Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Flamengo x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/02) pela Supercopa Rei

Flamengo e Corinthians jogam pela Supercopa do Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

Em seus últimos jogos, o Flamengo perdeu para o São Paulo e o Corinthians perdeu para o Bahia, ambos por 2 a 1 (X/ @Flamengo)

Flamengo x Corinthians disputam hoje, domingo (01/02), a 24° rodada da Supercopa Rei, nome oficial da Supercopa do Brasil. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Flamengo x Corinthians ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, SporTV, GeTV e Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Flamengo perdeu para o Bangu por 2 a 1, foi goleado pelo Volta Redonda por 3 a 0, venceu o Vasco por 1 a 0, perdeu para o Fluminense por 2 a 1 e foi superado pelo São Paulo por esse mesmo placar.

O Corinthians passou por uma derrota de 3 a 0 para o RB Bragantino, um empate de 1 a 1 com o São Paulo, outro desse mesmo placar com o Santos, uma vitória de 1 a 0 sobre o Velo Clube e uma derrota de 2 a 1 para o Bahia.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sábado (31/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

image Caxias x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31) pelo Campeonato Gaúcho
Caxias e Internacional jogam pelo Campeonato Gaúcho hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

image Elche x Barcelona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/01) por La Liga
Elche e Barcelona jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Flamengo x Corinthians: prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho (Gabriel Paulista) e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Garro; Memphis e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

FICHA TÉCNICA
Flamengo x Corinthians
Supercopa Rei
Local: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF)
Data/Horário: 01 de fevereiro de 2026, 16h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

flamengo

Corinthians

jogos de hoje

Supercopa Rei 2026

Supercopa do Brasil 2026
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Inglês, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira

02.02.26 7h00

Cariocão

Botafogo x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Carioca

Botafogo e Fluminense jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

01.02.26 19h30

Campeonato Mineiro

Betim x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (01/02) pelo Campeonato Mineiro

Betim e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

01.02.26 19h00

Paulistão

Mirassol x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo hoje (01/02) pelo Campeonato Paulista

Mirassol e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

01.02.26 17h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Inglês, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira

02.02.26 7h00

CBF explica expulsão de Carrascal e confirma apagão no VAR durante Flamengo x Corinthians

01.02.26 23h12

Futebol

Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação

Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica.

01.02.26 15h38

Abel assume 'exibição ruim', cobra reposições e defende rodagem após derrota do Palmeiras

01.02.26 23h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda