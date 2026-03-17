Sávio se lesiona e está fora de jogo contra o Flamengo De acordo com comunicado oficial do clube, o jogador teve constatada uma lesão no reto anterior da coxa direita O Liberal 17.03.26 23h06 O Clube do Remo ganhou um problema de última hora para o confronto contra o Flamengo. O lateral-esquerdo Sávio Alves sofreu uma lesão durante o treinamento desta terça-feira (17), em Curitiba, e deve desfalcar a equipe na partida de quinta-feira (19), no Estádio do Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série A. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo De acordo com comunicado oficial do clube, o jogador teve constatada uma lesão no reto anterior da coxa direita após exames realizados na capital paranaense. O Remo, no entanto, não divulgou o tempo estimado de recuperação do atleta. Sávio já iniciou o tratamento junto ao Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP), departamento responsável pela recuperação física dos jogadores do clube. A tendência é que a comissão técnica opte por uma alternativa no elenco para a lateral esquerda no duelo contra o Flamengo, fora de casa. A possível ausência do lateral se soma aos desafios do Remo, que ainda busca sua primeira vitória na competição nacional e ocupa a parte inferior da tabela neste início de Brasileirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO BAIXA Sávio se lesiona e está fora de jogo contra o Flamengo De acordo com comunicado oficial do clube, o jogador teve constatada uma lesão no reto anterior da coxa direita 17.03.26 23h06 SÉRIE A Remo confirma a contratação do atacante Gabriel Poveda O Leão Azul segue contratando para melhorar o time em busca da primeira vitória na competição 17.03.26 22h11 INCÔMODO Vitor Bueno cobra fim de 'gols bobos' e aponta caminho para primeira vitória do Remo Meia destaca erros defensivos, pede mais eficiência no último passe e afirma que Leão precisará de jogo “praticamente perfeito” para enfrentar o Flamengo no Maracanã 17.03.26 19h42 FUTEBOL Atacante de clube da Série B entra na mira do Remo para disputar da Série A; saiba mais Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, está no Juventude-RS 17.03.26 18h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira 17.03.26 7h00 futebol Remo deve anunciar atacante antes de duelo contra o Flamengo, diz jornalista Time azulino está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e pode anunciar um novo jogador nesta semana 16.03.26 9h36 Futebol Paysandu reencontra Portuguesa após quase 20 anos em duelo decisivo na Copa do Brasil Papão enfrenta a Lusa nesta terça-feira, no Canindé, valendo vaga na quinta fase e premiação de R$ 2 milhões 17.03.26 7h30 FUTEBOL Flamengo x Remo: Torcida rubro-negra esgota setor do Maraca; veja quantos ingressos foram vendidos Nação rubro-negra promete lotar o Maracanã para o jogo contra o Remo pela Série A 17.03.26 15h12