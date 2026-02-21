Paysandu entra em recuperação judicial e ganha prazo para renegociar dívidas Decisão do TJPA permite reorganização financeira do time bicolor, que declarou dívida de R$ 16,7 milhões O Liberal 21.02.26 15h19 (Ronaldo Santos / Paysandu) O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial do Paysandu, permitindo que a agremiação inicie oficialmente a reorganização de suas finanças sob supervisão da Justiça. A decisão suspende temporariamente execuções e bloqueios contra o clube, abrindo caminho para a renegociação estruturada das dívidas. Dívida declarada é de R$ 16,7 milhões Segundo informações apresentadas no processo, o time bicolor declarou uma dívida aproximada de R$ 16,7 milhões. Entre os fatores apontados estão dificuldades no pagamento de funcionários, tributos e fornecedores, além de instabilidade esportiva, com quedas de divisão no Campeonato Brasileiro e custos operacionais elevados. O clube também informou que enfrentava bloqueios judiciais decorrentes de ações de cobrança, o que impactava diretamente o fluxo de caixa. Administradora judicial será empresa de fora do Pará O juiz nomeou como administradora judicial a empresa LRF Líderes em Recuperação Judicial, representada pela advogada Natália Pimentel Lopes, de Recife. A escolha de uma empresa de fora do Pará foi justificada pela necessidade de garantir imparcialidade e neutralidade na condução do processo. A administradora já atuou em processos de recuperação envolvendo o Sport Club do Recife e o Clube Náutico Capibaribe. Veja o que muda a partir da decisão: Com o deferimento, todas as ações e execuções de dívidas contra o Paysandu ficam suspensas por período determinado, conhecido como “stay period”. Durante esse intervalo, o clube deverá apresentar, no prazo de até 60 dias, um plano detalhado de pagamento aos credores. A decisão também determina transparência no andamento do processo. O pedido de sigilo foi negado, tornando públicas as informações para acompanhamento por torcedores, credores e demais interessados. Entre as obrigações impostas, o clube deverá apresentar relatórios mensais de suas finanças até o dia 15 de cada mês. Quanto aos credores, o juiz orientou que as habilitações ou divergências de crédito não devem ser feitas diretamente no processo principal, mas em procedimentos próprios, conforme os editais que serão publicados com a relação oficial de credores. 