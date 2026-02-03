Albacete x Barcelona: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/02) pela Copa del Rey Albacete e Barcelona jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje Thalles Leal 03.02.26 16h00 Nas oitavas de final, o Albacete venceu o Real Madrid e o Barcelona superou o Racing Santander (X/ @FCBarcelona) Albacete x Barcelona disputam hoje, terça-feira (03/02), as quartas de final da Copa del Rey. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio Carlos Belmonte, em Albacete, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e escalações: Onde assistir Albacete x Barcelona ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Durante as oitavas de final, o Albacete venceu o Real Madrid por 3 a 2 e o Barcelona superou o Racing Santander por 2 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (03/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Campeonato Italiano, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Arsenal x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/02) pela Copa da Liga Inglesa Arsenal e Chelsea jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Bologna x Milan: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/02) pelo Campeonato Italiano Bologna e Milan jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Albacete x Barcelona: prováveis escalações Albacete: Raul Lizoain; Aguado, Moreno, Neva, Gomez; Capi, Pacheco, Villar, Melendez; Betancor, Medina. Técnico: Alberto González. Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí e Balde; Fermín Lopez, Bernal e Dani Olmo; Rashford, Ferrán Torres e Lamine Yamal. Técnico: Hansi Flick. FICHA TÉCNICA Albacete x Barcelona Copa del Rey Local: Estádio Carlos Belmonte, em Albacete, Espanha Data/Horário: 03 de fevereiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Albacete Barcelona Copa del Rey Copa do Rei da Espanha jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão Cruzeiro e Coritiba jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.02.26 20h30 Paulistão Corinthians x Capivariano: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/02) pelo Campeonato Paulista Corinthians e Capivariano jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 05.02.26 19h30 Campeonato Brasileiro Vasco x Chapecoense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Chapecoense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.02.26 19h00 Campeonato Brasileiro Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão Bahia e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.02.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Cruzeiro leva virada do Coritiba no Mineirão e pressão sobre Tite aumenta 05.02.26 23h47 SÓ PINTURA! Time B do Remo vence o Águia no Baenão com três golaços pelo Parazão Com um gol de Pavani e dois de Nico Ferreira, Leão faz 3 a 0 na terceira rodada e agora volta as atenções para o clássico contra o Paysandu, no Mangueirão 05.02.26 21h59 VEJA OS VALORES Copa do Brasil 2026: Remo vai receber mais que o dobro do Paysandu; entenda Seis equipes paraenses disputam a competição nesta temporada: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso, Castanhal e Bragantino. 05.02.26 15h02 Copa do Mundo de Futebol Autista Copa do Mundo de Futebol Autista: Pará na disputa como sede e impulsiona inclusão Primeira edição da competição está prevista para ocorrer no Brasil, em abril de 2025, e Pará pode ser uma das sedes 31.03.24 8h30