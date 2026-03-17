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Sávio se lesiona e está fora de jogo contra o Flamengo

De acordo com comunicado oficial do clube, o jogador teve constatada uma lesão no reto anterior da coxa direita

O Liberal

O Clube do Remo ganhou um problema de última hora para o confronto contra o Flamengo. O lateral-esquerdo Sávio Alves sofreu uma lesão durante o treinamento desta terça-feira (17), em Curitiba, e deve desfalcar a equipe na partida de quinta-feira (19), no Estádio do Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

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De acordo com comunicado oficial do clube, o jogador teve constatada uma lesão no reto anterior da coxa direita após exames realizados na capital paranaense. O Remo, no entanto, não divulgou o tempo estimado de recuperação do atleta.

Sávio já iniciou o tratamento junto ao Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP), departamento responsável pela recuperação física dos jogadores do clube. A tendência é que a comissão técnica opte por uma alternativa no elenco para a lateral esquerda no duelo contra o Flamengo, fora de casa.

A possível ausência do lateral se soma aos desafios do Remo, que ainda busca sua primeira vitória na competição nacional e ocupa a parte inferior da tabela neste início de Brasileirão.

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