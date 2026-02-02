Torcida gigante, base pequena: Remo é o clube da Série A com menos sócios adimplentes

Mesmo de volta à elite do futebol brasileiro após mais de três décadas, o Clube do Remo segue distante de transformar o tamanho de sua torcida em adesão ao programa de sócios. O Levantamento do Ranking de Sócios do ge, atualizado até 31 de janeiro de 2026, mostra que o Leão é o clube da Série A com o menor número de sócios adimplentes e aparece apenas na 31ª colocação geral, considerando equipes das Séries A e B, ficando a frente apenas de cinco clubes.

Segundo os dados, o Remo soma 5.410 sócios ativos no programa Fenômeno Azul. O número contrasta com a imagem nacional do clube, conhecido por mobilizar multidões, lotar estádios com capacidade para mais de 50 mil pessoas e sustentar a fama de torcida gigante no Norte do País. Na prática, porém, o quadro associativo permanece modesto — e até encolheu.

No levantamento anterior, divulgado em 31 de julho de 2025, o clube tinha 5.628 sócios adimplentes. Em seis meses, mesmo com o acesso à Série A, o Remo perdeu 218 associados, movimento que chama atenção justamente em um momento de maior visibilidade esportiva.

O cenário se torna ainda mais evidente quando o Leão é comparado a clubes de menor tradição ou com menos tempo no cenário nacional. O Mirassol, sensação do Brasileirão passado ao garantir vaga direta na Libertadores, aparece com 6.500 sócios, mais de mil a mais que o clube azulino. Entre os times que também conquistaram acesso junto com o Leão, a diferença é ainda maior: Coritiba (35 mil), Athletico-PR (33 mil) e Chapecoense (15 mil) têm números que superam com folga os do Remo.

Dentro da própria Série B, o Leão só aparece à frente de cinco clubes: Atlético-GO (2.100), Ponte Preta (3.000) e Operário-PR (3.271), Londrina (3.100) e Novorizontino (1.479). Athletic-MG e São Bernardo não possuem programa de sócio-torcedor e o América-MG não divulgou seus números. No recorte da elite nacional, nenhum outro time da Série A tem base associativa menor.

O dado reforça um velho paradoxo que acompanha o clube: a força da arquibancada nem sempre se converte em engajamento contínuo fora dos dias de jogo, um dos grandes desafios para a gestão do Leão nessa temporada.

Palmeiras – 167.909 Atlético-MG – 144.431 Corinthians – 118.545 Flamengo – 118.000 Internacional – 108.809 Grêmio – 101.651 Cruzeiro – 88.096 Bahia – 76.000 Vasco – 67.739 Santos – 57.836 Botafogo – 52.929 São Paulo – 48.281 Vitória – 43.298 Fortaleza – 40.000 Fluminense – 38.932 Coritiba – 35.000 Athletico-PR – 33.000 Ceará – 32.671 Náutico – 28.714 Sport – 23.190 Criciúma – 16.100 Avaí – 15.237 Chapecoense – 15.000 Bragantino – 10.000 CRB – 8.803 Goiás – 8.100 Juventude – 7.683 Botafogo-SP – 6.500 Mirassol – 6.500 Vila Nova – 5.581 Remo – 5.410 Operário-PR – 3.271 Londrina – 3.100 Ponte Preta – 3.000 Atlético-GO – 2.100 Cuiabá – 230 Novorizontino – 1.479

América-MG não divulgou números.

Athletic Club e São Bernardo não possuem programa de sócios.