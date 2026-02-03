Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (03/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Campeonato Italiano, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

Thalles Leal
fonte

Às 16h45, Bologna e Milan jogarão pelo Campeonato Italiano (X/ @BolognaFC1909en)

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (03/02), incluem partidas pelo Copa Libertadores da América, Série A italiana, Campeonato Saudita e outras competições internacionais.

Às 16h45, Bologna jogará contra o Milan pela Série A italiana. Já às 17h, o Arsenal enfrentará o Chelsea pela Copa da Liga Inglesa.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Italiano

  1. Bologna x Milan - 16h45 - XSports e Disney+

Campeonato Saudita

  1. Dhamk x Al Kholood - 12h40 - Youtube (Canal GOAT)
  2. Al Khaleej x Al Qadsiyah - 14h30 - Sem informações
  3. Al Ettifaq x Al Taawon - 14h30 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)

Copa da Alemanha

  1. Leverkusen x St. Pauli - 16h45 - ESPN 2 e Disney+

Copa Libertadores da América

  1. The Strongest x Deportivo Táchira - 21h30 - ESPN e Disney+

Copa da Liga Inglesa

  1. Arsenal x Chelsea - 17h - ESPN e Disney+

Copa del Rey

  1. Albacete x Barcelona - 17h - ESPN 4 e Disney+

Onde assistir ao jogo de Albacete e Barcelona; veja o horário

O jogo entre Albacete x Barcelona terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Arsenal e Chelsea; veja o horário

O jogo entre Arsenal x Chelsea terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de The Strongest e Deportivo Táchira; veja o horário

O jogo entre The Strongest x Deportivo Táchira terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Leverkusen e St Pauli; veja o horário

O jogo entre Leverkusen x St Pauli terá transmissão ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, às 16h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 14h30 - Al Ettifaq x Al Taawon​ - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira.

ESPN

  1. 16h45 - Leverkusen x St. Pauli - Copa da Alemanha
  2. 17h - Arsenal x Chelsea - Copa da Liga Inglesa
  3. 17h - Albacete x Barcelona - Copa del Rey
  4. 21h30 - The Strongest x Deportivo Táchira - Libertadores

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta terça-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta terça-feira.

Disney+

  1. 16h45 - Bologna x Milan - Campeonato Italiano
  2. 16h45 - Leverkusen x St. Pauli - Copa da Alemanha
  3. 17h - Arsenal x Chelsea - Copa da Liga Inglesa
  4. 17h - Albacete x Barcelona - Copa del Rey
  5. 21h30 - The Strongest x Deportivo Táchira - Libertadores

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira.

