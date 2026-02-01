Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação

Após 32 anos, o Remo voltará a jogar em Belém uma partida da Série A do Brasileirão. E, para este momento especial, o clube promete novidades dentro e fora de campo. De acordo com apuração do Núcleo de Esportes de O Liberal, o duelo contra o Mirassol-SP, marcado para esta quarta-feira (4), terá festa com luzes e mosaico nas arquibancadas, assim como a estreia do time considerado titular pela comissão técnica, já com as novas contratações.

Segundo a apuração, reforços como Braian Cufré, Zé Welison, Leonel Picco, Franco Catarozzi, Rafael Monte e Vitor Bueno devem ser titulares. Portanto, a provável escalação do Remo contra o Mirassol deve ser a seguinte:

Provável escalação do Remo para partida contra o Mirassol (Divulgação)

Informações do elenco

Reforços do Remo devem estrear (Raul Martins/ Ascom Remo)

Apesar dos bons números neste início de temporada, o meia Yago Pikachu, contratação mais badalada do Remo até o momento, não deve estar no time titular. No entanto, o atleta tem sido testado pelo técnico Juan Carlos Osorio nos treinos. De acordo com a apuração da reportagem, o jogador foi testado na lateral direita, posição na qual iniciou no futebol profissional, como reserva imediato de João Lucas.

Outro detalhe importante diz respeito ao volante Leonel Picco. Dos prováveis titulares, ele é o único que ainda não foi apresentado oficialmente pelo Remo. Segundo a apuração de O Liberal, o jogador treina normalmente, mas aguarda o acerto de alguns detalhes documentais para ser formalmente anunciado. Apesar disso, a diretoria azulina confia que tudo será resolvido nos próximos dias e que ele será regularizado no BID até o dia da partida contra o Mirassol.

Festa nas arquibancadas

Remo planeja festa para partida contra o Mirassol (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Como já virou tradição nos jogos importantes, a torcida azulina planeja mais um espetáculo visual nas arquibancadas do Mangueirão para o duelo contra o Mirassol. Com apoio do próprio clube, torcedores planejam uma festa com mosaicos e luzes antes da bola rolar.

Os mosaicos têm marcado a história recente do Remo no Mangueirão. O clube já preparou festas nas arquibancadas em jogos importantes, como nos acessos à Série B, em 2024, e à Série A, em 2025. Além disso, os mosaicos já provocaram o rival, como no Re-Pa da Segundona do ano passado.

Além da festa prometida pelos torcedores, a expectativa também é de Mangueirão lotado. Conforme o site responsável pela venda de ingressos para a partida, o tickzi.com.br, os bilhetes de arquibancada custam R$ 100,00, enquanto as entradas para o setor de cadeiras custam R$ 200,00. Os ingressos podem ser adquiridos pela internet ou nas lojas oficiais do clube.