Elche x Barcelona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/01) por La Liga Elche e Barcelona jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 31.01.26 16h00 O Barcelona soma 28 pontos a mais que o Elche no Campeonato Espanhol (X/ @FCBarcelona) Elche x Barcelona disputam hoje, sábado (31/01), a 22° rodada do Campeonato Espanhol 2026, La Liga. O jogo ocorrerá às 17h (horário de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Elche x Barcelona ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Barcelona lidera La Liga e acumula 52 pontos, 17 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 57 gols marcados e 22 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas. Já Elche soma 24 pontos, 5 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, 29 gols marcados e 29 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas. Elche x Barcelona: prováveis escalações Elche: Inaki Pena; Germán Valera, Pedro Bigas, David Affengruber, Víctor Chust e Adrià Pedrosa; Martim Neto, Marc Aguado e Grady Diangana; Álvaro Rodríguez e André Silva. Técnico: Eder Sarabia. Barcelona: Joan García; Alejandro Baldé, Eric Garcia, Pau Cubarsí e Jules Koundé; Marc Bernal, Fermín López e Frenkie de Jong; Raphiinha, Ferran Torres e Lamine Yamal. Técnico: Hans-Dieter Flick. FICHA TÉCNICA Elche x Barcelona Campeonato Espanhol - La Liga Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, Espanha Data/Horário: 30 de janeiro de 2026, 17h