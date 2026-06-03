Avaí x Chapecoense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/06) pela Copa Sul-Sudeste Avaí e Chapecoense disputam a final da Copa Sul-Sudeste hoje; veja as prováveis escalações e onde assistir ao jogo ao vivo Hannah Franco 03.06.26 19h00 Avaí e Chapecoense disputam a final da Copa Sul-Sudeste hoje; veja as prováveis escalações e onde assistir ao jogo ao vivo (Rafael Bressan/ACF) Avaí x Chapecoense disputam hoje, quarta-feira (03/06), o jogo de ida da final da Copa Sul-Sudeste 2026. A partida ocorrerá às 20h (horário de Brasília), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Avaí x Chapecoense ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela XSports (TV aberta) e pelo canal SportyNet no YouTube, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Avaí e Chapecoense fazem a primeira partida da decisão da Copa Sul-Sudeste 2026. O confronto reúne dois dos principais clubes catarinenses na disputa pelo título inédito da competição, que reúne equipes das regiões Sul e Sudeste do país. A Chapecoense chegou à final após liderar o Grupo A com 13 pontos e eliminar o Novorizontino-SP na semifinal. O Verdão do Oeste soma cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota no torneio, com 12 gols marcados e sete sofridos. Já o Avaí terminou a fase de grupos na liderança do Grupo B, com 10 pontos, e garantiu vaga na decisão ao superar o Volta Redonda-RJ na semifinal. O Leão da Ilha acumula quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, além de ter o melhor ataque entre os finalistas, com 15 gols marcados. O jogo de volta da final será disputado no próximo domingo (07), às 11h, na Arena Condá, em Chapecó. VEJA MAIS Red Bull Bragantino vence o Carabobo e confirma vaga nos playoffs da Sul-Americana Sul-Americana: São Paulo pode pegar Grêmio nas oitavas e Santos joga com equatoriano se avançar O São Paulo terá o Grêmio como adversário nas oitavas caso o time gaúcho derrote o Bolívar nos playoffs Avaí x Chapecoense: prováveis escalações Avaí: Léo Aragão; Wesley Gasolina, Gabriel Simples, Guilherme Aquino e Wallison; Wenderson, Paulo Vitor e Luiz Henrique; Thayllon, Sorriso e Walace. Técnico: Cauan de Almeida. Chapecoense: Anderson; Everton, Bruno Leonardo, João Paulo e Bruno Pacheco; Camilo, Rafael Carvalheira e Jean Carlos; Ênio, Bolasie e Marcinho. FICHA TÉCNICA Avaí x Chapecoense Copa Sul-Sudeste 2026 Local: Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC) Data/Horário: 3 de junho de 2026, às 20h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave chapecoense avaí santa catarina COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Irmãos paraenses conquistam títulos na Copa Norte de tênis em Belém Felipe e Sofia Silva foram campeões nas disputas de simples e de duplas 03.06.26 11h44 COPA DO MUNDO Última vez? Veja os jogadores que podem disputar a última Copa do Mundo em 2026 O torneio pode marcar a última participação de craques que definiram uma era recente do esporte. 03.06.26 11h07 Carlos Ferreira Remo: G3 nas últimas cinco rodadas 03.06.26 10h33 mais esportes Após derrota no UFC, Deiveson Figueiredo cai no ranking dos galos e se distancia do cinturão Paraense acumula duas derrotas seguidas na organização e vê disputa pelo título ficar mais distante 03.06.26 10h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES Brunson brilha contra Wembanyama e New York Knicks abrem vantagem no Jogo 1 das finais da NBA 04.06.26 0h52 CONVOCADOS Quem ganha mais na Seleção Brasileira? Veja o ranking dos salários para a Copa do Mundo 2026 Atacante do Real Madrid é o jogador mais bem pago entre os convocados do Brasil para a Copa do Mundo de 2026; Neymar fica fora da lista dos dez maiores salários 02.06.26 22h08 DECISÃO Augusto Melo é expulso do Corinthians e se junta a Andrés e Duilio como ex-sócio do clube Ex-presidente foi desligado do clube por tentativa de golpe após ter sido afastado. Votação teve 147 votos a favor. 01.06.26 21h36 futebol Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina 01.06.26 10h39