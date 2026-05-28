Paraense Deiveson Figueiredo projeta luta contra Song Yadong no UFC Macau: 'Vou ser agressivo'

O paraense Deiveson Figueiredo entra em ação neste sábado (30), no UFC Macau, para enfrentar o chinês Song Yadong. O combate será o principal do evento e pode colocar o vencedor mais perto da disputa pelo título do peso-galo da organização.

Em entrevista ao UFC Brasil, Daico, como é conhecido, falou sobre a expectativa para enfrentar o chinês. O paraense, ex-campeão do peso-mosca, vem de derrota na organização. Em janeiro, perdeu para Umar Nurmagomedov por decisão. A derrota o deixou mais atento e, por isso, algumas mudanças foram feitas para o duelo do próximo sábado.

"Eu deixei a desejar na parte do meu striking contra o Umar, então busquei ajustar isso. Trabalhei muito bem à distância nos treinos e tenho certeza de que vou fazer uma grande luta", pontuou o lutador.

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Com isso, o combate contra Song promete ser bastante movimentado, já que ambos os lutadores são strikers. No cartel, 18 das 25 vitórias do paraense foram pela via rápida (nocaute ou finalização). Já Yadong tem 12 dos 22 triunfos pela via rápida.

Assim, o ex-campeão dos moscas acredita em uma boa luta. Segundo ele, o estilo do rival contribui para um duelo com muita trocação entre os dois.

“Com certeza eu vou ser agressivo e ele também. Vou entrar para buscar o bônus de Luta da Noite. Eu gosto de trocar porrada e acho que ele vai me dar esse tipo de combate. A gente tem que tomar cuidado com os contragolpes, ele é muito rápido, mas venho trabalhando isso e estou preparado para fazer uma grande apresentação em cima do jogo dele”, completou.

O UFC Macau ocorre no sábado (30), em um horário diferente, a partir das 5h da manhã, com o card preliminar, e às 8h, com o card principal. Atualmente, Deiveson é o sétimo colocado do ranking dos galos, enquanto Song é o quinto. Uma vitória do paraense pode elevar sua posição na lista que define os desafiantes ao cinturão, atualmente pertencente a Petr Yan.