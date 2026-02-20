Técnico do Paysandu elogia time após goleada, mas prega cautela: 'Não me iludo'

O Paysandu conquistou uma vitória com placar elástico sobre a Tuna Luso na última quinta-feira (19). Com o 5 a 1, o Papão garantiu a classificação para a semifinal do Parazão e vai encarar o Castanhal. Após a partida, o treinador Júnior Rocha analisou o duelo contra a Águia Guerreira e disse que o time está mais próximo do que ele trabalha nos treinos.

"A gente já tinha, em momento anterior, falado que a coletividade potencializa o individual, é o que vem acontecendo. Nesse momento, a gente tem se aproximado muito do que a gente tem treinado. Eu sei que é difícil esse processo inicial, essa construção de modelo, de movimentações ofensivas, defensivas", destacou o técnico bicolor, que ressaltou a entrega e o comprometimento dos atletas.

"Mas eu não posso deixar de exaltar o comprometimento de todos, desde o Gabriel [Mesquita] até o Ítalo, o pessoal que entra, que faz a diferença. E isso tem sido a tônica da nossa equipe, de a gente se aproximar muito do que a gente tanto ensaia na apresentação. Eu não acredito em mudar uma estratégia de jogo sem treinar ou executar algo que não é treinado", completou Júnior.

O resultado deu ânimo e convenceu a torcida que foi à Curuzu, mas, para o treinador, ainda há muito a ser feito. O técnico, apesar da goleada, disse que não se "ilude" e que a equipe vai buscar o título.

"Eu estou muito feliz com a vitória, mas eu não me iludo", disse. "Não me iludo porque o futebol é muito traiçoeiro. Esse placar de 5 a 1 é o mesmo que o Remo conquistou, que o Castanhal conquistou, que o Cametá conquistou. O objetivo é o mesmo, que é a classificação. Para quem está no Paysandu, e eu estou entendendo isso, não basta chegar a uma semifinal ou a uma final. Quem veste esse manto sagrado aqui quer título, deixar um legado, uma história", concluiu.

O Paysandu volta a campo no próximo domingo (22) para encarar o Japiim. A partida ocorre às 17h, na Curuzu.