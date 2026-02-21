'Falência é morte, recuperação é vida', declara o presidente do Paysandu

Em coletiva de imprensa na tarde deste sábado (21), o presidente do Paysandu, Márcio Tuma, explicou a decisão do TJPA que deferiu a recuperação judicial do clube. Segundo ele, a recuperação permite que os bens e patrimônios do Paysandu sejam protegidos no pagamento dos credores. A decisão suspende temporariamente execuções e bloqueios contra o clube, abrindo caminho para a renegociação estruturada das dívidas.

A medida foi assinada na última sexta-feira (20) pelo juiz Ivan Delaquis Perez, da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém. Na decisão, o magistrado reconheceu que, embora seja constituído como associação civil, o clube exerce atividade econômica e, por isso, tem direito de recorrer ao instrumento legal para tentar superar a crise financeira e evitar a falência.

O valor da dívida é de cerca de R$16 milhões, com cerca de cinco processos trabalhistas e o restante cíveis, com dívidas já reconhecidas. As dívidas não reconhecidas ainda não estão incluídas nesse valor. Segundo o presidente, o deferimento judicial do pedido do Paysandu reitera a "grandeza e a história do clube". Segundo ele, a decisão é um "divisor de águas" para o clube, pois permitirá o pagamento de dívidas acumuladas de muitos anos. Sendo assim, o Paysandu terá um prazo alargado para organização e posterior pagamento dos débitos.

"O Paysandu precisa gastar menos do que arrecadar"

Segundo o presidente, o processo de recuperação judicial é uma forma de demonstrar que empresas viáveis possam se reorganizar para realizar o pagamento de débitos. Para ele, o deferimento judicial do processo é um "marco" da sua gestão, mas um processo transitório para reorganização do clube. Ele reiterou, ainda, a importância do apoio da torcida dentro e fora de campo e pede, ainda, que a torcida siga apoiando o clube, especialmente no próximo compromisso do Paysandu.

Semifinal do Parazão

O Paysandu joga na Curuzu no domingo (22) pela decisão da semifinal do Parazão 2026 contra o Castanhal a partir das 17h.