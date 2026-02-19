Bragantino estreia na Copa do Brasil contra o Primavera-MT fora de casa Tubarão é o primeiro paraense a entrar em campo na edição 2026 e decide vaga em jogo único no Mato Grosso O Liberal 19.02.26 8h00 O Tubarão embarca na primeira fase da Copa do Brasil. (Reprodução Canal Grupo Espia) O Bragantino será o primeiro representante do Pará a estrear na Copa do Brasil 2026. O Tubarão encara o Primavera-MT nesta quinta-feira (19), às 20h (de Brasília), no Estádio Cerradão, em Primavera do Leste (MT), pela primeira fase da competição. O confronto é em jogo único e vale vaga na sequência do torneio nacional. Com participações recentes em competições nacionais, o Bragantino aposta na experiência do elenco para superar a pressão de atuar fora de casa. A equipe paraense chega motivada para iniciar bem sua caminhada na competição mais democrática do futebol brasileiro, que reúne clubes de todas as regiões do país e oferece visibilidade e premiação financeira importante. O regulamento da primeira fase prevê decisão em partida única. Em caso de empate no tempo normal, a classificação será definida nos pênaltis. Quem avançar no duelo enfrentará o Atlético-GO na etapa seguinte. VEJA MAIS Águia de Marabá, Castanhal e Tuna conhecem adversários na Copa do Brasil Segunda fase será disputada em jogos únicos entre o fim de fevereiro e o início de março Copa do Brasil 2026 começa nesta terça-feira (17); veja os confrontos da 1ª fase Primeira fase reúne 126 clubes e terá 14 jogos de abertura CBF define jogos da Copa do Brasil e Bragantino-PA conhece adversário da primeira fase Tubarão do Caeté entra em campo no dia 19 de fevereiro, no Cerradão, em duelo único que vale vaga na segunda fase da competição nacional Do outro lado, o Primavera vive momento de afirmação no cenário estadual e nacional. Atual campeão mato-grossense, o clube disputa pela primeira vez a Copa do Brasil. Apesar da conquista recente, a equipe não começou bem a atual temporada no Campeonato Mato-Grossense e passou por mudança no comando técnico, com Denis Alves assumindo a equipe. O jogo desta quinta-feira é tratado como um dos mais importantes da curta história do clube. A Copa do Brasil reúne 92 equipes e mantém o formato eliminatório nas fases iniciais, o que aumenta o grau de dificuldade e exige concentração máxima. Para o Bragantino, a estreia representa a chance de colocar o futebol paraense em evidência logo na abertura da competição e dar o primeiro passo rumo a uma campanha sólida no cenário nacional. Ficha Técnica Data: 19/02/2026 Hora: 20h Local: Estádio Cerradão Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL) Assistentes: Rondinelle dos Santos Tavares (AL) e Maria De Fatima Mendonca Da Trindade (AL) Quarto Árbitro: Eleniel Benedito da Silva (MT) Prováveis escalações Primavera-MT: Lucas Alves; Camargo, Octávio, Jordan (ou Mateus Brandão) e Dimitry; Bryan, Danilo Borges e Giovanni; Natan Bahia, Danilinho e Sávio. Técnico: Alan Bahia Bragantino-PA: Jader; Weverton, Charles, Dedé e Renan; Balão, Emerson e Rodriguinho; Wander, Gustavo e Lukinha. Técnico: Mathaus Sodré Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol copa do brasil 2026 primavera-mt x bragantino futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A saudita Al-Hilal x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21) pelo Campeonato Saudita Al Hilal e Al Ittihad jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 21.02.26 15h00 Série A saudita Al-Nassr x Al Hazem: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/02) pelo Campeonato Saudita Al Nassr e Al-Hazem jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 21.02.26 15h00 Campeonato Espanhol Osasuna x Real Madrid: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/02) por La Liga Osasuna e Real Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 21.02.26 13h30 Campeonato Alemão RB Leipzig x Borussia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/02) pela Bundesliga Leipzig e Borussia Dortmund jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 21.02.26 12h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 21.02.26 7h00 DEU PAPÃO Paysandu aplica sonora goleada na Tuna e está na semifinal do Parazão Depois de um primeiro tempo marcado por três pênaltis, o Papão foi dominante na etapa final, construiu a goleada por 5 a 1 na Curuzu e confirmou a classificação para enfrentar o Castanhal na semifinal do Parazão. 19.02.26 21h57 FORA Bragantino perde de virada e está eliminado da Copa do Brasil Com a derrota, equipe paraense termina temporada de forma melancólica, dias após ser rebaixada para a Segundinha do Parazão 19.02.26 22h37 presentes Time do goleiro Bruno homenageia jogadores presos por estupro coletivo Quatro jogadores tiveram audiência de custódia e permanecem presos. O time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Velo Clube 20.02.26 16h13