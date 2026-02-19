Bragantino estreia na Copa do Brasil contra o Primavera-MT fora de casa

O Bragantino será o primeiro representante do Pará a estrear na Copa do Brasil 2026. O Tubarão encara o Primavera-MT nesta quinta-feira (19), às 20h (de Brasília), no Estádio Cerradão, em Primavera do Leste (MT), pela primeira fase da competição. O confronto é em jogo único e vale vaga na sequência do torneio nacional.

Com participações recentes em competições nacionais, o Bragantino aposta na experiência do elenco para superar a pressão de atuar fora de casa. A equipe paraense chega motivada para iniciar bem sua caminhada na competição mais democrática do futebol brasileiro, que reúne clubes de todas as regiões do país e oferece visibilidade e premiação financeira importante.

O regulamento da primeira fase prevê decisão em partida única. Em caso de empate no tempo normal, a classificação será definida nos pênaltis. Quem avançar no duelo enfrentará o Atlético-GO na etapa seguinte.

VEJA MAIS

Do outro lado, o Primavera vive momento de afirmação no cenário estadual e nacional. Atual campeão mato-grossense, o clube disputa pela primeira vez a Copa do Brasil. Apesar da conquista recente, a equipe não começou bem a atual temporada no Campeonato Mato-Grossense e passou por mudança no comando técnico, com Denis Alves assumindo a equipe. O jogo desta quinta-feira é tratado como um dos mais importantes da curta história do clube.

A Copa do Brasil reúne 92 equipes e mantém o formato eliminatório nas fases iniciais, o que aumenta o grau de dificuldade e exige concentração máxima. Para o Bragantino, a estreia representa a chance de colocar o futebol paraense em evidência logo na abertura da competição e dar o primeiro passo rumo a uma campanha sólida no cenário nacional.

Ficha Técnica

Data: 19/02/2026

Hora: 20h

Local: Estádio Cerradão

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Rondinelle dos Santos Tavares (AL) e Maria De Fatima Mendonca Da Trindade (AL)

Quarto Árbitro: Eleniel Benedito da Silva (MT)

Prováveis escalações

Primavera-MT: Lucas Alves; Camargo, Octávio, Jordan (ou Mateus Brandão) e Dimitry; Bryan, Danilo Borges e Giovanni; Natan Bahia, Danilinho e Sávio.

Técnico: Alan Bahia

Bragantino-PA: Jader; Weverton, Charles, Dedé e Renan; Balão, Emerson e Rodriguinho; Wander, Gustavo e Lukinha.

Técnico: Mathaus Sodré