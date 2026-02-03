Albacete x Barcelona: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/02) pela Copa del Rey

Albacete x Barcelona disputam hoje, terça-feira (03/02), as quartas de final da Copa del Rey. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio Carlos Belmonte, em Albacete, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e escalações:

Onde assistir Albacete x Barcelona ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante as oitavas de final, o Albacete venceu o Real Madrid por 3 a 2 e o Barcelona superou o Racing Santander por 2 a 0.

Albacete x Barcelona: prováveis escalações

Albacete: Raul Lizoain; Aguado, Moreno, Neva, Gomez; Capi, Pacheco, Villar, Melendez; Betancor, Medina. Técnico: Alberto González.

Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí e Balde; Fermín Lopez, Bernal e Dani Olmo; Rashford, Ferrán Torres e Lamine Yamal. Técnico: Hansi Flick.

FICHA TÉCNICA

Albacete x Barcelona

Copa del Rey

Local: Estádio Carlos Belmonte, em Albacete, Espanha

Data/Horário: 03 de fevereiro de 2026, 17h