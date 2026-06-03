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Base do Remo fica 'blindada' no Brasileirão após atingir limite de jogos

Onze atletas azulinos ultrapassaram marca prevista no regulamento e não podem defender outro clube da Série A nesta temporada

O Liberal
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O técnico Léo Condé terá uma dor de cabeça a menos com grande parte do elenco azulino. (Samara Miranda / Ascom Remo)

O Remo terá dificuldade menor para segurar parte importante do elenco na sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. Isso porque 11 jogadores azulinos já ultrapassaram o limite de partidas permitido para transferência entre clubes da mesma divisão e, com isso, não podem mais atuar por outra equipe da elite nacional em 2026.

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A regra mudou nesta temporada. Antes, o atleta ficava impedido de trocar de clube após sete partidas. Agora, o limite passou para 12 jogos disputados. Mesmo com a ampliação feita pela CBF, boa parte da espinha dorsal do Leão já atingiu a marca.

Entre os jogadores que não podem mais deixar o clube para atuar por rivais da Série A estão nomes considerados fundamentais no time de Léo Condé. O atacante Alef Manga e o zagueiro Marllon lideram a lista, com presença em todas as 18 rodadas disputadas até aqui.

Marllon, inclusive, aparece entre os poucos atletas de toda a competição que estiveram em campo durante todos os minutos do campeonato até o momento.

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Também já atingiram o limite o goleiro Marcelo Rangel e o lateral Yago Pikachu, ambos com 17 jogos. Zé Ricardo soma 16 partidas, enquanto Marcelinho, Patrick, Picco e Zé Welison têm 15 atuações cada. Fecham a lista Jajá e Tchamba, com 14 jogos.

Por outro lado, alguns titulares seguem aptos a negociar com outros clubes da Série A. É o caso de Mayk e Vitor Bueno, que ainda não alcançaram a quantidade máxima prevista no regulamento. Outro caso é o de Gabriel Taliari, que disputou apenas seis partidas por conta de uma lesão na coxa.

A mudança no regulamento foi adotada pela CBF por causa do calendário diferenciado de 2026, com o Brasileirão iniciado ainda em janeiro. O entendimento da entidade foi de que o antigo limite acabava restringindo demais as movimentações no mercado.

O elenco azulino está de férias por 15 dias e retorna aos trabalhos no próximo dia 16, inicialmente de forma remota. Antes da retomada da Série A, marcada para 22 de julho, o clube planeja realizar três amistosos preparatórios.

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