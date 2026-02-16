Yuri Alberto tem lesão muscular de grau 2 detectada e desfalca Corinthians por ao menos 2 meses

Dos males o menor. Mesmo assim, o Corinthians terá o desfalque de Yuri Alberto por pelo menos dois meses. Exames de imagem realizados nesta segunda-feira confirmaram uma lesão muscular de grau dois na coxa esquerda e o artilheiro já está fora de toda a reta final do Paulistão.

"Nesta segunda-feira (16), o atacante Yuri Alberto foi submetido a uma ressonância magnética e o exame identificou uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. O atleta já iniciou o processo de recuperação com a equipe de fisioterapia do clube", informou o Corinthians.

Yuri Alberto sentiu o problema sozinho na visita ao São Bernardo (vitória por 1 a 0), quando tentou ganhar uma bola em velocidade na beirada do campo e já caiu colocando a mão no posterior da coxa. Ficou chorando, acusando a grave lesão e precisou ser retirado carregado de campo.

Havia o temor do corintiano que fosse uma lesão de grau três, na qual a recuperação é de no mínimo três meses. Com o diagnóstico de dois meses, Yuri Alberto deve ficar ausente dos gramados nas próximas oito semanas.

Caso o Corinthians chegue até a defesa do título do Paulistão, com final agendada para 8 de março, seriam quatro jogos sem seu camisa 9, a começar pelas quarta diante da Portuguesa. No Brasileirão, não enfrentará Athletico-PR, Cruzeiro, Coritiba, Santos, Chapecoense, Flamengo, Fluminense, Internacional e Palmeiras. Um retorno, ainda incerto, seria dia 19 de abril, diante do Vitória. Pode, ainda, ficar de fora do começo da Libertadores.

Curiosamente, Yuri Alberto estava sendo poupado diante do São Bernardo justamente para evitar desgaste e lesões. A necessidade do triunfo por vaga nas quartas do Paulistão obrigou Dorival Júnior a colocá-lo após mais uma apresentação ruim do jovem Gui Negão. Agora, além do garoto, o técnico tem o pouco aproveitado Pedro Raúl para a vaga - o clube queria usá-lo de moeda de troca por reforços.