O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Olympique x Rennes: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/02) pela Copa da França

Olympique de Marseille e Rennes jogam pela Copa da França hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

No Campeonato Francês, o Olympique soma 8 pontos a mais que Rennes (L. Valroff/ PSG)

Olympique de Marseille x Rennes disputam hoje, terça-feira (03/02), as oitavas de final da Copa da França. O jogo tem início às 17h10 (horário de Brasília), no Stade Vélodrome, em Marselha, França. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Olympique x Rennes ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela SportyNet Brasil, no Youtube, a partir das 17h10 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

No Campeonato Francês, o Rennes está em 6° lugar e acumula 8 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 30 gols marcados e 31 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Olympique está em 3° lugar na competição com 12 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 46 gols marcados e 22 gols sofridos. O time registrou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

Olympique de Marselha x Rennes: prováveis escalações

Olympique: Rulli; Balerdi, Aguerd, Medina, Weah; Hojbjerg, Timber, Igor Paixão; Nwaneri, Aubameyang, Greenwood. 

Rennes: Samba; Jacquet, Brassier, Frankowski, Al-Tamari; Merlin, Mahdi Camara, Djaoui Cissé; Embolo, Lepaul, Ait Boudlal. 

FICHA TÉCNICA
Olympique x Rennes
Copa Africana de Nações
Local: Stade Vélodrome, em Marselha, França
Data/Horário: 03 de fevereiro de 2026, 17h10

