O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo vai a Belterra com time alternativo para encarar o São Francisco

Osorio preserva titulares da Série A, aposta em rodízio no Parazão e enfrenta o Leão Santareno pela segunda rodada do Estadual

Igor Wilson

São Francisco e Remo se enfrentam neste sábado (31), às 16h, no estádio Dedecão, em Belterra, pela segunda rodada do Campeonato Paraense. O duelo coloca frente a frente duas equipes que venceram na estreia do Estadual e chegam embaladas na competição, embora em contextos distintos neste início de temporada.

Mandante da partida, o São Francisco — o Leão Santareno — começou o Parazão com uma vitória por 3 a 1 sobre o Capitão Poço, apostando na eficiência ofensiva para largar bem na tabela. Jogando em Belterra, município onde tem mandado seus jogos em 2026, a equipe busca aproveitar o fator casa para manter o aproveitamento e se consolidar nas primeiras posições.

Do outro lado, o Remo chega ao interior do estado com um elenco diferente do que vem sendo utilizado no Campeonato Brasileiro. A comissão técnica liderada por Juan Carlos Osorio optou por preservar a maioria dos titulares da Série A, evidenciando a separação de grupos entre as competições. Na lista de relacionados, o treinador incluiu quatro jogadores da base azulina — o meia Kakaroto, os atacantes Tico e Filipe e o volante Rafael Soares — que ganham espaço no Estadual.

Na estreia do Parazão, o Leão Azul venceu o Bragantino-PA por 2 a 1, mas vem de derrota por 2 a 0 para o Vitória, fora de casa, no Barradão, pela primeira rodada do Brasileirão, resultado que reforçou a necessidade de gestão de elenco em um calendário apertado. Dos jogadores que atuaram em Salvador, apenas Eduardo Melo, João Victor e Léo Andrade foram relacionados para a partida em Belterra.

A escalação azulina também confirma Ygor Vinhas como goleiro do Parazão, enquanto Marcelo Rangel permanece nos planos para a Série A. A equipe conta ainda com atletas que buscam mais minutos em campo, como os zagueiros Thalisson, Kawan e o uruguaio Tassano, além de peças que vinham sendo menos utilizadas, como Freitas.

Com objetivos imediatos no Parazão, mas atenção voltada principalmente para o Campeonato Brasileiro, o Remo tenta confirmar o favoritismo do elenco mesmo com mudanças. Já o São Francisco aposta na organização e no mando de campo para dificultar a vida do adversário e seguir pontuando no início do Parazão.

Ficha técnica

  • Data: sábado, 31 de janeiro de 2026
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio Dedecão, Belterra (PA)
  • Competição: Campeonato Paraense 2026
     

Arbitragem

  • Árbitro: Fernando Mendes
  • Assistentes: Luís Diego e Renato Irailson
  • VAR: Wanbelton Lisboa

 

Escalações:

  • São Francisco: Gabriel Bubniake; Arêz, Romário, Vitor Almeida e Vitor Maranhão; Léo Caeté, Marquinho Capanema (Sandro) e Diego Borges (Marquinhos Pinheiro); Waldir (Enzo), Luquinha (Thales Diego). Técnico: Emerson Almeida.
  • Remo: Ygor Vinhas; Jorge, Thalisson, Kawan, Tassano; Freitas, Cantillo, Panagiotis, Marrony, Carlinhos e Eduardo Melo. Técnico: Juan Carlos Osorio.
