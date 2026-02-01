Flamengo x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/02) pela Supercopa Rei Flamengo e Corinthians jogam pela Supercopa do Brasil hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 01.02.26 12h00 Em seus últimos jogos, o Flamengo perdeu para o São Paulo e o Corinthians perdeu para o Bahia, ambos por 2 a 1 (X/ @Flamengo) Flamengo x Corinthians disputam hoje, domingo (01/02), a 24° rodada da Supercopa Rei, nome oficial da Supercopa do Brasil. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Flamengo x Corinthians ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, SporTV, GeTV e Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Flamengo perdeu para o Bangu por 2 a 1, foi goleado pelo Volta Redonda por 3 a 0, venceu o Vasco por 1 a 0, perdeu para o Fluminense por 2 a 1 e foi superado pelo São Paulo por esse mesmo placar. O Corinthians passou por uma derrota de 3 a 0 para o RB Bragantino, um empate de 1 a 1 com o São Paulo, outro desse mesmo placar com o Santos, uma vitória de 1 a 0 sobre o Velo Clube e uma derrota de 2 a 1 para o Bahia. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (31/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Caxias x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31) pelo Campeonato Gaúcho Caxias e Internacional jogam pelo Campeonato Gaúcho hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Elche x Barcelona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/01) por La Liga Elche e Barcelona jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Flamengo x Corinthians: prováveis escalações Flamengo: Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Pedro. Técnico: Filipe Luís. Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho (Gabriel Paulista) e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Garro; Memphis e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior. FICHA TÉCNICA Flamengo x Corinthians Supercopa Rei Local: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF) Data/Horário: 01 de fevereiro de 2026, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave flamengo Corinthians jogos de hoje Supercopa Rei 2026 Supercopa do Brasil 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Inglês, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira 02.02.26 7h00 Cariocão Botafogo x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Carioca Botafogo e Fluminense jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 19h30 Campeonato Mineiro Betim x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (01/02) pelo Campeonato Mineiro Betim e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 19h00 Paulistão Mirassol x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo hoje (01/02) pelo Campeonato Paulista Mirassol e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Inglês, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira 02.02.26 7h00 CBF explica expulsão de Carrascal e confirma apagão no VAR durante Flamengo x Corinthians 01.02.26 23h12 Futebol Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica. 01.02.26 15h38 Abel assume 'exibição ruim', cobra reposições e defende rodagem após derrota do Palmeiras 01.02.26 23h32