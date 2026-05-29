Mangueirinho recebe Campeonato Paraense de ginástica artística neste sábado (30) Competição será realizada das 8h às 19h, com entrada gratuita para o público. O Liberal 29.05.26 11h27 Mangueirinho recebe Campeonato Paraense de ginástica artística neste sábado (30) (Divulgação) A Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, em Belém, recebe neste sábado (30) o Campeonato Paraense de Ginástica Artística Feminina. A competição será realizada das 8h às 19h, com entrada gratuita para o público. O torneio vai reunir mais de 100 atletas de diferentes regiões do Pará, distribuídas em cinco categorias: mirim, pré-infantil, infantil, juvenil e adulto. As ginastas também serão divididas em quatro níveis técnicos: base, iniciante, intermediário e avançado. A competição é considerada uma das principais vitrines da modalidade no estado e deve movimentar o cenário da ginástica artística paraense ao longo do dia, reunindo atletas em diferentes fases de formação esportiva. Vice-presidente da Federação Paraense de Ginástica, Bruno Souza destacou a importância do evento para o fortalecimento da modalidade no estado e para o desenvolvimento das atletas. “Para a ginástica artística paraense, um evento como este é fundamental. Ele é a vitrine do talento das nossas meninas e uma oportunidade incrível para que elas ganhem experiência e confiança competindo em casa. A expectativa é ver toda a evolução e a alegria de cada atleta dando o seu máximo. Mais do que notas, queremos ver superação e esse amor que essas meninas têm pelo esporte”, afirmou. O Campeonato Paraense de Ginástica Artística Feminina é promovido pela Federação Paraense de Ginástica, com apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) e da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes ginástica artistica COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES mais esportes Equipe paraense disputa Campeonato Brasileiro de Futebol para Amputados em Goiânia Na competição, time da AADFEPA busca vaga na Libertadores 29.05.26 11h53 Mais esportes Mangueirinho recebe Campeonato Paraense de ginástica artística neste sábado (30) Competição será realizada das 8h às 19h, com entrada gratuita para o público. 29.05.26 11h27 MMA Sport Club WOCS 63 agita o Rio de Janeiro com promessa de grandes combates; Paraense é destaque 29.05.26 10h38 futebol Paraense Deiveson Figueiredo projeta luta contra Song Yadong no UFC Macau: 'Vou ser agressivo' Ex-campeão do mosca ainda sonha com disputa de cinturão nos galos 28.05.26 11h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES confusão Guarda Municipal dispersa festa de torcedores do Paysandu após título da Copa Norte Durante a ação, os agentes teriam usado spray de pimenta e até balas de borracha contra o público 29.05.26 8h45 Futebol Partida contra o São Paulo pode marcar despedida de jogadores do elenco do Remo Duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+. 29.05.26 14h40 Futebol Título do Paysandu na Copa Norte abre vaga ao Pará na Copa do Brasil 2027 Definição da vaga fica entre Cametá e Castanhal. Critério técnico deve ser definido pela CBF. 28.05.26 23h20 Futebol É o Lobo! Paysandu vence o Nacional e conquista o bi da Copa Norte Vitória por 4 a 2 coloca a equipe na 3ª fase da Copa do Brasil 2027 e possibilita a disputa do hexa da Copa Verde. 28.05.26 22h58