-esquerdo PK, que move ação de R$ 523 mil na 19ª Vara do Trabalho de Belém, com audiência prevista para 2026; o técnico Luizinho Lopes, que cobra R$ 351 mil em valores contratuais; e o atacante Jorge Benítez, que pleiteia R$ 333 mil. Ele é o sétimo jogador do elenco de 2025 a acionar judicialmente o clube. Também tramitam ações movidas pelos atletas Giovanni e Wesley Fraga, que cobram direitos trabalhistas e valores relacionados a contratos de imagem. Os montantes desses processos correm sob sigilo. Multa milionária do MPT amplia pressão Além das ações individuais, o Paysandu sofreu uma condenação relevante envolvendo um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público do Trabalho (MPT) em 2008. Em setembro de 2025, a Justiça determinou o pagamento de R$ 1,5 milhão por atrasos salariais registrados em 2024. O entendimento foi de que o clube descumpriu o acordo histórico que previa a manutenção dos salários em dia, o que resultou na aplicação cumulativa da multa. 