Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (03/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Campeonato Italiano, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Thalles Leal 03.02.26 7h00 Às 16h45, Bologna e Milan jogarão pelo Campeonato Italiano (X/ @BolognaFC1909en) Os jogos de hoje, nesta terça-feira (03/02), incluem partidas pelo Copa Libertadores da América, Série A italiana, Campeonato Saudita e outras competições internacionais. Às 16h45, Bologna jogará contra o Milan pela Série A italiana. Já às 17h, o Arsenal enfrentará o Chelsea pela Copa da Liga Inglesa. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Italiano Bologna x Milan - 16h45 - XSports e Disney+ Campeonato Saudita Dhamk x Al Kholood - 12h40 - Youtube (Canal GOAT) Al Khaleej x Al Qadsiyah - 14h30 - Sem informações Al Ettifaq x Al Taawon - 14h30 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Copa da Alemanha Leverkusen x St. Pauli - 16h45 - ESPN 2 e Disney+ Copa Libertadores da América The Strongest x Deportivo Táchira - 21h30 - ESPN e Disney+ Copa da Liga Inglesa Arsenal x Chelsea - 17h - ESPN e Disney+ Copa del Rey Albacete x Barcelona - 17h - ESPN 4 e Disney+ Onde assistir ao jogo de Albacete e Barcelona; veja o horário O jogo entre Albacete x Barcelona terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Arsenal e Chelsea; veja o horário O jogo entre Arsenal x Chelsea terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de The Strongest e Deportivo Táchira; veja o horário O jogo entre The Strongest x Deportivo Táchira terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Leverkusen e St Pauli; veja o horário O jogo entre Leverkusen x St Pauli terá transmissão ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, às 16h45. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 14h30 - Al Ettifaq x Al Taawon - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira. ESPN 16h45 - Leverkusen x St. Pauli - Copa da Alemanha 17h - Arsenal x Chelsea - Copa da Liga Inglesa 17h - Albacete x Barcelona - Copa del Rey 21h30 - The Strongest x Deportivo Táchira - Libertadores SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta terça-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta terça-feira. Disney+ 16h45 - Bologna x Milan - Campeonato Italiano 16h45 - Leverkusen x St. Pauli - Copa da Alemanha 17h - Arsenal x Chelsea - Copa da Liga Inglesa 17h - Albacete x Barcelona - Copa del Rey 21h30 - The Strongest x Deportivo Táchira - Libertadores Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira. 