Bragantino aciona TJD-PA e aponta suposta irregularidade de zagueiro do Castanhal

Clube questiona escalação de zagueiro do Japiim contra o Remo e decisão pode impactar quartas de final do estadual.

O Liberal
fonte

Parazão pode ter paralisação por conta de processo (Ivan Duarte/ O Liberal)

O Campeonato Paraense volta a conviver com a possibilidade de paralisação por conta de impasses judiciais. De acordo com informações repassadas ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o Bragantino, rebaixado em campo à Segunda Divisão do estadual, ingressou com uma ação no Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) questionando a suposta escalação irregular do zagueiro Renan Soares Almeida, atualmente no Castanhal.

O defensor atuou na partida contra o Remo, válida pela quinta rodada do estadual, disputada no último dia 12 de fevereiro.

Segundo a apuração, o Tubarão alega que o jogador ainda estaria cumprindo uma suspensão de sete partidas e, portanto, não poderia ter sido relacionado para o confronto. A versão é contestada pelo clube aurinegro, que sustenta que o atleta já teria cumprido integralmente a punição e estava apto a entrar em campo.

O Núcleo de Esportes entrou em contato com o Bragantino e com o Castanhal, mas ambos disseram que não vão se pronunciar sobre o caso por enquanto, assim como a Federação Paraense de Futebol (FPF).

Entenda o caso

Renan Soares foi expulso durante o duelo entre Santos e Paraense Sport Club, válido pelas quartas de final da Terceira Divisão do Campeonato Paraense de 2025. O jogo ocorreu no dia 6 de novembro e ficou marcado por uma confusão generalizada após o apito final.

Conforme relatado em súmula, o zagueiro recebeu cartão vermelho direto após atingir um adversário com as travas da chuteira na altura do peito. Inicialmente, cumpriu suspensão automática na semifinal. Posteriormente, foi julgado pelo TJD e punido com 30 dias de suspensão. Em julgamento definitivo, acabou penalizado com sete partidas.

O Bragantino sustenta que o defensor não cumpriu a totalidade da pena e, por isso, estaria irregular na quinta rodada do Parazão. Já o Castanhal argumenta que o atleta ficou de fora dos dois jogos da semifinal e da final da A3, além de quatro jogos no Campeonato Paraense, o que totalizaria o cumprimento da sanção.

Situação

Caso a Justiça julgue pertinente a ação do Tubarão, o campeonato poderá ser paralisado até uma decisão final. Vale destacar que a competição estadual se encaminha para o início da disputa do mata-mata. Águia de Marabá e Remo abrem as quartas de final na próxima quarta-feira (18). O restante dos jogos, incluindo o duelo entre o Japiim e o Capitão Poço, serão realizados na quinta-feira (19). 

O Bragantino, autor da ação, foi rebaixado para a Série A2 do futebol paraense. O Tubarão terminou a primeira fase na 11ª colocação, com apenas cinco pontos. O time conquistou uma vitória, dois empates e perdeu três partidas.

