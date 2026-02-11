Tuna Luso vence o São Francisco e assume liderança provisória do Parazão

A Tuna Luso venceu o São Francisco por 1 a 0 na tarde desta quarta-feira (11), no Estádio Estrelão, em Augusto Corrêa, na abertura da quinta e penúltima rodada do Campeonato Paraense. O único gol da partida foi marcado pelo lateral-direito Marcinho, ainda no primeiro tempo, garantindo mais três pontos para a equipe cruzmaltina.

VEJA MAIS

Com o resultado, a Tuna chegou à sua terceira vitória consecutiva na competição — após triunfos sobre Paysandu e Castanhal — e assumiu momentaneamente a liderança do Parazão, praticamente garantindo sua classificação às quartas de final da competição. A equipe da capital, no entanto, ainda pode ser ultrapassada, já que Paysandu e Cametá se enfrentam nesta quarta-feira e seguem diretamente na briga pelas primeiras posições. O Remo, segundo colocado, joga hoje contra o Castanhal, quinto colocado, no Modelão.

Do lado do São Francisco, o momento é oposto. A equipe sofreu a terceira derrota seguida, depois de resultados negativos contra Santa Rosa, Cametá e agora a Tuna. Com isso, a Águia Guerreira permanece na nona colocação, com a mesma pontuação do Amazônia Independente, que ocupa o 11º lugar e abre a zona de rebaixamento para a Segundinha.

A partida foi disputada em Augusto Corrêa, município onde a Tuna tem mandado seus jogos enquanto o Estádio do Souza passa por reformas. Com apenas mais uma rodada pela frente na primeira fase — que conta com seis rodadas ao todo — a reta final do Campeonato Paraense ganha contornos decisivos tanto na luta pelas primeiras posições quanto na briga contra o rebaixamento.

O Bragantino, com um ponto, é o lanterna da competição e vai enfrentar o São Raimundo, 10º colocado, na tarde de hoje, as 15h30, no Estádio Estrelão, onde também o Tubarão está mandando suas partidas. O jogo é uma disputa direta pela sobrevivência na elite do Parazão.