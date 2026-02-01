Flamengo x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/02) pela Supercopa Rei

Flamengo x Corinthians disputam hoje, domingo (01/02), a 24° rodada da Supercopa Rei, nome oficial da Supercopa do Brasil. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Corinthians ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, SporTV, GeTV e Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Flamengo perdeu para o Bangu por 2 a 1, foi goleado pelo Volta Redonda por 3 a 0, venceu o Vasco por 1 a 0, perdeu para o Fluminense por 2 a 1 e foi superado pelo São Paulo por esse mesmo placar.

O Corinthians passou por uma derrota de 3 a 0 para o RB Bragantino, um empate de 1 a 1 com o São Paulo, outro desse mesmo placar com o Santos, uma vitória de 1 a 0 sobre o Velo Clube e uma derrota de 2 a 1 para o Bahia.

Flamengo x Corinthians: prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho (Gabriel Paulista) e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Garro; Memphis e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Corinthians

Supercopa Rei

Local: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Data/Horário: 01 de fevereiro de 2026, 16h