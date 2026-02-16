Tuna anuncia Róbson Melo como novo técnico para a sequência do Parazão

A Tuna Luso Brasileira confirmou a contratação de Róbson Melo para comandar a equipe principal na sequência da temporada. O treinador assume o cargo após a saída de Alexandre Lopes, com o time classificado em sexto para as quartas de final do Parazão. Na próxima fase o time enfrenta o Paysandu.

Róbson Melo, de 47 anos, estava no São Raimundo Esporte Clube e retorna à Tuna, clube que já dirigiu em 2021. Com experiência no futebol paraense, ele acumula passagens recentes por Paragominas, Castanhal Esporte Clube, Tapajós, Parauapebas, Clube Atlético Bragantino e outras equipes do estado.

A mudança no comando ocorreu após Alexandre Lopes comunicar, na última sexta-feira (14), que deixaria o cargo por questões pessoais. O pedido foi formalizado junto à diretoria. Na partida seguinte, contra o Clube do Remo, a equipe foi dirigida interinamente pelo técnico da base, Wesley Raad, e acabou derrotada por 2 a 0.

Ex-jogador profissional, Alexandre Lopes teve passagem pela Seleção Brasileira e atuou por clubes como Sport Club Corinthians Paulista e Fluminense Football Club. Como treinador, comandou categorias de base do Fluminense e equipes como Monsoon-RS, Ferroviária-SP, Hercílio Luz-SC, CRAC-GO, Uberlândia-MG e Atlético Tubarão-RS. Pela Tuna, esteve à frente do time em cinco partidas no Parazão, somando três vitórias — incluindo triunfo no clássico contra o Paysandu Sport Club — e duas derrotas.

Róbson Melo assume a equipe com a missão de dar sequência ao planejamento esportivo e manter a Tuna competitiva na temporada.