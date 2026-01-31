Capa Jornal Amazônia
Elche x Barcelona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (31/01) por La Liga

Elche e Barcelona jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Barcelona soma 28 pontos a mais que o Elche no Campeonato Espanhol (X/ @FCBarcelona)

Elche x Barcelona disputam hoje, sábado (31/01), a 22° rodada do Campeonato Espanhol 2026La Liga. O jogo ocorrerá às 17h (horário de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Elche x Barcelona ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Barcelona lidera La Liga e acumula 52 pontos, 17 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 57 gols marcados e 22 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

Já Elche soma 24 pontos, 5 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, 29 gols marcados e 29 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Elche x Barcelona: prováveis escalações

Elche: Inaki Pena; Germán Valera, Pedro Bigas, David Affengruber, Víctor Chust e Adrià Pedrosa; Martim Neto, Marc Aguado e Grady Diangana; Álvaro Rodríguez e André Silva. Técnico: Eder Sarabia.

Barcelona: Joan García; Alejandro Baldé, Eric Garcia, Pau Cubarsí e Jules Koundé; Marc Bernal, Fermín López e Frenkie de Jong; Raphiinha, Ferran Torres e Lamine Yamal. Técnico: Hans-Dieter Flick.

FICHA TÉCNICA
Elche x Barcelona
Campeonato Espanhol - La Liga
Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, Espanha
Data/Horário: 30 de janeiro de 2026, 17h

