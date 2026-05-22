Assembleia Paraense repudia caso de racismo em torneio sub-17 de basquete

O esporte brasileiro registrou mais um caso de racismo. Desta vez, a situação aconteceu em partida da Assembleia Paraense no Campeonato Brasileiro Interclubes de Basquete sub-17, que está sendo realizado na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo.

Pelas redes sociais, o clube paraense externou o caso e divulgou uma nota de repúdio contra o ocorrido. Segundo a Assembleia, um dos jogadores da equipe sofreu o ato de racismo durante o torneio na região sudeste do Brasil.

"O esporte deve ser um ambiente de respeito, inclusão e igualdade. Atitudes racistas são inaceitáveis e ferem não apenas o atleta atingido, mas todos os valores que defendemos dentro e fora das quadras", diz um trecho da nota.

O clube paraense reiterou prestar solidariedade com o atleta e reforçou o compromisso no combate a qualquer forma de preconceito e discriminação.

"Nos solidarizamos com nosso atleta, sua equipe e familiares, reafirmando nosso compromisso na luta contra qualquer forma de preconceito e discriminação. Racismo é crime. Não vamos nos calar".

A Assembleia Paraense era um dos clubes do Pará no torneio na Classificatória A. Na primeira fase, a equipe estreou com derrota para o Tijuca TC, do Rio de Janeiro, por 81 a 58.

Já na segunda rodada, vitória com larga vantagem contra o Vizinhança, equipe do Distrito Federal, por 116 a 85.

Fechando a primeira fase, na terceira e última rodada da primeira fase, uma nova vitória paraense: 80 a 68 contra o APVE Londrina, do Paraná. Porém, o resultado não foi o suficiente para colocar a Assembleia Paraense nas oitavas de final.