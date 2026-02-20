Capa Jornal Amazônia
Paysandu

Paysandu inicia venda de ingressos para duelo da semifinal do Parazão contra o Castanhal

Partida ocorre no próximo domingo (22), às 17h, na Curuzu

O Liberal
fonte

Paysandu está em busca do 51º título estadual (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu garantiu a classificação para a semifinal do Campeonato Paraense na última quinta-feira (19), após aplicar uma goleada por 5 a 1 na Tuna Luso. Com isso, o time bicolor volta suas atenções para o duelo contra o Castanhal, marcado para o próximo domingo (22), e já iniciou a venda de ingressos para o jogo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A partida será realizada no estádio da Curuzu, às 17h do próximo domingo. Conforme divulgou o clube, para o público geral, os ingressos custam R$ 40 para as arquibancadas e R$ 100 para o setor de cadeiras.

Sócios-torcedores "Payxão" têm descontos de 40% e pagam R$ 24 nas entradas para as arquibancadas e R$ 60 para as cadeiras. A promoção é válida até esta sexta-feira (20). Após isso, o desconto diminui para 30% e no dia da partida, fica fixado em 20%. 

Os torcedores bicolores podem adquirir os ingressos por meio do site ingressos.paysandu ou nas lojas oficiais do clube na Região Metropolitana de Belém.

Vale destacar que estudantes possuem direito à meia-entrada, enquanto idosos e pessoas com deficiência (PCDs) têm acesso à gratuidade. As reservas devem ser feitas pelo site do Paysandu.

Cenário

O Papão busca a classificação para mais uma final do Campeonato Paraense. O time bicolor é o maior campeão da competição, com 50 títulos, o último conquistado em 2024. Na última temporada, o Bicola avançou para a grande decisão, mas foi superado nos pênaltis pelo Remo.

Já o Castanhal ainda busca o seu primeiro título do Parazão. O Japiim venceu o Capitão Poço na última quinta-feira (19) por 1 a 0 e garantiu a vaga na semifinal. A equipe disputou a final do campeonato em 2000, contra o próprio Paysandu, mas ficou com o vice-campeonato.

A outra semifinal é disputada entre Cametá e Remo, no Parque do Bacurau, no domingo (22), também às 17h. 

