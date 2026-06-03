Avaí x Chapecoense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/06) pela Copa Sul-Sudeste

Avaí x Chapecoense disputam hoje, quarta-feira (03/06), o jogo de ida da final da Copa Sul-Sudeste 2026. A partida ocorrerá às 20h (horário de Brasília), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Avaí x Chapecoense ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela XSports (TV aberta) e pelo canal SportyNet no YouTube, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Avaí e Chapecoense fazem a primeira partida da decisão da Copa Sul-Sudeste 2026. O confronto reúne dois dos principais clubes catarinenses na disputa pelo título inédito da competição, que reúne equipes das regiões Sul e Sudeste do país.

A Chapecoense chegou à final após liderar o Grupo A com 13 pontos e eliminar o Novorizontino-SP na semifinal. O Verdão do Oeste soma cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota no torneio, com 12 gols marcados e sete sofridos.

Já o Avaí terminou a fase de grupos na liderança do Grupo B, com 10 pontos, e garantiu vaga na decisão ao superar o Volta Redonda-RJ na semifinal. O Leão da Ilha acumula quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, além de ter o melhor ataque entre os finalistas, com 15 gols marcados.

O jogo de volta da final será disputado no próximo domingo (07), às 11h, na Arena Condá, em Chapecó.

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Avaí x Chapecoense: prováveis escalações

Avaí: Léo Aragão; Wesley Gasolina, Gabriel Simples, Guilherme Aquino e Wallison; Wenderson, Paulo Vitor e Luiz Henrique; Thayllon, Sorriso e Walace. Técnico: Cauan de Almeida.

Chapecoense: Anderson; Everton, Bruno Leonardo, João Paulo e Bruno Pacheco; Camilo, Rafael Carvalheira e Jean Carlos; Ênio, Bolasie e Marcinho.

FICHA TÉCNICA

Avaí x Chapecoense

Copa Sul-Sudeste 2026

Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC)

Data/Horário: 3 de junho de 2026, às 20h