De ollho no Parazão e Copa do Brasil, Castanhal possui 4 jogadores estrangeiros; veja a lista

O Castanhal, tradicional clube do futebol paraense aposta em jogadores estrangeiros na temporada 2026. O Japiim da Estrada possui quatro jogadores de fora do país no elenco, um deles já atuou no futebol paraense.

A equipe aurinegra se reforçou para a disputa do Parazão e Copa do Brasil e foi buscar longe alguns atletas, dois colombianos, um chileno e um americano fazem parte do elenco. Todos já treinam e participam das atividades do grupo, sendo que um deles, já estreou com a camisa do Castanhal.

Jean Ângulo, de 22 anos, é meia e já atuou pelo Japiim na temporada. O jogador conhece o futebol paraense e já vestiu a camisa do Santos-PA, onde atuou na Terceira Divisão do Parazão, conquistando o acesso à Segundinha. Ele entrou na etapa final da partida contra o Cametá e teve passagens pelo Millonarios, Valledupar e Real Cundinamarca, todos os clubes da Colômbia.

Outro colombiano no elenco do Japiim é o zagueiro Kevin Saucedo, de 25 anos. O jogador já atuou no Brasil e defendeu a equipe do Botafogo-SP. O atleta teve passagens pelo Millonarios, Deportivo Cali e Jaguares de Córdoba, todos de seu país de origem, além do Real Monarchs, dos Estados Unidos.

A equipe castanhalense também tem no elenco um atacante chileno, de 25 anos. Pedro Campos teve passagens por clubes de vários países, vestiu as camisas do Universidad Católica, Everton e Antofagasta, do Chile, além do Necaxa, do México, Olympiakos Nicosa, do Chipre, o Tomenta FC, dos Estados Unidos e por último o Selenge Press, da Mongólia.

Fechando o time de estrangeiros um jovem de 19 anos. Andres Bolaños, volante, nascido nos Estados Unidos, mas que vem de uma família de colombianos, foi contratado para integrar a equipe Sub-20, mas vem treinando no time profissional. O jogador aguarda uma chance no time de cima e vem trabalhando para alcançar voos maiores com a camisa do Japiim.