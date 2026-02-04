Em Augusto Corrêa, Paysandu busca manter 100% contra a Tuna Luso no Parazão Em momentos opostos, Papão chega com duas vitórias, enquanto a Águia Guerreira tenta reação nesta quarta-feira (4), em Augusto Corrêa, pela 3ª rodada do Campeonato Paraense O Liberal 04.02.26 7h30 O penúltimo encontro entre os dois times, na final da Supercopa Grão-Pará, vencido pelo Papão. (Cristino Martins/ O Liberal) Tuna Luso e Paysandu se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 15h30, no Estádio Municipal de Augusto Corrêa, pela terceira rodada do Campeonato Paraense. O duelo coloca frente a frente dois clubes tradicionais do futebol estadual, mas que vivem momentos distintos neste início de Parazão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O Paysandu chega embalado, com duas vitórias em dois jogos, sobre São Raimundo e Capitão Poço, e busca o terceiro triunfo consecutivo sob o comando do técnico Junior Rocha. Vice-líder da competição, o Papão tem aproveitado o estadual para rodar o elenco e testar alternativas ao longo das partidas, promovendo mudanças frequentes em vários setores. Apesar disso, algumas peças vêm sendo mantidas como base da equipe, especialmente na defesa. Edilson e Luccão têm sido os laterais titulares, enquanto Castro e Cauã Dias formam a dupla de zaga. No meio-campo, Marcinho e Henrico aparecem com regularidade, e no ataque Danilo Peu, Kleuton Pego e Ítalo vêm iniciando os jogos. VEJA MAIS Volante da base estreia com vitória no profissional e ajuda a manter o Paysandu no topo do Parazão Aos 17 anos, Brian entrou pela primeira vez no time principal na vitória sobre o Capitão Poço; Papão lidera o Estadual com seis pontos e encara a Tuna na próxima rodada Nos últimos 20 anos, Paysandu perdeu apenas duas vezes para a Tuna Luso; confira Equipes se enfrentam pela terceira rodada do Parazão na próxima quarta-feira (4) Amazônia estreia com vitória sobre a Tuna Luso no Parazão 2026 Gol de falta de Perema garante triunfo por 1 a 0 em Belterra Do outro lado, a Tuna Luso vive um começo difícil de campeonato. Lanterna do Parazão, a Águia Guerreira ainda não somou pontos e vem de derrotas para Amazônia Independente e Águia de Marabá. Sob o comando do técnico Alexandre Lopes, a equipe cruzmaltina tenta se reorganizar para buscar reação e encerrar a sequência negativa. O histórico recente de confrontos é amplamente favorável ao Paysandu. Nos últimos 20 anos, as equipes se enfrentaram 19 vezes, com 15 vitórias bicolores, dois empates e apenas duas vitórias da Tuna. A última vez em que a Águia superou o Papão foi no jogo de ida da final do Parazão de 2021, por 4 a 2, resultado que acabou não sendo suficiente para o título. Desde então, o domínio do time da Curuzu se manteve, incluindo vitórias pelo Parazão e pela Supercopa Grão-Pará de 2025. Com objetivos opostos na tabela, Tuna e Paysandu entram em campo em busca de afirmação: o Papão para manter os 100% de aproveitamento e a Águia Guerreira para iniciar sua recuperação no Campeonato Paraense. Ficha Técnica Data: 04/02/2026 Hora: 15h30 Local: Estádio Municipal de Augusto Corrêa Arbitragem: Não Divulgada Tuna Luso: Vinícius; Gabriel, Lucão, Gustavo, Wesley; Jayme, Paulinho, Filipe Trindade, Luã; Felipe Afonso, Adauto. Técnico: Alexandre Lopes Paysandu: Jean Drosny; Edilson, Castro, Luccão e Cauã Dias; Henrico, Brian e Marcinho; Danilo Peu, Kleiton Pego e Ítalo. Técnico: Junior Rocha 