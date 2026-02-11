Torcida organizada do Bragantino cria ‘disk balada’ para 'fiscalizar' jogadores no Parazão Lanterna do Campeonato Paraense, clube vive crise e organizada ameaça atletas flagrados em festas O Liberal 11.02.26 11h49 Torcida pede que registros sejam feitos e encaminhados a eles (Reprodução / Instagram) O Bragantino vive um momento de crise no Campeonato Paraense. Sem vitórias na competição, o time é o lanterna, com apenas um ponto. Por conta disso, uma torcida organizada do clube passou a 'fiscalizar' os jogadores e criou um 'disk balada'. A ação inusitada é para supervisionar se os atletas do clube estão em festas e outras comemorações. Para a torcida, há pouco comprometimento com o futebol. Em uma publicação nas redes sociais, a organizada afirmou que quem for pego em "farra vai levar sacode e vergonha". Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, a assessoria de comunicação do Bragantino disse que o clube não vai se posicionar sobre o caso. VEJA MAIS Capitão Poço goleia o Amazônia fora de casa e dá salto na tabela do Parazão Vitória por 3 a 0 empurra a Laranja Mecânica para a quinta posição e acirra a disputa no estadual Pkachu do Leão! Jogador é flagrado cantando música da maior organizada do Remo Yago Pikachu atuou pelo Paysandu e hoje veste a camisa do Remo Cenário O Tubarão do Caeté é o último colocado na tabela do Parazão. O time soma apenas um ponto em quatro rodadas, sendo a única equipe que ainda não venceu no campeonato. No último domingo (8), após a derrota para o Santa Rosa, o clube demitiu o treinador Mathaus Sodré, campeão paraense em 2023 com o Águia de Marabá. No momento, a equipe está sendo comandada pelo técnico Marquinhos Taira. Na próxima quinta-feira (12), o time encara o São Raimundo no Estádio Municipal de Augusto Corrêa, às 15h30. A equipe precisa vencer as próximas partidas para se livrar do rebaixamento. Além do Campeonato Paraense, o Tubarão ainda tem compromisso na Copa do Brasil. Na quinta-feira (19), o time paraense enfrentam o Primavera-MT, pela primeira fase do torneio nacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes parazão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Parazão . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PARAZÃO Futebol Tuna Luso enfrenta o São Francisco e busca sequência positiva no Parazão Partida abre a 5ª rodada do Campeonato Paraense nesta quarta-feira, às 15h30, no Estrelão 11.02.26 7h30 CRIA Thalyson estreia no Re-Pa e valoriza aprendizado no retorno ao Paysandu Atacante de 19 anos entrou no clássico pelo Parazão, falou sobre a experiência após Copinha e período de testes no Palmeiras e projeta sequência com Júnior Rocha 10.02.26 19h19 futebol Apresentado no Remo, lateral argentino ressalta força da equipe antes de duelo contra o Atlético-MG Jogador vive expectativa pela estreia na Série A após dois jogo pelo Parazão 10.02.26 16h52 Futebol Capitão Poço goleia o Amazônia fora de casa e dá salto na tabela do Parazão Vitória por 3 a 0 empurra a Laranja Mecânica para a quinta posição e acirra a disputa no estadual 09.02.26 18h34 MAIS LIDAS EM PARAZÃO 1 futebol Paysandu visita o Cametá de olho na liderança do Campeonato Paraense Duelo é entre o segundo e terceiro colocado da tabela do Parazão 2 futebol Remo e Atlético-MG se enfrentam em busca da primeira vitória na Série A Partida ocorre nesta quarta-feira (11), em Belo Horizonte, às 20h 3 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 4 Copa da AFC Arkadag x Al Nassr: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pela Copa AFC Arkadag e Al-Nassr jogam pela Copa da Asian Football Confederation hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo