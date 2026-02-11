Tuna Luso vence o São Francisco e assume liderança provisória do Parazão Com o resultado, a Tuna chegou à sua terceira vitória consecutiva e fica muito perto da classificação a próxima fase da competição Igor Wilson 11.02.26 18h55 A Tuna Luso venceu o São Francisco por 1 a 0 na tarde desta quarta-feira (11), no Estádio Estrelão, em Augusto Corrêa, na abertura da quinta e penúltima rodada do Campeonato Paraense. O único gol da partida foi marcado pelo lateral-direito Marcinho, ainda no primeiro tempo, garantindo mais três pontos para a equipe cruzmaltina. VEJA MAIS Torcida organizada do Bragantino cria ‘disk balada’ para 'fiscalizar' jogadores no Parazão Lanterna do Campeonato Paraense, clube vive crise e organizada ameaça atletas flagrados em festas Paysandu visita o Cametá de olho na liderança do Campeonato Paraense Duelo é entre o segundo e terceiro colocado da tabela do Parazão Com o resultado, a Tuna chegou à sua terceira vitória consecutiva na competição — após triunfos sobre Paysandu e Castanhal — e assumiu momentaneamente a liderança do Parazão, praticamente garantindo sua classificação às quartas de final da competição. A equipe da capital, no entanto, ainda pode ser ultrapassada, já que Paysandu e Cametá se enfrentam nesta quarta-feira e seguem diretamente na briga pelas primeiras posições. O Remo, segundo colocado, joga hoje contra o Castanhal, quinto colocado, no Modelão. Do lado do São Francisco, o momento é oposto. A equipe sofreu a terceira derrota seguida, depois de resultados negativos contra Santa Rosa, Cametá e agora a Tuna. Com isso, a Águia Guerreira permanece na nona colocação, com a mesma pontuação do Amazônia Independente, que ocupa o 11º lugar e abre a zona de rebaixamento para a Segundinha. A partida foi disputada em Augusto Corrêa, município onde a Tuna tem mandado seus jogos enquanto o Estádio do Souza passa por reformas. Com apenas mais uma rodada pela frente na primeira fase — que conta com seis rodadas ao todo — a reta final do Campeonato Paraense ganha contornos decisivos tanto na luta pelas primeiras posições quanto na briga contra o rebaixamento. O Bragantino, com um ponto, é o lanterna da competição e vai enfrentar o São Raimundo, 10º colocado, na tarde de hoje, as 15h30, no Estádio Estrelão, onde também o Tubarão está mandando suas partidas. O jogo é uma disputa direta pela sobrevivência na elite do Parazão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave parazão 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro São Paulo x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pelo Brasileirão São Paulo e Grêmio jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 11.02.26 20h30 Campeonato Brasileiro Vasco x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 11.02.26 20h30 Copa Libertadores da América Alianza Lima x 2 de Mayo: onde assistir e escalações do jogo hoje (11/02) pela Libertadores Alianza Lima e 2 de Mayo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 11.02.26 20h30 Copa da Argentina Central Córdoba x Gimnasia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11) pela Copa Argentina Central Córdoba e Gimnasia de Jujuy jogam pela Copa da Argentina hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 11.02.26 20h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 11.02.26 7h00 futebol Remo e Atlético-MG se enfrentam em busca da primeira vitória na Série A Partida ocorre nesta quarta-feira (11), em Belo Horizonte, às 20h 11.02.26 8h00 futebol Paysandu visita o Cametá de olho na liderança do Campeonato Paraense Duelo é entre o segundo e terceiro colocado da tabela do Parazão 11.02.26 8h43 FUTEBOL CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo 10.02.26 9h55