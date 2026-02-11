Capa Jornal Amazônia
Tuna Luso enfrenta o São Francisco e busca sequência positiva no Parazão

Partida abre a 5ª rodada do Campeonato Paraense nesta quarta-feira, às 15h30, no Estrelão

O Liberal
fonte

Tuna e São Francisco voltam a se enfrentar, desta vez no Estrelão, onde a Águia manda seus jogos.

Em boa fase no Campeonato Paraense, a Tuna Luso Brasileira volta a campo nesta quarta-feira (data), pela 5ª rodada do Parazão. O duelo diante do São Francisco está marcado para as 15h30, no estádio Estrelão, e abre a programação da rodada.

Após um início irregular, com duas derrotas consecutivas, a Tuna reagiu na competição e chega embalada por duas vitórias seguidas. A equipe comandada por Alexandre Paes retomou a confiança ao vencer o Paysandu, na terceira rodada, e o Castanhal, na rodada seguinte, resultados que recolocaram o time na briga por posições mais altas na tabela.

Atualmente na 7ª colocação, a Tuna aparece apenas uma posição acima do São Francisco. Uma vitória no confronto direto é vista como fundamental para afastar de vez o time da parte inferior da classificação.

O São Francisco, por sua vez, desembarcou nesta segunda-feira (9) para o compromisso fora de casa. A principal baixa da equipe santarena é o atacante Barbosa, que se recupera de lesão e está fora da partida. A comissão técnica, no entanto, trabalha para contar com o jogador no clássico Rai-Fran, marcado para o próximo dia 15.

Na última rodada, o São Francisco sofreu um revés diante do Cametá, resultado que provocou a queda da equipe na tabela. Agora, o Leão Santareno tenta se recuperar longe de seus domínios e voltar a pontuar no estadual.

Futebol
