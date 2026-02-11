Capa Jornal Amazônia
Torcida organizada do Bragantino cria ‘disk balada’ para 'fiscalizar' jogadores no Parazão

Lanterna do Campeonato Paraense, clube vive crise e organizada ameaça atletas flagrados em festas

O Liberal
fonte

Torcida pede que registros sejam feitos e encaminhados a eles (Reprodução / Instagram)

O Bragantino vive um momento de crise no Campeonato Paraense. Sem vitórias na competição, o time é o lanterna, com apenas um ponto. Por conta disso, uma torcida organizada do clube passou a 'fiscalizar' os jogadores e criou um 'disk balada'.

A ação inusitada é para supervisionar se os atletas do clube estão em festas e outras comemorações. Para a torcida, há pouco comprometimento com o futebol. Em uma publicação nas redes sociais, a organizada afirmou que quem for pego em "farra vai levar sacode e vergonha".

Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, a assessoria de comunicação do Bragantino disse que o clube não vai se posicionar sobre o caso.

Cenário

O Tubarão do Caeté é o último colocado na tabela do Parazão. O time soma apenas um ponto em quatro rodadas, sendo a única equipe que ainda não venceu no campeonato.

No último domingo (8), após a derrota para o Santa Rosa, o clube demitiu o treinador Mathaus Sodré, campeão paraense em 2023 com o Águia de Marabá. No momento, a equipe está sendo comandada pelo técnico Marquinhos Taira.

Na próxima quinta-feira (12), o time encara o São Raimundo no Estádio Municipal de Augusto Corrêa, às 15h30. A equipe precisa vencer as próximas partidas para se livrar do rebaixamento. 

Além do Campeonato Paraense, o Tubarão ainda tem compromisso na Copa do Brasil. Na quinta-feira (19), o time paraense enfrentam o Primavera-MT, pela primeira fase do torneio nacional. 

