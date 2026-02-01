Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação

Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica.

Abner Luiz e Caio Maia

Após 32 anos, o Remo voltará a jogar em Belém uma partida da Série A do Brasileirão. E, para este momento especial, o clube promete novidades dentro e fora de campo. De acordo com apuração do Núcleo de Esportes de O Liberal, o duelo contra o Mirassol-SP, marcado para esta quarta-feira (4), terá festa com luzes e mosaico nas arquibancadas, assim como a estreia do time considerado titular pela comissão técnica, já com as novas contratações.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Segundo a apuração, reforços como Braian Cufré, Zé Welison, Leonel Picco, Franco Catarozzi, Rafael Monte e Vitor Bueno devem ser titulares. Portanto, a provável escalação do Remo contra o Mirassol deve ser a seguinte:

image Provável escalação do Remo para partida contra o Mirassol (Divulgação)

Informações do elenco

image Reforços do Remo devem estrear (Raul Martins/ Ascom Remo)

Apesar dos bons números neste início de temporada, o meia Yago Pikachu, contratação mais badalada do Remo até o momento, não deve estar no time titular. No entanto, o atleta tem sido testado pelo técnico Juan Carlos Osorio nos treinos. De acordo com a apuração da reportagem, o jogador foi testado na lateral direita, posição na qual iniciou no futebol profissional, como reserva imediato de João Lucas.

Outro detalhe importante diz respeito ao volante Leonel Picco. Dos prováveis titulares, ele é o único que ainda não foi apresentado oficialmente pelo Remo. Segundo a apuração de O Liberal, o jogador treina normalmente, mas aguarda o acerto de alguns detalhes documentais para ser formalmente anunciado. Apesar disso, a diretoria azulina confia que tudo será resolvido nos próximos dias e que ele será regularizado no BID até o dia da partida contra o Mirassol.

Festa nas arquibancadas

image Remo planeja festa para partida contra o Mirassol (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Como já virou tradição nos jogos importantes, a torcida azulina planeja mais um espetáculo visual nas arquibancadas do Mangueirão para o duelo contra o Mirassol. Com apoio do próprio clube, torcedores planejam uma festa com mosaicos e luzes antes da bola rolar.

Os mosaicos têm marcado a história recente do Remo no Mangueirão. O clube já preparou festas nas arquibancadas em jogos importantes, como nos acessos à Série B, em 2024, e à Série A, em 2025. Além disso, os mosaicos já provocaram o rival, como no Re-Pa da Segundona do ano passado.

Além da festa prometida pelos torcedores, a expectativa também é de Mangueirão lotado. Conforme o site responsável pela venda de ingressos para a partida, o tickzi.com.br, os bilhetes de arquibancada custam R$ 100,00, enquanto as entradas para o setor de cadeiras custam R$ 200,00. Os ingressos podem ser adquiridos pela internet ou nas lojas oficiais do clube.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

remo

jornal amazônia

série a
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação

Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica.

01.02.26 15h38

FUTEBOL

Remo: Jornalistas avaliam os impactos da saída de Marcos Braz

Marcos Braz deixou o Remo às vésperas da estreia na Série A

01.02.26 8h00

O MISTER

Osorio promete definir “time A” e “time B” do Remo após o clássico contra o Paysandu

Treinador colombiano diz que Estadual serve como laboratório, afirma que decisões sobre o elenco serão tomadas após o clássico contra o Paysandu e projeta semana cheia de jogos para o Leão

31.01.26 19h17

PARAZÃO

Remo joga com um a mais, domina o São Francisco, mas fica no 0 a 0 no Parazão

Leão Azul teve superioridade numérica desde o primeiro tempo, pressionou em Belterra, mas esbarrou na defesa adversária e nas condições do gramado

31.01.26 18h02

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo: Jornalistas avaliam os impactos da saída de Marcos Braz

Marcos Braz deixou o Remo às vésperas da estreia na Série A

01.02.26 8h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Supercopa do Brasil, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

01.02.26 7h00

Futebol

Paysandu recebe o Capitão Poço na Curuzu em busca da liderança isolada do Parazão

Depois da estreia convincente, os bicolores querem a segunda vitória em casa para

01.02.26 7h00

Supercopa do Brasil

Flamengo x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/02) pela Supercopa Rei

Flamengo e Corinthians jogam pela Supercopa do Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

01.02.26 12h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda