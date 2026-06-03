Base do Remo fica 'blindada' no Brasileirão após atingir limite de jogos Onze atletas azulinos ultrapassaram marca prevista no regulamento e não podem defender outro clube da Série A nesta temporada O Liberal 03.06.26 20h22 O técnico Léo Condé terá uma dor de cabeça a menos com grande parte do elenco azulino. (Samara Miranda / Ascom Remo) O Remo terá dificuldade menor para segurar parte importante do elenco na sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. Isso porque 11 jogadores azulinos já ultrapassaram o limite de partidas permitido para transferência entre clubes da mesma divisão e, com isso, não podem mais atuar por outra equipe da elite nacional em 2026. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A regra mudou nesta temporada. Antes, o atleta ficava impedido de trocar de clube após sete partidas. Agora, o limite passou para 12 jogos disputados. Mesmo com a ampliação feita pela CBF, boa parte da espinha dorsal do Leão já atingiu a marca. Entre os jogadores que não podem mais deixar o clube para atuar por rivais da Série A estão nomes considerados fundamentais no time de Léo Condé. O atacante Alef Manga e o zagueiro Marllon lideram a lista, com presença em todas as 18 rodadas disputadas até aqui. Marllon, inclusive, aparece entre os poucos atletas de toda a competição que estiveram em campo durante todos os minutos do campeonato até o momento. VEJA MAIS Novo campo no CT do Remo terá obras iniciadas em 2027 e será concluído na próxima gestão Projeto complementar amplia plano de modernização do clube azulino; informações foram divulgadas com exclusividade no Liberal+ Esportes desta segunda-feira (1) Executivo do Remo diz que parada para a Copa vai ser importante para reformas no Baenão Estádio do Leão Azul passa por melhorias internas e no gramado Remo monitora mercado e planeja reforços para a sequência do Brasileirão Executivo azulino falou sobre chegadas e saída de jogadores para o campeonato e disse que clube vai fazer contratações 'pontuais' Também já atingiram o limite o goleiro Marcelo Rangel e o lateral Yago Pikachu, ambos com 17 jogos. Zé Ricardo soma 16 partidas, enquanto Marcelinho, Patrick, Picco e Zé Welison têm 15 atuações cada. Fecham a lista Jajá e Tchamba, com 14 jogos. Por outro lado, alguns titulares seguem aptos a negociar com outros clubes da Série A. É o caso de Mayk e Vitor Bueno, que ainda não alcançaram a quantidade máxima prevista no regulamento. Outro caso é o de Gabriel Taliari, que disputou apenas seis partidas por conta de uma lesão na coxa. A mudança no regulamento foi adotada pela CBF por causa do calendário diferenciado de 2026, com o Brasileirão iniciado ainda em janeiro. O entendimento da entidade foi de que o antigo limite acabava restringindo demais as movimentações no mercado. O elenco azulino está de férias por 15 dias e retorna aos trabalhos no próximo dia 16, inicialmente de forma remota. Antes da retomada da Série A, marcada para 22 de julho, o clube planeja realizar três amistosos preparatórios. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 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