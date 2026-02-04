Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (04/02), incluem partidas pelo Copa Libertadores da América, Brasileirão, Copa do Rei da Espanha e outras competições internacionais.

Às 19h, Flamengo jogará contra o Internacional pela Série A brasileira. Já às 20h, o Remo enfrentará o Mirassol pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

RB Bragantino x Atlético-MG - 19h - Premiere Flamengo x Internacional - 19h - Premiere Remo x Mirassol - 20h - Premiere Santos x São Paulo - 20h - Premiere Grêmio x Botafogo - 21h30 - TV Globo e Premiere Palmeiras x Vitória - 21h30 - TV Globo, GeTV e Premiere

Copa da Alemanha

Holstein Kiel x Stuttgart - 16h45 - Disney+

Coppa Italia

Inter de Milão x Torino - 17h - Youtube (SportyNet)

Copa Libertadores da América

2 de Mayo x Alianza Lima - 21h30 - ESPN e Disney+

Copa da Liga Inglesa

Manchester City x Newcastle - 17h - ESPN e Disney+

Copa del Rey

Alavés x Real Sociedad - 17h - ESPN 4 e Disney+ Valencia x Athletic Bilbao - 17h - XSports e Disney+

O jogo entre Flamengo x Internacional terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h.

O jogo entre Remo x Mirassol terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 20h.

O jogo entre Santos x São Paulo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 20h.

O jogo entre Palmeiras x Vitória terá transmissão ao vivo pela TV Globo, GeTV e Premiere, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

21h30 - Grêmio x Botafogo - Brasileirão 21h30 - Palmeiras x Vitória - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira.

ESPN

17h - Alavés x Real Sociedad - Copa del Rey 17h - Manchester City x Newcastle - Copa da Liga Inglesa 21h30 - 2 de Mayo x Alianza Lima - Libertadores

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quarta-feira.

Disney+

16h45 - Holstein Kiel x Stuttgart - Copa da Alemanha 17h - Inter de Milão x Sportino - Copa da Itália 17h - Valencia x Athletic Bilbao - Copa del Rey 17h - Alavés x Real Sociedad - Copa del Rey 17h - Manchester City x Newcastle - Copa da Liga Inglesa 21h30 - 2 de Mayo x Alianza Lima - Libertadores

Premiere

19h - RB Bragantino x Atlético-MG - Brasileirão 19h - Flamengo x Internacional - Brasileirão 20h - Remo x Mirassol - Brasileirão 20h - Santos x São Paulo - Brasileirão 21h30 - Grêmio x Botafogo - Brasileirão 21h30 - Palmeiras x Vitória - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira.