Paysandu inicia venda de ingressos para duelo da semifinal do Parazão contra o Castanhal Partida ocorre no próximo domingo (22), às 17h, na Curuzu O Liberal 20.02.26 11h18 Paysandu está em busca do 51º título estadual (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu garantiu a classificação para a semifinal do Campeonato Paraense na última quinta-feira (19), após aplicar uma goleada por 5 a 1 na Tuna Luso. Com isso, o time bicolor volta suas atenções para o duelo contra o Castanhal, marcado para o próximo domingo (22), e já iniciou a venda de ingressos para o jogo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A partida será realizada no estádio da Curuzu, às 17h do próximo domingo. Conforme divulgou o clube, para o público geral, os ingressos custam R$ 40 para as arquibancadas e R$ 100 para o setor de cadeiras. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Sócios-torcedores "Payxão" têm descontos de 40% e pagam R$ 24 nas entradas para as arquibancadas e R$ 60 para as cadeiras. A promoção é válida até esta sexta-feira (20). Após isso, o desconto diminui para 30% e no dia da partida, fica fixado em 20%. VEJA MAIS Presidente do Paysandu explica situação do gramado da Curuzu e fala sobre contratações Márcio Tuma detalhou o trabalho de manutenção do campo do estádio bicolor e disse que a chuva tem atrapalhado o processo Veja como fazer o cadastro da biometria facial para jogos do Remo e do Paysandu no Mangueirão Seel adquiriu 106 leitores de reconhecimento facial que já foram instalados nas catracas do Colosso do Bengui Presidente do Paysandu nega existência de proposta do Internacional por volante da base Segundo Márcio Tuma, não houve proposta oficial pelo atleta Os torcedores bicolores podem adquirir os ingressos por meio do site ingressos.paysandu ou nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém. Vale destacar que estudantes possuem direito à meia-entrada, enquanto idosos e pessoas com deficiência (PCDs) têm acesso à gratuidade. As reservas devem ser feitas pelo site do Paysandu. Cenário O Papão busca a classificação para mais uma final do Campeonato Paraense. O time bicolor é o maior campeão da competição, com 50 títulos, o último conquistado em 2024. Na última temporada, o Bicola avançou para a grande decisão, mas foi superado nos pênaltis pelo Remo. Já o Castanhal ainda busca o seu primeiro título do Parazão. O Japiim venceu o Capitão Poço na última quinta-feira (19) por 1 a 0 e garantiu a vaga na semifinal. A equipe disputou a final do campeonato em 2000, contra o próprio Paysandu, mas ficou com o vice-campeonato. A outra semifinal é disputada entre Cametá e Remo, no Parque do Bacurau, no domingo (22), também às 17h. 