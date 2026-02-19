Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira Thalles Leal 19.02.26 7h00 Às 16h, Al Ettifaq jogará contra Al Fateh pela Série A saudita (X/ @Ettifaq_EN) Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (19/02), incluem partidas pelo Europa League, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, Recopa Sulamericana e outras competições internacionais. Às 19h30, o Athletico jogará contra o Corinthians pelo Brasileirão. Já às 21h30, o Lanús enfrentará o Flamengo pela Recopa Sulamericana. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro Athletico-PR x Corinthians - 19h30 - TV Record, CazéTV e Premiere Campeonato Saudita Al Kholood x Al Riyadh - 16h - Sem informações Al Ettifaq x Al Fateh - 16h - Youtube (Canal GOAT) Al Ahli x Al Najma - 16h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band) Copa do Brasil Primavera-MT x Bragantino-PA - 20h - Sem informações Vasco-AC x Velo Clube - 21h - Sem informações Copa Libertadores da América Juventud x Guaraní (PAR) - 19h - ESPN 4 e Disney+ Deportivo Táchira x Tolima - 21h30 - ESPN 4 eDisney+ Liga Conferência - Conference League Noah x AZ Alkmaar - 14h45 - Sem informações Sigma x Lausanne - 14h45 - Sem informações Zrinjski x Crystal Palace - 14h45 - CazéTV KuPS x Lech Poznán - 14h45 - Sem informações Omonia Nicósia x Rijeka - 17h - Sem informações Drita x Celje - 17h - Sem informações Jagiellonia x Fiorentina - 17h - Sem informações Shkëndija x Samsunspor - 17h - Sem informações Liga Europa - Europa League PAOK x Celta - 14h45 - CazéTV Dínamo Zagreb x Genk - 14h45 - CazéTV Brann x Bologna - 14h45 - CazéTV Fenerbahçe x Nottingham Forest - 14h45 - CazéTV LOSC x Estrela Vermelha - 17h - CazéTV Celtic x Stuttgart - 17h - CazéTV Panathinaikos x Viktoria Plzen - 17h - Sem informações Ludogorets x Ferencváros - 17h - Sem informações Recopa Sul-Americana Lanús x Flamengo - 21h30 - ESPN e Disney+ Onde assistir ao jogo de Lanús e Flamengo; veja o horário O jogo entre Lanús x Flamengo terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Athletico Paranaense e Corinthians; veja o horário O jogo entre Athletico PR x Corinthians terá transmissão ao vivo pela TV Record, pela CazéTV e pelo Premiere, às 19h30. Onde assistir ao jogo de Al Ahli e Al Najma; veja o horário O jogo entre Al Ahli x Al Najma terá transmissão ao vivo pela Bandsports e pelos canais Canal GOAT e Esporte na Band, no Youtube, às 16h. Onde assistir ao jogo de Juventud e Guaraní-PAR; veja o horário O jogo entre Juventud x Guaraní terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 19h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? 19h30 - Athletico-PR x Corinthians - Brasileirão Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 16h - Al Ahli x Al Najma - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira. ESPN 19h - Juventud x Guaraní (PAR) - Libertadores 21h30 - Deportivo Táchira x Tolima - Libertadores 21h30 - Lanús x Flamengo - Recopa Sul-Americana SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quinta-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira. Disney+ 19h - Juventud x Guaraní (PAR) - Libertadores 21h30 - Deportivo Táchira x Tolima - Libertadores 21h30 - Lanús x Flamengo - Recopa Sul-Americana Premiere 19h30 - Athletico-PR x Corinthians - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quinta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quinta-feira. 