Copa do Brasil 2026 começa nesta terça-feira (17); veja os confrontos da 1ª fase Primeira fase reúne 126 clubes e terá 14 jogos de abertura Hannah Franco 17.02.26 12h34 Copa do Brasil 2026 começa nesta terça-feira (17); veja as datas e horáriosda primeira fase. (Rafael Ribeiro/CBF) A Copa do Brasil 2026 tem início nesta terça-feira (17), com a realização de 14 jogos válidos pela primeira fase da competição. Ao todo, 126 equipes disputam o título nesta edição, a maior quantidade de participantes na história do torneio. De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o confronto de abertura será entre Sampaio Corrêa-RJ e Desportiva-ES, às 20h desta terça-feira. VEJA MAIS Yuri Alberto tem lesão muscular de grau 2 detectada e desfalca Corinthians por ao menos 2 meses O atleta sentiu o problema e, acusando a grave lesão, precisou ser retirado carregado de campo Três dos quatro jogos das quartas de final do Parazão serão disputados no interior Apenas o Paysandu, entre os times da capital, manda seu jogo nesta etapa do campeonato O atual campeão é o Corinthians, que entra como um dos favoritos ao título nesta temporada. Com a ampliação do número de equipes, a Copa do Brasil 2026 passa a contar com nove fases eliminatórias, duas a mais em relação à edição anterior. A primeira fase reúne os 28 clubes com pior colocação no Ranking Nacional de Clubes da CBF. Os classificados avançam para a segunda fase, quando 74 equipes se juntarão aos 14 vencedores. Os jogos dessa etapa estão previstos para ocorrer entre os dias 25 de fevereiro e 5 de março, também em partidas únicas. Confira datas e horários da 1ª fase Terça-feira, 17 de fevereiro 20h – Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva-ES Quarta-feira, 18 de fevereiro 16h – Porto-BA x Serra Branca-PB 16h30 – Maguary-PE x Laguna-RN 17h – Baré-RR x Madureira-RJ 19h30 – Araguaína-TO x Primavera-SP 20h – Gama-DF x Monte Roraima-RR 20h – América-SE x Tirol-CE 20h – Betim-MG x Piauí-PI 20h – Santa Catarina-SC x IAPE-MA 20h30 – Ji-Paraná-RO x Pantanal-MS 20h30 – Ivinhema-MS x Independente-AP 21h – Galvez-AC x Guaporé-RO Quinta-feira, 19 de fevereiro 20h – Primavera-MT x Bragantino-PA 21h – Vasco-AC x Velo Clube-SP Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave copa do brasil futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Paralisação? Bragantino aciona TJD-PA e aponta suposta irregularidade de zagueiro do Castanhal Clube questiona escalação de zagueiro do Japiim contra o Remo e decisão pode impactar quartas de final do estadual. 17.02.26 12h19 Futebol Duelos com ares de "tira cisma" 17.02.26 10h26 futebol Paysandu divulga preços dos ingressos para jogo contra a Tuna e inicia venda para sócios-torcedores Duelo, válido pelas quartas de final do Parazão, ocorre na próxima quinta-feira (19), na Curuzu 17.02.26 10h00 FUTEBOL Após saída do técnico Alexandre Lopes, Tuna pega o Paysandu pelas quartas do Parazão Técnico Alexandre Lopes deixou o cargo alegando problemas pessoais; para o seu lugar, Robson Melo foi chamado 16.02.26 16h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Champions League da Ásia, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América movimentam o futebol nesta terça-feira 17.02.26 7h00 futebol Paysandu divulga preços dos ingressos para jogo contra a Tuna e inicia venda para sócios-torcedores Duelo, válido pelas quartas de final do Parazão, ocorre na próxima quinta-feira (19), na Curuzu 17.02.26 10h00 FUTEBOL Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão Papão se garantiu à frente do Remo na tabela e decide em casa. Leão terá que viajar para jogar 15.02.26 17h55 Futebol Com o fim da última rodada, veja os clubes que foram rebaixados à Segundinha do Parazão Mesmo com a vitória do Bragantino e o empate do Tuibarão e o empate do Leão Santareno, ambos dizem adeus à elite do estadual 15.02.26 18h15