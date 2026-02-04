Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Com mudança na defesa, Paysandu define titulares para clássico contra a Tuna Luso

O técnico Junior Rocha fez apenas uma troca na zaga, colocando um velho conhecido da torcida bicolor

O Liberal
fonte

Quintana volta ao time bicolor para sua primeira partida oficial em 2026. (Thiago Gomes / O Liberal)

O Paysandu está definido para o primeiro clássico do ano no futebol paraense. A partir das 15h30, o bicola encara a Tuna Luso, no estádio Municipal de Augusto Corrêa. Para o embate, o técnico Junior Rocha promoveu apenas uma alteração, esta no sistema defensivo.

Quem entra no time é o zagueiro Quintana, que fará dupla com Castro. O resante do time é o mesmo das duas primeiras rodadas do estadual. 

Acompanhe o Lance a Lance da partida a partir das 15h15. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

parazão 2026

tuna x paysandu

paysandu

jornal amazônia
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Com mudança na defesa, Paysandu define titulares para clássico contra a Tuna Luso

O técnico Junior Rocha fez apenas uma troca na zaga, colocando um velho conhecido da torcida bicolor

04.02.26 14h48

futebol

Re-Pa: com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para o público geral

Papão encara o Remo no próximo domingo (8), pela quarta rodada do Parazão

04.02.26 9h42

Futebol

Em Augusto Corrêa, Paysandu busca manter 100% contra a Tuna Luso no Parazão

Em momentos opostos, Papão chega com duas vitórias, enquanto a Águia Guerreira tenta reação nesta quarta-feira (4), em Augusto Corrêa, pela 3ª rodada do Campeonato Paraense

04.02.26 7h30

Futebol

Edílson vira referência para os atletas da base que ganham espaço no Paysandu

O experiente lateral-direito tem sido fundamental na adaptação dos novos profissionais que emergem no elenco bicolor de 2026

03.02.26 17h36

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Com novidades, Remo divulga lista de relacionados para o jogo contra o Mirassol; confira

Time azulino faz o primeiro compromisso em casa na Série A nesta quarta-feira (4) e pode ter estreias de reforços

04.02.26 11h29

É HOJE!

Com possível estreia de reforços, Remo estreia no Mangueirão diante do Mirassol pelo Brasileirão

Leão busca a primeira vitória na competição após derrota fora de casa e aposta na força do time principal diante da torcida azulina

04.02.26 7h34

futebol

Ao lado de ídolos paraenses, Rony é apresentado no Santos: 'É um privilégio'

Atacante já estreou com a camisa do Peixe, mas foi apresentado oficialmente na última terça-feira (3)

04.02.26 10h32

Futebol

Em Augusto Corrêa, Paysandu busca manter 100% contra a Tuna Luso no Parazão

Em momentos opostos, Papão chega com duas vitórias, enquanto a Águia Guerreira tenta reação nesta quarta-feira (4), em Augusto Corrêa, pela 3ª rodada do Campeonato Paraense

04.02.26 7h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda