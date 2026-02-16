Yuri Alberto tem lesão muscular de grau 2 detectada e desfalca Corinthians por ao menos 2 meses O atleta sentiu o problema e, acusando a grave lesão, precisou ser retirado carregado de campo Estadão Conteúdo 16.02.26 15h54 Yuri Alberto, do Corinthians (Instagram @yurialberto) Dos males o menor. Mesmo assim, o Corinthians terá o desfalque de Yuri Alberto por pelo menos dois meses. Exames de imagem realizados nesta segunda-feira confirmaram uma lesão muscular de grau dois na coxa esquerda e o artilheiro já está fora de toda a reta final do Paulistão. "Nesta segunda-feira (16), o atacante Yuri Alberto foi submetido a uma ressonância magnética e o exame identificou uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. O atleta já iniciou o processo de recuperação com a equipe de fisioterapia do clube", informou o Corinthians. Yuri Alberto sentiu o problema sozinho na visita ao São Bernardo (vitória por 1 a 0), quando tentou ganhar uma bola em velocidade na beirada do campo e já caiu colocando a mão no posterior da coxa. Ficou chorando, acusando a grave lesão e precisou ser retirado carregado de campo. Havia o temor do corintiano que fosse uma lesão de grau três, na qual a recuperação é de no mínimo três meses. Com o diagnóstico de dois meses, Yuri Alberto deve ficar ausente dos gramados nas próximas oito semanas. Caso o Corinthians chegue até a defesa do título do Paulistão, com final agendada para 8 de março, seriam quatro jogos sem seu camisa 9, a começar pelas quarta diante da Portuguesa. No Brasileirão, não enfrentará Athletico-PR, Cruzeiro, Coritiba, Santos, Chapecoense, Flamengo, Fluminense, Internacional e Palmeiras. Um retorno, ainda incerto, seria dia 19 de abril, diante do Vitória. Pode, ainda, ficar de fora do começo da Libertadores. Curiosamente, Yuri Alberto estava sendo poupado diante do São Bernardo justamente para evitar desgaste e lesões. A necessidade do triunfo por vaga nas quartas do Paulistão obrigou Dorival Júnior a colocá-lo após mais uma apresentação ruim do jovem Gui Negão. Agora, além do garoto, o técnico tem o pouco aproveitado Pedro Raúl para a vaga - o clube queria usá-lo de moeda de troca por reforços. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Corinthians Yuri Alberto COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Após saída do técnico Alexandre Lopes, Tuna pega o Paysandu pelas quartas do Parazão Técnico Alexandre Lopes deixou o cargo alegando problemas pessoais. Lusa foi comandada pelo técnico da base, Wesley Raad, na derrota por 2 a 0 para o Bragantino 16.02.26 16h15 Futebol Jogador ex-Paysandu e Tuna morre em acidente de moto no interior do Pará Everton Moraes, de 21 anos, faleceu em um acidente de moto na estrada entre os munícipios de Bragança (PA) e Tracuateua (PA) 16.02.26 13h04 futebol Ao lado do Cametá, Paysandu fecha primeira fase do Parazão com a melhor defesa Time bicolor teve oscilações na fase de classificação, mas conseguiu o resultado necessário e avançou ao mata-mata 16.02.26 12h48 Problema na defesa? Remo só não sofreu gols em dois jogos nesta temporada; veja números Time azulino teve a defesa vazada em oito dos 10 jogos que disputou até o momento 16.02.26 12h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES Parazão Após empate com o Amazônia, Osorio assume responsabilidade e fala em enxugar elenco do Remo Treinador azulino diz que quer trabalhar com um número menor de jogadores e prepará-los para disputar qualquer competição 16.02.26 9h34 FUTEBOL Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão Papão se garantiu à frente do Remo na tabela e decide em casa. Leão terá que viajar para jogar 15.02.26 17h55 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (16/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 16.02.26 7h00 Futebol Com o fim da última rodada, veja os clubes que foram rebaixados à Segundinha do Parazão Mesmo com a vitória do Bragantino e o empate do Tuibarão e o empate do Leão Santareno, ambos dizem adeus à elite do estadual 15.02.26 18h15