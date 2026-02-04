Com mudança na defesa, Paysandu define titulares para clássico contra a Tuna Luso O técnico Junior Rocha fez apenas uma troca na zaga, colocando um velho conhecido da torcida bicolor O Liberal 04.02.26 14h48 Quintana volta ao time bicolor para sua primeira partida oficial em 2026. (Thiago Gomes / O Liberal) O Paysandu está definido para o primeiro clássico do ano no futebol paraense. A partir das 15h30, o bicola encara a Tuna Luso, no estádio Municipal de Augusto Corrêa. Para o embate, o técnico Junior Rocha promoveu apenas uma alteração, esta no sistema defensivo. Quem entra no time é o zagueiro Quintana, que fará dupla com Castro. O resante do time é o mesmo das duas primeiras rodadas do estadual. Acompanhe o Lance a Lance da partida a partir das 15h15. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol parazão 2026 tuna x paysandu paysandu jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Com mudança na defesa, Paysandu define titulares para clássico contra a Tuna Luso O técnico Junior Rocha fez apenas uma troca na zaga, colocando um velho conhecido da torcida bicolor 04.02.26 14h48 futebol Re-Pa: com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para o público geral Papão encara o Remo no próximo domingo (8), pela quarta rodada do Parazão 04.02.26 9h42 Futebol Em Augusto Corrêa, Paysandu busca manter 100% contra a Tuna Luso no Parazão Em momentos opostos, Papão chega com duas vitórias, enquanto a Águia Guerreira tenta reação nesta quarta-feira (4), em Augusto Corrêa, pela 3ª rodada do Campeonato Paraense 04.02.26 7h30 Futebol Edílson vira referência para os atletas da base que ganham espaço no Paysandu O experiente lateral-direito tem sido fundamental na adaptação dos novos profissionais que emergem no elenco bicolor de 2026 03.02.26 17h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com novidades, Remo divulga lista de relacionados para o jogo contra o Mirassol; confira Time azulino faz o primeiro compromisso em casa na Série A nesta quarta-feira (4) e pode ter estreias de reforços 04.02.26 11h29 É HOJE! Com possível estreia de reforços, Remo estreia no Mangueirão diante do Mirassol pelo Brasileirão Leão busca a primeira vitória na competição após derrota fora de casa e aposta na força do time principal diante da torcida azulina 04.02.26 7h34 futebol Ao lado de ídolos paraenses, Rony é apresentado no Santos: 'É um privilégio' Atacante já estreou com a camisa do Peixe, mas foi apresentado oficialmente na última terça-feira (3) 04.02.26 10h32 Futebol Em Augusto Corrêa, Paysandu busca manter 100% contra a Tuna Luso no Parazão Em momentos opostos, Papão chega com duas vitórias, enquanto a Águia Guerreira tenta reação nesta quarta-feira (4), em Augusto Corrêa, pela 3ª rodada do Campeonato Paraense 04.02.26 7h30