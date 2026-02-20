Capa Jornal Amazônia
Presidente do Paysandu explica situação do gramado da Curuzu e fala sobre contratações

Márcio Tuma detalhou o trabalho de manutenção do campo do estádio bicolor e disse que a chuva tem atrapalhado o processo

Presidente bicolor destacou que foco da equipe é para a Série C (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu venceu a Tuna Luso por 5 a 1 na noite da última quinta-feira (19), na Curuzu, em duelo válido pelas quartas de final do Campeonato Paraense. Antes da partida, em entrevista para o repórter Iury Costa, da rádio Liberal+, o presidente do Bicola, Márcio Tuma, falou sobre a situação do gramado do estádio bicolor.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Tuma destacou que o clube entende que o estado do campo não está nas melhores condições, mas afirmou que a equipe faz a manutenção regular. Além disso, o dirigente bicolor apontou que a chuva tem dificultado a recuperação do gramado.

"Diariamente nós temos pessoas trabalhando e, particularmente, nesse período das chuvas, existe uma dificuldade maior, que é justamente fazer com que aquele fertilizante aplicado realmente consiga infiltrar no solo, ficar na raiz da grama, porque com as chuvas fortes acaba que o produto se dilui, é levado para as laterais do gramado e o efeito nem sempre é o desejado", detalhou o dirigente bicolor.

"Sabemos que o gramado não está na condição ideal, mas não é um privilégio da Curuzu. Pelo contrário, a gente compara o nosso gramado com outros, de outras praças esportivas. Eu digo isso com muita propriedade porque tenho acompanhado o clube em outros campos no interior do estado. Então, a gente acha que a condição, nesse comparativo, é das melhores", completou Márcio Tuma.

Reforços

Ainda na entrevista, o presidente do Paysandu falou sobre novas contratações. Segundo ele, havia a expectativa de anunciar até dois reforços para o Campeonato Paraense. No entanto, as negociações não avançaram, e agora o Papão vai focar em buscar reforços para o restante da temporada.

"A gente só está realmente finalizando negociações que sejam muito interessantes para o Paysandu. Agora a gente está focado na Copa do Brasil, Copa Norte e Série C, principalmente, que é o nosso principal objetivo do ano. Com certeza, estamos trabalhando intensamente. Inclusive, antes da partida, estávamos todos reunidos com a comissão técnica para trazer essa atualização e realmente poder, o mais breve possível, divulgar a novidade para o nosso fiel público", finalizou Tuma.

Agenda

O Paysandu volta a jogar no próximo domingo (22), na Curuzu, contra o Castanhal, que venceu o Capitão Poço e avançou para a semifinal do Parazão. 

