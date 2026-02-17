Capa Jornal Amazônia
Copa do Brasil 2026 começa nesta terça-feira (17); veja os confrontos da 1ª fase

Primeira fase reúne 126 clubes e terá 14 jogos de abertura

Hannah Franco
fonte

Copa do Brasil 2026 começa nesta terça-feira (17); veja as datas e horáriosda primeira fase. (Rafael Ribeiro/CBF)

A Copa do Brasil 2026 tem início nesta terça-feira (17), com a realização de 14 jogos válidos pela primeira fase da competição. Ao todo, 126 equipes disputam o título nesta edição, a maior quantidade de participantes na história do torneio.

De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o confronto de abertura será entre Sampaio Corrêa-RJ e Desportiva-ES, às 20h desta terça-feira.

O atual campeão é o Corinthians, que entra como um dos favoritos ao título nesta temporada.

Com a ampliação do número de equipes, a Copa do Brasil 2026 passa a contar com nove fases eliminatórias, duas a mais em relação à edição anterior. A primeira fase reúne os 28 clubes com pior colocação no Ranking Nacional de Clubes da CBF.

Os classificados avançam para a segunda fase, quando 74 equipes se juntarão aos 14 vencedores. Os jogos dessa etapa estão previstos para ocorrer entre os dias 25 de fevereiro e 5 de março, também em partidas únicas.

Confira datas e horários da 1ª fase

Terça-feira, 17 de fevereiro

20h – Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva-ES

Quarta-feira, 18 de fevereiro

16h – Porto-BA x Serra Branca-PB
16h30 – Maguary-PE x Laguna-RN
17h – Baré-RR x Madureira-RJ
19h30 – Araguaína-TO x Primavera-SP
20h – Gama-DF x Monte Roraima-RR
20h – América-SE x Tirol-CE
20h – Betim-MG x Piauí-PI
20h – Santa Catarina-SC x IAPE-MA
20h30 – Ji-Paraná-RO x Pantanal-MS
20h30 – Ivinhema-MS x Independente-AP
21h – Galvez-AC x Guaporé-RO

Quinta-feira, 19 de fevereiro

20h – Primavera-MT x Bragantino-PA
21h – Vasco-AC x Velo Clube-SP

copa do brasil

futebol
Esportes
