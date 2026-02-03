Olympique x Rennes: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/02) pela Copa da França Olympique de Marseille e Rennes jogam pela Copa da França hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 03.02.26 16h10 No Campeonato Francês, o Olympique soma 8 pontos a mais que Rennes (L. Valroff/ PSG) Olympique de Marseille x Rennes disputam hoje, terça-feira (03/02), as oitavas de final da Copa da França. O jogo tem início às 17h10 (horário de Brasília), no Stade Vélodrome, em Marselha, França. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Olympique x Rennes ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela SportyNet Brasil, no Youtube, a partir das 17h10 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? No Campeonato Francês, o Rennes está em 6° lugar e acumula 8 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 30 gols marcados e 31 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Olympique está em 3° lugar na competição com 12 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 46 gols marcados e 22 gols sofridos. O time registrou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (03/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Campeonato Italiano, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Albacete x Barcelona: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/02) pela Copa del Rey Albacete e Barcelona jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje Arsenal x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/02) pela Copa da Liga Inglesa Arsenal e Chelsea jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Olympique de Marselha x Rennes: prováveis escalações Olympique: Rulli; Balerdi, Aguerd, Medina, Weah; Hojbjerg, Timber, Igor Paixão; Nwaneri, Aubameyang, Greenwood. Rennes: Samba; Jacquet, Brassier, Frankowski, Al-Tamari; Merlin, Mahdi Camara, Djaoui Cissé; Embolo, Lepaul, Ait Boudlal. FICHA TÉCNICA Olympique x Rennes Copa Africana de Nações Local: Stade Vélodrome, em Marselha, França Data/Horário: 03 de fevereiro de 2026, 17h10 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Rennes olympique de Marseille jogos de hoje Copa da França COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Coritiba: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão Cruzeiro e Coritiba jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.02.26 20h30 Paulistão Corinthians x Capivariano: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/02) pelo Campeonato Paulista Corinthians e Capivariano jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 05.02.26 19h30 Campeonato Brasileiro Vasco x Chapecoense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Chapecoense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.02.26 19h00 Campeonato Brasileiro Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão Bahia e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.02.26 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Cruzeiro leva virada do Coritiba no Mineirão e pressão sobre Tite aumenta 05.02.26 23h47 VEJA OS VALORES Copa do Brasil 2026: Remo vai receber mais que o dobro do Paysandu; entenda Seis equipes paraenses disputam a competição nesta temporada: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso, Castanhal e Bragantino. 05.02.26 15h02 SÓ PINTURA! Time B do Remo vence o Águia no Baenão com três golaços pelo Parazão Com um gol de Pavani e dois de Nico Ferreira, Leão faz 3 a 0 na terceira rodada e agora volta as atenções para o clássico contra o Paysandu, no Mangueirão 05.02.26 21h59 É HOJE Menos de 24 horas depois, Remo aciona o time B contra o Águia pelo Parazão A tendência é que o Remo repita contra o Águia a base utilizada na última rodada do estadual 05.02.26 7h00