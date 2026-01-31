Remo vai a Belterra com time alternativo para encarar o São Francisco Osorio preserva titulares da Série A, aposta em rodízio no Parazão e enfrenta o Leão Santareno pela segunda rodada do Estadual Igor Wilson 31.01.26 7h28 São Francisco e Remo se enfrentam neste sábado (31), às 16h, no estádio Dedecão, em Belterra, pela segunda rodada do Campeonato Paraense. O duelo coloca frente a frente duas equipes que venceram na estreia do Estadual e chegam embaladas na competição, embora em contextos distintos neste início de temporada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Mandante da partida, o São Francisco — o Leão Santareno — começou o Parazão com uma vitória por 3 a 1 sobre o Capitão Poço, apostando na eficiência ofensiva para largar bem na tabela. Jogando em Belterra, município onde tem mandado seus jogos em 2026, a equipe busca aproveitar o fator casa para manter o aproveitamento e se consolidar nas primeiras posições. VEJA MAIS Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. Do outro lado, o Remo chega ao interior do estado com um elenco diferente do que vem sendo utilizado no Campeonato Brasileiro. A comissão técnica liderada por Juan Carlos Osorio optou por preservar a maioria dos titulares da Série A, evidenciando a separação de grupos entre as competições. Na lista de relacionados, o treinador incluiu quatro jogadores da base azulina — o meia Kakaroto, os atacantes Tico e Filipe e o volante Rafael Soares — que ganham espaço no Estadual. Na estreia do Parazão, o Leão Azul venceu o Bragantino-PA por 2 a 1, mas vem de derrota por 2 a 0 para o Vitória, fora de casa, no Barradão, pela primeira rodada do Brasileirão, resultado que reforçou a necessidade de gestão de elenco em um calendário apertado. Dos jogadores que atuaram em Salvador, apenas Eduardo Melo, João Victor e Léo Andrade foram relacionados para a partida em Belterra. A escalação azulina também confirma Ygor Vinhas como goleiro do Parazão, enquanto Marcelo Rangel permanece nos planos para a Série A. A equipe conta ainda com atletas que buscam mais minutos em campo, como os zagueiros Thalisson, Kawan e o uruguaio Tassano, além de peças que vinham sendo menos utilizadas, como Freitas. Com objetivos imediatos no Parazão, mas atenção voltada principalmente para o Campeonato Brasileiro, o Remo tenta confirmar o favoritismo do elenco mesmo com mudanças. Já o São Francisco aposta na organização e no mando de campo para dificultar a vida do adversário e seguir pontuando no início do Parazão. Ficha técnica Data: sábado, 31 de janeiro de 2026 Horário: 16h (de Brasília) Local: Estádio Dedecão, Belterra (PA) Competição: Campeonato Paraense 2026 Arbitragem Árbitro: Fernando Mendes Assistentes: Luís Diego e Renato Irailson VAR: Wanbelton Lisboa Escalações: São Francisco: Gabriel Bubniake; Arêz, Romário, Vitor Almeida e Vitor Maranhão; Léo Caeté, Marquinho Capanema (Sandro) e Diego Borges (Marquinhos Pinheiro); Waldir (Enzo), Luquinha (Thales Diego). Técnico: Emerson Almeida. Remo: Ygor Vinhas; Jorge, Thalisson, Kawan, Tassano; Freitas, Cantillo, Panagiotis, Marrony, Carlinhos e Eduardo Melo. Técnico: Juan Carlos Osorio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo remo parazão 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO PARAZÃO Remo vai a Belterra com time alternativo para encarar o São Francisco Osorio preserva titulares da Série A, aposta em rodízio no Parazão e enfrenta o Leão Santareno pela segunda rodada do Estadual 31.01.26 7h28 Futebol Ygor Vinhas destaca intensidade do Parazão e cobra foco do Remo na sequência da competição Goleiro azulino ressalta calendário apertado, nível elevado do Estadual e a responsabilidade de vestir a camisa do Leão 30.01.26 19h39 LEÃO Remo relaciona quatro jogadores da base para duelo contra o São Francisco pelo Parazão; confira Foram relacionados o meia Kakaroto, os atacantes Tico e Filipe e o volante Rafael Soares, todos integrantes do time sub-20 do clube 30.01.26 18h52 FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 futebol Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado 30.01.26 10h35 Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. 30.01.26 13h40 futebol Novo reforço na área! Remo anuncia contratação de goleiro ex-Internacional Jogador também tem passagens pelo Corinthians e Vasco 30.01.26 9h20