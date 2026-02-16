Tuna anuncia Róbson Melo como novo técnico para a sequência do Parazão Treinador retorna ao clube após passagem pelo São Raimundo e substitui Alexandre Lopes no comando da Águia Guerreira O Liberal 16.02.26 18h35 Melo assume a Tuna Luso nas quartas de final do Parazão. (Ascom Tuna) A Tuna Luso Brasileira confirmou a contratação de Róbson Melo para comandar a equipe principal na sequência da temporada. O treinador assume o cargo após a saída de Alexandre Lopes, com o time classificado em sexto para as quartas de final do Parazão. Na próxima fase o time enfrenta o Paysandu. Róbson Melo, de 47 anos, estava no São Raimundo Esporte Clube e retorna à Tuna, clube que já dirigiu em 2021. Com experiência no futebol paraense, ele acumula passagens recentes por Paragominas, Castanhal Esporte Clube, Tapajós, Parauapebas, Clube Atlético Bragantino e outras equipes do estado. VEJA MAIS Jogador ex-Paysandu e Tuna morre em acidente de moto no interior do Pará Everton Moraes, de 21 anos, faleceu em um acidente de moto na estrada entre os munícipios de Bragança (PA) e Tracuateua (PA) Tuna Luso vence o São Francisco e assume liderança provisória do Parazão Com o resultado, a Tuna chegou à sua terceira vitória consecutiva e fica muito perto da classificação a próxima fase da competição Tuna Luso enfrenta o São Francisco e busca sequência positiva no Parazão Partida abre a 5ª rodada do Campeonato Paraense nesta quarta-feira, às 15h30, no Estrelão A mudança no comando ocorreu após Alexandre Lopes comunicar, na última sexta-feira (14), que deixaria o cargo por questões pessoais. O pedido foi formalizado junto à diretoria. Na partida seguinte, contra o Clube do Remo, a equipe foi dirigida interinamente pelo técnico da base, Wesley Raad, e acabou derrotada por 2 a 0. Ex-jogador profissional, Alexandre Lopes teve passagem pela Seleção Brasileira e atuou por clubes como Sport Club Corinthians Paulista e Fluminense Football Club. Como treinador, comandou categorias de base do Fluminense e equipes como Monsoon-RS, Ferroviária-SP, Hercílio Luz-SC, CRAC-GO, Uberlândia-MG e Atlético Tubarão-RS. Pela Tuna, esteve à frente do time em cinco partidas no Parazão, somando três vitórias — incluindo triunfo no clássico contra o Paysandu Sport Club — e duas derrotas. Róbson Melo assume a equipe com a missão de dar sequência ao planejamento esportivo e manter a Tuna competitiva na temporada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol tuna luso robson melo futebol paraense parazão 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Tuna anuncia Róbson Melo como novo técnico para a sequência do Parazão Treinador retorna ao clube após passagem pelo São Raimundo e substitui Alexandre Lopes no comando da Águia Guerreira 16.02.26 18h35 Futebol Remo anuncia Diego Ziegg como novo supervisor de futebol Profissional com 20 anos de experiência assume função ligada ao dia a dia da comissão técnica e mira permanência na Série A 16.02.26 17h38 Cariocão Fluminense x Bangu: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16) pelo Campeonato Carioca Fluminense e Bangu jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 16.02.26 17h00 Futebol Reforma do Colosso do Tapajós mobiliza 135 operários e amplia capacidade para 20 mil torcedores Obra avança com reforço estrutural, nova drenagem, gramado renovado e espaços como sala de VAR e elevadores 16.02.26 16h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Tudo definido! Com Remo e Paysandu, veja os confrontos das quartas de final do Parazão Papão se garantiu à frente do Remo na tabela e decide em casa. Leão terá que viajar para jogar 15.02.26 17h55 Parazão Após empate com o Amazônia, Osorio assume responsabilidade e fala em enxugar elenco do Remo Treinador azulino diz que quer trabalhar com um número menor de jogadores e prepará-los para disputar qualquer competição 16.02.26 9h34 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (16/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 16.02.26 7h00 Futebol Com o fim da última rodada, veja os clubes que foram rebaixados à Segundinha do Parazão Mesmo com a vitória do Bragantino e o empate do Tuibarão e o empate do Leão Santareno, ambos dizem adeus à elite do estadual 15.02.26 18h15