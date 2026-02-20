Presidente do Paysandu explica situação do gramado da Curuzu e fala sobre contratações Márcio Tuma detalhou o trabalho de manutenção do campo do estádio bicolor e disse que a chuva tem atrapalhado o processo O Liberal 20.02.26 9h09 Presidente bicolor destacou que foco da equipe é para a Série C (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu venceu a Tuna Luso por 5 a 1 na noite da última quinta-feira (19), na Curuzu, em duelo válido pelas quartas de final do Campeonato Paraense. Antes da partida, em entrevista para o repórter Iury Costa, da rádio Liberal+, o presidente do Bicola, Márcio Tuma, falou sobre a situação do gramado do estádio bicolor. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Tuma destacou que o clube entende que o estado do campo não está nas melhores condições, mas afirmou que a equipe faz a manutenção regular. Além disso, o dirigente bicolor apontou que a chuva tem dificultado a recuperação do gramado. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)"Diariamente nós temos pessoas trabalhando e, particularmente, nesse período das chuvas, existe uma dificuldade maior, que é justamente fazer com que aquele fertilizante aplicado realmente consiga infiltrar no solo, ficar na raiz da grama, porque com as chuvas fortes acaba que o produto se dilui, é levado para as laterais do gramado e o efeito nem sempre é o desejado", detalhou o dirigente bicolor. VEJA MAIS Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão. Presidente do Paysandu nega existência de proposta do Internacional por volante da base Segundo Márcio Tuma, não houve proposta oficial pelo atleta Cametá 'despacha' o Santa Rosa no Parque do Bacurau e enfrenta o Remo na semifinal do Parazão Não deu para o Macaco Prego, que sentiu a pressão de jogar no Parque do Bacurau e acabou perdendo por 2 a 0 "Sabemos que o gramado não está na condição ideal, mas não é um privilégio da Curuzu. Pelo contrário, a gente compara o nosso gramado com outros, de outras praças esportivas. Eu digo isso com muita propriedade porque tenho acompanhado o clube em outros campos no interior do estado. Então, a gente acha que a condição, nesse comparativo, é das melhores", completou Márcio Tuma. Reforços Ainda na entrevista, o presidente do Paysandu falou sobre novas contratações. Segundo ele, havia a expectativa de anunciar até dois reforços para o Campeonato Paraense. No entanto, as negociações não avançaram, e agora o Papão vai focar em buscar reforços para o restante da temporada. "A gente só está realmente finalizando negociações que sejam muito interessantes para o Paysandu. Agora a gente está focado na Copa do Brasil, Copa Norte e Série C, principalmente, que é o nosso principal objetivo do ano. Com certeza, estamos trabalhando intensamente. Inclusive, antes da partida, estávamos todos reunidos com a comissão técnica para trazer essa atualização e realmente poder, o mais breve possível, divulgar a novidade para o nosso fiel público", finalizou Tuma. Agenda O Paysandu volta a jogar no próximo domingo (22), na Curuzu, contra o Castanhal, que venceu o Capitão Poço e avançou para a semifinal do Parazão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu Curuzu parazão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU futebol Presidente do Paysandu explica situação do gramado da Curuzu e fala sobre contratações Márcio Tuma detalhou o trabalho de manutenção do campo do estádio bicolor e disse que a chuva tem atrapalhado o processo 20.02.26 9h09 DEU PAPÃO Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão. 19.02.26 21h57 É DECISÃO! Paysandu tem novidade no ataque para jogo contra a Tuna; confira as escalações Equipes se enfrentam às 20h, na Curuzu, pelas quartas de final do Parazão, em jogo único 19.02.26 19h10 FUTEBOL Caio Mello retorna após contusão e reforça Paysandu nas quartas do Parazão diante da Tuna Meio-campista ganhou condições de jogo e é uma das opções do técnico Júnior Rocha, no clássico contra a Tuna 19.02.26 13h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Presidente do Paysandu explica situação do gramado da Curuzu e fala sobre contratações Márcio Tuma detalhou o trabalho de manutenção do campo do estádio bicolor e disse que a chuva tem atrapalhado o processo 20.02.26 9h09 DEU PAPÃO Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão. 19.02.26 21h57 FORA Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão 19.02.26 22h37 Futebol Cametá 'despacha' o Santa Rosa no Parque do Bacurau e enfrenta o Remo na semifinal do Parazão Não deu para o Macaco Prego, que sentiu a pressão de jogar no Parque do Bacurau e acabou perdendo por 2 a 0 19.02.26 22h24