Caio Mello retorna após contusão e reforça Paysandu nas quartas do Parazão diante da Tuna

Meio-campista ganhou condições de jogo e é uma das opções do técnico Júnior Rocha, no clássico contra a Tuna

O Liberal
fonte

Caio Mello chega para ajudar o Papão diante da Lusa (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O retorno do meio-campista Caio Mello aos gramados marca um momento importante para o Paysandu na temporada. Após se lesionar justamente no jogo de estreia pelo clube, o camisa 8 está novamente à disposição do técnico Júnior Rocha para o confronto das quartas de final do Campeonato Paraense, diante da Tuna Luso, na noite desta quarta-feira (19), às 20h, na Curuzu.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Reforço bicolor para 2026, Mello foi um dos primeiros reforços a serem anunciados para a nova temporada. O atleta voltou aos treinos do técnico Júnior Rocha na última sexta-feira (13), ganhou sequência e é um dos relacionados para o jogo contra a Lusa, que vale vaga na semifinal do Parazão, em partida única e com o apoio do torcedor bicolor.

Com 131 jogos na carreira, cinco gols e 13 assistências, Caio Mello soma passagens por Bahia, Joinville, Luverdense, Uberlândia, Santa Cruz, Ypiranga e Guarani antes de chegar ao Paysandu, onde busca ganhar sequência após o retorno e contribuir na reta decisiva do Parazão.

Paysandu x Tuna jogam hoje (19), às 20h, na Curuzu, em jogo único válido pelas quartas de final do Campeonato Paraense. Em caso de empate no tempo normal, a vaga na semifinal será decidida nas cobranças de pênaltis. A partida teá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

