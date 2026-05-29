Sul-Americana: São Paulo pode pegar Grêmio nas oitavas e Santos joga com equatoriano se avançar O São Paulo terá o Grêmio como adversário nas oitavas caso o time gaúcho derrote o Bolívar nos playoffs Estadão Conteúdo 29.05.26 12h52 Taça da Copa Sul-Americana (Divulgação Conmebol) A Conmebol definiu nesta sexta-feira, 29, os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os times de melhor classificação avançaram direto, enquanto os segundos colocados disputam os playoffs contra os terceiros da Libertadores. Os duelos foram conhecidos por meio de sorteio realizado na sede da entidade, em Luque, no Paraguai. O São Paulo terá o Grêmio como adversário nas oitavas caso o time gaúcho derrote o Bolívar nos playoffs. Já o Santos, de Neymar, vai encarar os equatorianos do Maracá se derrotar o Universidad Central da Venezuela no confronto prévio. Os playoffs serão disputados após a pausa para a Copa do Mundo, com os jogos de ida entre 21 e 23 de julho e os de volta entre 28 e 30 do mesmo mês. Já as oitavas de final estão marcadas para ocorrer entre 11 e 13 de agosto, nos confrontos de ida, e entre 18 e 20 de agosto, nos duelos de volta. A final será disputada em jogo único e está marcada para 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia. A Conmebol dividiu os times em dois potes. No primeiro, estavam as equipes que avançaram às oitavas diretamente às oitavas. No segundo, foram colocados os confrontos dos playoffs. Além da possibilidade de fazer um duelo com um brasileiro já nas oitavas, o São Paulo não terá caminho fácil se avançar na Sul-Americana. A equipe tricolor pode pegar nas quartas de final o Boca Juniors e River Plate ou Vasco em uma eventual semifinal. Já o Santos pode enfrentar o Atlético-MG ou Red Bull Bragantino nas quartas. Na semifinal, o time de Neymar pode ter pela frente o Botafogo, dono da melhor campanha na primeira fase e que aguarda o vencedor de Cienciano e o atual campeão Lanús. CONFIRA OS CONFRONTOS DAS OITAVAS DE FINAL DA SUL-AMERICANA: Recoleta (PAR) x Vencedor de O'Higgins x Boca Juniors Atlético-MG x Vencedor de Red Bull Bragantino x Sporting Cristal Botafogo x Vencedor de Lanús x Cienciano Olimpia x Vencedor de Independiente Medellín x Vasco River Plate x Vencedor de Santa Fe x Caracas Montevideo City Torque x Vencedor de Nacional x Tigre Maracá (EQU) x Vencedor de Universidad Central (VEN) x Santos São Paulo x Vencedor de Bolívar x Grêmio Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Sul-Americana oitavas sporteio São Paulo FC Santos FC COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Mangueirão terá esquema especial de trânsito e segurança para Remo x São Paulo Expectativa é de público aproximado de 30 mil pessoas. 29.05.26 16h56 Futebol Copa Verde: CBF define datas e locais do duelo entre Paysandu e Anápolis-GO Papão decidirá o título diante da torcida bicolor por ter feito a melhor campanha da competição. 29.05.26 16h14 Futebol Remo tem o segundo ingresso mais caro da Série A e supera gigantes do futebol brasileiro Torcedor azulino paga, em média, R$ 74,17 para assistir o time no estádio em partidas do Brasileirão. 29.05.26 15h08 mais esportes Equipe paraense disputa Campeonato Brasileiro de Futebol para Amputados em Goiânia Na competição, time da AADFEPA busca vaga na Libertadores 29.05.26 11h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Guarda Municipal dispersa festa de torcedores do Paysandu após título da Copa Norte Durante a ação, os agentes teriam usado spray de pimenta e até balas de borracha contra o público 29.05.26 8h45 Futebol Partida contra o São Paulo pode marcar despedida de jogadores do elenco do Remo Duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+. 29.05.26 14h40 Futebol Título do Paysandu na Copa Norte abre vaga ao Pará na Copa do Brasil 2027 Definição da vaga fica entre Cametá e Castanhal. Critério técnico deve ser definido pela CBF. 28.05.26 23h20 Futebol É o Lobo! Paysandu vence o Nacional e conquista o bi da Copa Norte Vitória por 4 a 2 coloca a equipe na 3ª fase da Copa do Brasil 2027 e possibilita a disputa do hexa da Copa Verde. 28.05.26 22h58