Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 16h, Al Ettifaq jogará contra Al Fateh pela Série A saudita (X/ @Ettifaq_EN)

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (19/02), incluem partidas pelo Europa League, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, Recopa Sulamericana e outras competições internacionais.

Às 19h30, o Athletico jogará contra o Corinthians pelo Brasileirão. Já às 21h30, o Lanús enfrentará o Flamengo pela Recopa Sulamericana.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

  1. Athletico-PR x Corinthians - 19h30 - TV Record, CazéTV e Premiere

Campeonato Saudita

  1. Al Kholood x Al Riyadh - 16h - Sem informações
  2. Al Ettifaq x Al Fateh - 16h - Youtube (Canal GOAT)
  3. Al Ahli x Al Najma - 16h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band)

Copa do Brasil

  1. Primavera-MT x Bragantino-PA - 20h - Sem informações
  2. Vasco-AC x Velo Clube - 21h - Sem informações

Copa Libertadores da América

  1. Juventud x Guaraní (PAR) - 19h - ESPN 4 e Disney+
  2. Deportivo Táchira x Tolima - 21h30 - ESPN 4 eDisney+

Liga Conferência - Conference League

  1. Noah x AZ Alkmaar - 14h45 - Sem informações
  2. Sigma x Lausanne - 14h45 - Sem informações
  3. Zrinjski x Crystal Palace - 14h45 - CazéTV
  4. KuPS x Lech Poznán - 14h45 - Sem informações
  5. Omonia Nicósia x Rijeka - 17h - Sem informações
  6. Drita x Celje - 17h - Sem informações
  7. Jagiellonia x Fiorentina - 17h - Sem informações
  8. Shkëndija x Samsunspor - 17h - Sem informações

Liga Europa - Europa League

  1. PAOK x Celta - 14h45 - CazéTV
  2. Dínamo Zagreb x Genk - 14h45 - CazéTV
  3. Brann x Bologna - 14h45 - CazéTV
  4. Fenerbahçe x Nottingham Forest - 14h45 - CazéTV
  5. LOSC x Estrela Vermelha - 17h - CazéTV
  6. Celtic x Stuttgart - 17h - CazéTV
  7. Panathinaikos x Viktoria Plzen - 17h - Sem informações
  8. Ludogorets x Ferencváros - 17h - Sem informações

Recopa Sul-Americana

  1. Lanús x Flamengo - 21h30 - ESPN e Disney+

Onde assistir ao jogo de Lanús e Flamengo; veja o horário

O jogo entre Lanús x Flamengo terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Athletico Paranaense e Corinthians; veja o horário

O jogo entre Athletico PR x Corinthians terá transmissão ao vivo pela TV Record, pela CazéTV e pelo Premiere, às 19h30.

Onde assistir ao jogo de Al Ahli e Al Najma; veja o horário

O jogo entre Al Ahli x Al Najma terá transmissão ao vivo pela Bandsports  e pelos canais Canal GOAT e Esporte na Band, no Youtube, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Juventud e Guaraní-PAR; veja o horário

O jogo entre Juventud x Guaraní terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 19h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

  1. 19h30 - Athletico-PR x Corinthians - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 16h - Al Ahli x Al Najma - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira.

ESPN

  1. 19h - Juventud x Guaraní (PAR) - Libertadores
  2. 21h30 - Deportivo Táchira x Tolima - Libertadores
  3. 21h30 - Lanús x Flamengo - Recopa Sul-Americana

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quinta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira.

Disney+

  1. 19h - Juventud x Guaraní (PAR) - Libertadores
  2. 21h30 - Deportivo Táchira x Tolima - Libertadores
  3. 21h30 - Lanús x Flamengo - Recopa Sul-Americana

Premiere

  1. 19h30 - Athletico-PR x Corinthians - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira.

