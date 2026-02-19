Caio Mello retorna após contusão e reforça Paysandu nas quartas do Parazão diante da Tuna Meio-campista ganhou condições de jogo e é uma das opções do técnico Júnior Rocha, no clássico contra a Tuna O Liberal 19.02.26 13h57 Caio Mello chega para ajudar o Papão diante da Lusa (Jorge Luís Totti/Paysandu) O retorno do meio-campista Caio Mello aos gramados marca um momento importante para o Paysandu na temporada. Após se lesionar justamente no jogo de estreia pelo clube, o camisa 8 está novamente à disposição do técnico Júnior Rocha para o confronto das quartas de final do Campeonato Paraense, diante da Tuna Luso, na noite desta quarta-feira (19), às 20h, na Curuzu. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Reforço bicolor para 2026, Mello foi um dos primeiros reforços a serem anunciados para a nova temporada. O atleta voltou aos treinos do técnico Júnior Rocha na última sexta-feira (13), ganhou sequência e é um dos relacionados para o jogo contra a Lusa, que vale vaga na semifinal do Parazão, em partida única e com o apoio do torcedor bicolor. VEJA MAIS No clássico da Curuzu, Paysandu x Tuna disputam quem vai à semifinal do Parazão 2026 Lobo e Águia do Souza voltam a se encontrar no Parazão 2026, mas agora uma derrota decretará o fim da linha para uma das equipes Um dos líderes do grupo, zagueiro do Paysandu pede apoio da torcida contra a Tuna no Parazão Zagueiro Castro falou da relação com a molecada da base, os desafios da equipe o clima de 'revanche' diante da Tuna, com o apoio da Fiel Veja como fazer o cadastro da biometria facial para jogos do Remo e do Paysandu no Mangueirão Seel adquiriu 106 leitores de reconhecimento facial que já foram instalados nas catracas do Colosso do Bengui Com 131 jogos na carreira, cinco gols e 13 assistências, Caio Mello soma passagens por Bahia, Joinville, Luverdense, Uberlândia, Santa Cruz, Ypiranga e Guarani antes de chegar ao Paysandu, onde busca ganhar sequência após o retorno e contribuir na reta decisiva do Parazão. Paysandu x Tuna jogam hoje (19), às 20h, na Curuzu, em jogo único válido pelas quartas de final do Campeonato Paraense. Em caso de empate no tempo normal, a vaga na semifinal será decidida nas cobranças de pênaltis. A partida teá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu futebol paysandu x tuna parazão 2026 parazão jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Caio Mello retorna após contusão e reforça Paysandu nas quartas do Parazão diante da Tuna Meio-campista ganhou condições de jogo e é uma das opções do técnico Júnior Rocha, no clássico contra a Tuna 19.02.26 13h57 FUTEBOL No clássico da Curuzu, Paysandu x Tuna disputam quem vai à semifinal do Parazão 2026 Lobo e Águia do Souza voltam a se encontrar no Parazão 2026, mas agora uma derrota decretará o fim da linha para uma das equipes 19.02.26 7h30 FUTEBOL Um dos líderes do grupo, zagueiro do Paysandu pede apoio da torcida contra a Tuna no Parazão Zagueiro Castro falou da relação com a molecada da base, os desafios da equipe o clima de 'revanche' diante da Tuna, com o apoio da Fiel 18.02.26 18h44 futebol Presidente do Paysandu nega existência de proposta do Internacional por volante da base Segundo Márcio Tuma, não houve proposta oficial pelo atleta 18.02.26 12h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES DEU LEÃO Remo vence Águia nos pênaltis e está na semifinal do Parazão Com time A, Leão sofre gol no início, empata no segundo tempo e consegue vencer nas penalidades 18.02.26 22h24 FUTEBOL No clássico da Curuzu, Paysandu x Tuna disputam quem vai à semifinal do Parazão 2026 Lobo e Águia do Souza voltam a se encontrar no Parazão 2026, mas agora uma derrota decretará o fim da linha para uma das equipes 19.02.26 7h30 FUTEBOL Jogos das quartas de final do Parazão movimentam o interior nesta quinta-feira (19) Capitão Poço recebe o Castanhal, enquanto o Cametá encara o Santa Rosa em casa 19.02.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 19.02.26 7h00