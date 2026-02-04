Com mudança na defesa, Paysandu define titulares para clássico contra a Tuna Luso

O Paysandu está definido para o primeiro clássico do ano no futebol paraense. A partir das 15h30, o bicola encara a Tuna Luso, no estádio Municipal de Augusto Corrêa. Para o embate, o técnico Junior Rocha promoveu apenas uma alteração, esta no sistema defensivo.

Quem entra no time é o zagueiro Quintana, que fará dupla com Castro. O resante do time é o mesmo das duas primeiras rodadas do estadual.

Acompanhe o Lance a Lance da partida a partir das 15h15.