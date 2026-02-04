Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa del Rey e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Thalles Leal 04.02.26 7h00 Às 20h, o Remo enfrentará o Mirassol pelo Brasileirão (Samara Miranda/ Ascom Remo) Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (04/02), incluem partidas pelo Copa Libertadores da América, Brasileirão, Copa do Rei da Espanha e outras competições internacionais. Às 19h, Flamengo jogará contra o Internacional pela Série A brasileira. Já às 20h, o Remo enfrentará o Mirassol pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro RB Bragantino x Atlético-MG - 19h - Premiere Flamengo x Internacional - 19h - Premiere Remo x Mirassol - 20h - Premiere Santos x São Paulo - 20h - Premiere Grêmio x Botafogo - 21h30 - TV Globo e Premiere Palmeiras x Vitória - 21h30 - TV Globo, GeTV e Premiere Copa da Alemanha Holstein Kiel x Stuttgart - 16h45 - Disney+ Coppa Italia Inter de Milão x Torino - 17h - Youtube (SportyNet) Copa Libertadores da América 2 de Mayo x Alianza Lima - 21h30 - ESPN e Disney+ Copa da Liga Inglesa Manchester City x Newcastle - 17h - ESPN e Disney+ Copa del Rey Alavés x Real Sociedad - 17h - ESPN 4 e Disney+ Valencia x Athletic Bilbao - 17h - XSports e Disney+ Onde assistir ao jogo de Flamengo e Internacional; veja o horário O jogo entre Flamengo x Internacional terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h. Onde assistir ao jogo de Remo e Mirassol; veja o horário O jogo entre Remo x Mirassol terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 20h. Onde assistir ao jogo de Santos e São Paulo; veja o horário O jogo entre Santos x São Paulo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 20h. Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Vitória; veja o horário O jogo entre Palmeiras x Vitória terá transmissão ao vivo pela TV Globo, GeTV e Premiere, às 21h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 21h30 - Grêmio x Botafogo - Brasileirão 21h30 - Palmeiras x Vitória - Brasileirão Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira. ESPN 17h - Alavés x Real Sociedad - Copa del Rey 17h - Manchester City x Newcastle - Copa da Liga Inglesa 21h30 - 2 de Mayo x Alianza Lima - Libertadores SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quarta-feira. Disney+ 16h45 - Holstein Kiel x Stuttgart - Copa da Alemanha 17h - Inter de Milão x Sportino - Copa da Itália 17h - Valencia x Athletic Bilbao - Copa del Rey 17h - Alavés x Real Sociedad - Copa del Rey 17h - Manchester City x Newcastle - Copa da Liga Inglesa 21h30 - 2 de Mayo x Alianza Lima - Libertadores Premiere 19h - RB Bragantino x Atlético-MG - Brasileirão 19h - Flamengo x Internacional - Brasileirão 20h - Remo x Mirassol - Brasileirão 20h - Santos x São Paulo - Brasileirão 21h30 - Grêmio x Botafogo - Brasileirão 21h30 - Palmeiras x Vitória - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira. 