O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa del Rey e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 20h, o Remo enfrentará o Mirassol pelo Brasileirão (Samara Miranda/ Ascom Remo)

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (04/02), incluem partidas pelo Copa Libertadores da América, Brasileirão, Copa do Rei da Espanha e outras competições internacionais.

Às 19h, Flamengo jogará contra o Internacional pela Série A brasileira. Já às 20h, o Remo enfrentará o Mirassol pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

  1. RB Bragantino x Atlético-MG - 19h - Premiere
  2. Flamengo x Internacional - 19h - Premiere
  3. Remo x Mirassol - 20h - Premiere
  4. Santos x São Paulo - 20h - Premiere
  5. Grêmio x Botafogo - 21h30 - TV Globo e Premiere
  6. Palmeiras x Vitória - 21h30 - TV Globo, GeTV e Premiere

Copa da Alemanha

  1. Holstein Kiel x Stuttgart - 16h45 - Disney+

Coppa Italia

  1. Inter de Milão x Torino - 17h - Youtube (SportyNet)

Copa Libertadores da América

  1. 2 de Mayo x Alianza Lima - 21h30 - ESPN e Disney+

Copa da Liga Inglesa

  1. Manchester City x Newcastle - 17h - ESPN e Disney+

Copa del Rey

  1. Alavés x Real Sociedad - 17h - ESPN 4 e Disney+
  2. Valencia x Athletic Bilbao - 17h - XSports e Disney+

Onde assistir ao jogo de Flamengo e Internacional; veja o horário

O jogo entre Flamengo x Internacional terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Remo e Mirassol; veja o horário

O jogo entre Remo x Mirassol terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 20h.

Onde assistir ao jogo de Santos e São Paulo; veja o horário

O jogo entre Santos x São Paulo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 20h.

Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Vitória; veja o horário

O jogo entre Palmeiras x Vitória terá transmissão ao vivo pela TV Globo, GeTV e Premiere, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 21h30 - Grêmio x Botafogo - Brasileirão
  2. 21h30 - Palmeiras x Vitória - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira.

ESPN

  1. 17h - Alavés x Real Sociedad - Copa del Rey
  2. 17h - Manchester City x Newcastle - Copa da Liga Inglesa
  3. 21h30 - 2 de Mayo x Alianza Lima - Libertadores

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quarta-feira.

Disney+

  1. 16h45 - Holstein Kiel x Stuttgart - Copa da Alemanha
  2. 17h - Inter de Milão x Sportino - Copa da Itália
  3. 17h - Valencia x Athletic Bilbao - Copa del Rey
  4. 17h - Alavés x Real Sociedad - Copa del Rey
  5. 17h - Manchester City x Newcastle - Copa da Liga Inglesa
  6. 21h30 - 2 de Mayo x Alianza Lima - Libertadores

Premiere

  1. 19h - RB Bragantino x Atlético-MG - Brasileirão
  2. 19h - Flamengo x Internacional - Brasileirão
  3. 20h - Remo x Mirassol - Brasileirão
  4. 20h - Santos x São Paulo - Brasileirão
  5. 21h30 - Grêmio x Botafogo - Brasileirão
  6. 21h30 - Palmeiras x Vitória - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira.

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
