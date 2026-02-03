De ollho no Parazão e Copa do Brasil, Castanhal possui 4 jogadores estrangeiros; veja a lista Japiim da Estrada possui atletas da Colômbia, Chile e Norte-americano O Liberal 03.02.26 17h36 Estrangeiros treinam e buscam seus espaços no time do Japiim (Reprodução / TV Liberal) O Castanhal, tradicional clube do futebol paraense aposta em jogadores estrangeiros na temporada 2026. O Japiim da Estrada possui quatro jogadores de fora do país no elenco, um deles já atuou no futebol paraense. A equipe aurinegra se reforçou para a disputa do Parazão e Copa do Brasil e foi buscar longe alguns atletas, dois colombianos, um chileno e um americano fazem parte do elenco. Todos já treinam e participam das atividades do grupo, sendo que um deles, já estreou com a camisa do Castanhal. Jean Ângulo, de 22 anos, é meia e já atuou pelo Japiim na temporada. O jogador conhece o futebol paraense e já vestiu a camisa do Santos-PA, onde atuou na Terceira Divisão do Parazão, conquistando o acesso à Segundinha. Ele entrou na etapa final da partida contra o Cametá e teve passagens pelo Millonarios, Valledupar e Real Cundinamarca, todos os clubes da Colômbia. Outro colombiano no elenco do Japiim é o zagueiro Kevin Saucedo, de 25 anos. O jogador já atuou no Brasil e defendeu a equipe do Botafogo-SP. O atleta teve passagens pelo Millonarios, Deportivo Cali e Jaguares de Córdoba, todos de seu país de origem, além do Real Monarchs, dos Estados Unidos. A equipe castanhalense também tem no elenco um atacante chileno, de 25 anos. Pedro Campos teve passagens por clubes de vários países, vestiu as camisas do Universidad Católica, Everton e Antofagasta, do Chile, além do Necaxa, do México, Olympiakos Nicosa, do Chipre, o Tomenta FC, dos Estados Unidos e por último o Selenge Press, da Mongólia. Fechando o time de estrangeiros um jovem de 19 anos. Andres Bolaños, volante, nascido nos Estados Unidos, mas que vem de uma família de colombianos, foi contratado para integrar a equipe Sub-20, mas vem treinando no time profissional. O jogador aguarda uma chance no time de cima e vem trabalhando para alcançar voos maiores com a camisa do Japiim. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes castanhal parazão futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL De ollho no Parazão e Copa do Brasil, Castanhal possui 4 jogadores estrangeiros; veja a lista Japiim da Estrada possui atletas da Colômbia, Chile e Norte-americano 03.02.26 17h36 Copa da França Olympique x Rennes: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/02) pela Copa da França Olympique de Marseille e Rennes jogam pela Copa da França hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 03.02.26 16h10 Copa do Rei da Espanha Albacete x Barcelona: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/02) pela Copa del Rey Albacete e Barcelona jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje 03.02.26 16h00 Copa da Liga Inglesa Arsenal x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/02) pela Copa da Liga Inglesa Arsenal e Chelsea jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 03.02.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com prováveis estreias diante do Mirassol, Remo pode chegar a quase 40 atletas utilizados em um mês Clube azulino fez quatro jogos na temporada até o momento e usou quase todo o plantel 03.02.26 12h26 futebol Re-Pa: Paysandu inicia venda de ingressos para sócio-torcedores; veja valores Papão encara o Paysandu no próximo domingo (8), pelo Parazão 03.02.26 10h20 futebol Remo celebra 121 anos com promoção: ingresso de jogo com Mirassol vale entrada no Re-Pa Iniciativa do Leão presenteia torcedores que comprarem ingresso para a estreia em casa na Série A, diante do Mirassol, com lugar garantido no clássico contra o Paysandu 03.02.26 12h48 Futebol Vídeo: Equipe da Rede Globo e GE TV visitam o Baenão e fazem bastidores do Remo A jornalista Sofia Miranda esteve no Baenão e conversou com atletas e funcionários 02.02.26 13h50