Paraense Deiveson Figueiredo projeta luta contra Song Yadong no UFC Macau: 'Vou ser agressivo' Ex-campeão do mosca ainda sonha com disputa de cinturão nos galos O Liberal 28.05.26 11h23 Paraense quer se recuperar de derrota na organização (Reprodução / UFC / Instagram) O paraense Deiveson Figueiredo entra em ação neste sábado (30), no UFC Macau, para enfrentar o chinês Song Yadong. O combate será o principal do evento e pode colocar o vencedor mais perto da disputa pelo título do peso-galo da organização. Em entrevista ao UFC Brasil, Daico, como é conhecido, falou sobre a expectativa para enfrentar o chinês. O paraense, ex-campeão do peso-mosca, vem de derrota na organização. Em janeiro, perdeu para Umar Nurmagomedov por decisão. A derrota o deixou mais atento e, por isso, algumas mudanças foram feitas para o duelo do próximo sábado. "Eu deixei a desejar na parte do meu striking contra o Umar, então busquei ajustar isso. Trabalhei muito bem à distância nos treinos e tenho certeza de que vou fazer uma grande luta", pontuou o lutador. VEJA MAIS Em entrevista, paraense Larissa Pacheco fala sobre tentativas de voltar ao UFC e revela frustração Lutadora lutou na organização entre 2014 e 2015, mas saiu após duas derrotas e agora tenta retornar Paraense Melk Costa comenta derrota no UFC e projeta retorno: 'Sigo ranqueado e motivado' Lutador perdeu para Arnold Allen no primeiro main event da carreira no Ultimate Após duas derrotas, Amanda Lemos deve voltar a lutar no UFC em agosto, aponta site Duelo seria contra a também brasileira Denise Gomes, em evento em Las Vegas, nos Estados Unidos Com isso, o combate contra Song promete ser bastante movimentado, já que ambos os lutadores são strikers. No cartel, 18 das 25 vitórias do paraense foram pela via rápida (nocaute ou finalização). Já Yadong tem 12 dos 22 triunfos pela via rápida. Assim, o ex-campeão dos moscas acredita em uma boa luta. Segundo ele, o estilo do rival contribui para um duelo com muita trocação entre os dois. “Com certeza eu vou ser agressivo e ele também. Vou entrar para buscar o bônus de Luta da Noite. Eu gosto de trocar porrada e acho que ele vai me dar esse tipo de combate. A gente tem que tomar cuidado com os contragolpes, ele é muito rápido, mas venho trabalhando isso e estou preparado para fazer uma grande apresentação em cima do jogo dele”, completou. O UFC Macau ocorre no sábado (30), em um horário diferente, a partir das 5h da manhã, com o card preliminar, e às 8h, com o card principal. Atualmente, Deiveson é o sétimo colocado do ranking dos galos, enquanto Song é o quinto. Uma vitória do paraense pode elevar sua posição na lista que define os desafiantes ao cinturão, atualmente pertencente a Petr Yan. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes ufc COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES futebol Paraense Deiveson Figueiredo projeta luta contra Song Yadong no UFC Macau: 'Vou ser agressivo' Ex-campeão do mosca ainda sonha com disputa de cinturão nos galos 28.05.26 11h23 Futebol Paraense conquista vaga para representar o Brasil no Campeonato Pan-Americano de Wrestling Isaac Muniz , de 13 anos, obteve a vaga após resultado no Campeonato Brasileiro Interclubes da modalidade. 26.05.26 14h52 MMA Sport Club Shooto Brasil 137 terá cinturão dos moscas como atração principal 26.05.26 14h25 basquete Assembleia Paraense repudia caso de racismo em torneio sub-17 de basquete Situação aconteceu com um atleta da equipe paraense durante a primeira fase do torneio, disputado no Espírito Santo 22.05.26 21h21 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DECISÃO! Com vantagem no placar, Paysandu decide título da Copa Norte contra o Nacional-AM Partida ocorre nesta quinta-feira (28), no estádio Carlos Zamith, em Manaus 28.05.26 8h00 futebol Médico da CBF confirma lesão grau 2 em Neymar; jogador pode perder a estreia do Brasil na Copa Após exames, foi constatado que o problema não era apenas um edema na panturrilha 28.05.26 9h44 FUTEBOL Filipe Luís tem acordo para assumir o Monaco após a Copa do Mundo, diz jornal A negociação foi conduzida pelo brasileiro Thiago Scuro, diretor esportivo do Monaco 28.05.26 8h36 futebol Com Neymar lesionado, Seleção Brasileira faz primeiro treino de preparação para a Copa do Mundo Brasil encara o Panamá no próximo domingo (31), em jogo amistoso, e não contará com o camisa 10, diagnosticado com uma lesão grau 2 na panturrilha 28.05.26 10h09