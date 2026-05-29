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Mangueirinho recebe Campeonato Paraense de ginástica artística neste sábado (30)

Competição será realizada das 8h às 19h, com entrada gratuita para o público.

O Liberal
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Mangueirinho recebe Campeonato Paraense de ginástica artística neste sábado (30) (Divulgação)

A Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, em Belém, recebe neste sábado (30) o Campeonato Paraense de Ginástica Artística Feminina. A competição será realizada das 8h às 19h, com entrada gratuita para o público.

O torneio vai reunir mais de 100 atletas de diferentes regiões do Pará, distribuídas em cinco categorias: mirim, pré-infantil, infantil, juvenil e adulto. As ginastas também serão divididas em quatro níveis técnicos: base, iniciante, intermediário e avançado.

A competição é considerada uma das principais vitrines da modalidade no estado e deve movimentar o cenário da ginástica artística paraense ao longo do dia, reunindo atletas em diferentes fases de formação esportiva.

Vice-presidente da Federação Paraense de Ginástica, Bruno Souza destacou a importância do evento para o fortalecimento da modalidade no estado e para o desenvolvimento das atletas.

“Para a ginástica artística paraense, um evento como este é fundamental. Ele é a vitrine do talento das nossas meninas e uma oportunidade incrível para que elas ganhem experiência e confiança competindo em casa. A expectativa é ver toda a evolução e a alegria de cada atleta dando o seu máximo. Mais do que notas, queremos ver superação e esse amor que essas meninas têm pelo esporte”, afirmou.

O Campeonato Paraense de Ginástica Artística Feminina é promovido pela Federação Paraense de Ginástica, com apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) e da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).

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