Em Augusto Corrêa, Paysandu busca manter 100% contra a Tuna Luso no Parazão

Tuna Luso e Paysandu se enfrentam nesta quarta-feira (4), às 15h30, no Estádio Municipal de Augusto Corrêa, pela terceira rodada do Campeonato Paraense. O duelo coloca frente a frente dois clubes tradicionais do futebol estadual, mas que vivem momentos distintos neste início de Parazão.

O Paysandu chega embalado, com duas vitórias em dois jogos, sobre São Raimundo e Capitão Poço, e busca o terceiro triunfo consecutivo sob o comando do técnico Junior Rocha. Vice-líder da competição, o Papão tem aproveitado o estadual para rodar o elenco e testar alternativas ao longo das partidas, promovendo mudanças frequentes em vários setores.

Apesar disso, algumas peças vêm sendo mantidas como base da equipe, especialmente na defesa. Edilson e Luccão têm sido os laterais titulares, enquanto Castro e Cauã Dias formam a dupla de zaga. No meio-campo, Marcinho e Henrico aparecem com regularidade, e no ataque Danilo Peu, Kleuton Pego e Ítalo vêm iniciando os jogos.

Do outro lado, a Tuna Luso vive um começo difícil de campeonato. Lanterna do Parazão, a Águia Guerreira ainda não somou pontos e vem de derrotas para Amazônia Independente e Águia de Marabá. Sob o comando do técnico Alexandre Lopes, a equipe cruzmaltina tenta se reorganizar para buscar reação e encerrar a sequência negativa.

O histórico recente de confrontos é amplamente favorável ao Paysandu. Nos últimos 20 anos, as equipes se enfrentaram 19 vezes, com 15 vitórias bicolores, dois empates e apenas duas vitórias da Tuna. A última vez em que a Águia superou o Papão foi no jogo de ida da final do Parazão de 2021, por 4 a 2, resultado que acabou não sendo suficiente para o título. Desde então, o domínio do time da Curuzu se manteve, incluindo vitórias pelo Parazão e pela Supercopa Grão-Pará de 2025.

Com objetivos opostos na tabela, Tuna e Paysandu entram em campo em busca de afirmação: o Papão para manter os 100% de aproveitamento e a Águia Guerreira para iniciar sua recuperação no Campeonato Paraense.

Ficha Técnica

Data: 04/02/2026

Hora: 15h30

Local: Estádio Municipal de Augusto Corrêa

Arbitragem: Não Divulgada

Tuna Luso: Vinícius; Gabriel, Lucão, Gustavo, Wesley; Jayme, Paulinho, Filipe Trindade, Luã; Felipe Afonso, Adauto.

Técnico: Alexandre Lopes

Paysandu: Jean Drosny; Edilson, Castro, Luccão e Cauã Dias; Henrico, Brian e Marcinho; Danilo Peu, Kleiton Pego e Ítalo.

Técnico: Junior Rocha