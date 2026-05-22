Assembleia Paraense repudia caso de racismo em torneio sub-17 de basquete Situação aconteceu com um atleta da equipe paraense durante a primeira fase do torneio, disputado no Espírito Santo O Liberal 22.05.26 21h21 Equipe paraense foi eliminada na primeira fase. (Foto: Pedro Lorenzon | CBB) O esporte brasileiro registrou mais um caso de racismo. Desta vez, a situação aconteceu em partida da Assembleia Paraense no Campeonato Brasileiro Interclubes de Basquete sub-17, que está sendo realizado na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Pelas redes sociais, o clube paraense externou o caso e divulgou uma nota de repúdio contra o ocorrido. Segundo a Assembleia, um dos jogadores da equipe sofreu o ato de racismo durante o torneio na região sudeste do Brasil. "O esporte deve ser um ambiente de respeito, inclusão e igualdade. Atitudes racistas são inaceitáveis e ferem não apenas o atleta atingido, mas todos os valores que defendemos dentro e fora das quadras", diz um trecho da nota. O clube paraense reiterou prestar solidariedade com o atleta e reforçou o compromisso no combate a qualquer forma de preconceito e discriminação. "Nos solidarizamos com nosso atleta, sua equipe e familiares, reafirmando nosso compromisso na luta contra qualquer forma de preconceito e discriminação. Racismo é crime. Não vamos nos calar". A Assembleia Paraense era um dos clubes do Pará no torneio na Classificatória A. Na primeira fase, a equipe estreou com derrota para o Tijuca TC, do Rio de Janeiro, por 81 a 58. Já na segunda rodada, vitória com larga vantagem contra o Vizinhança, equipe do Distrito Federal, por 116 a 85. Fechando a primeira fase, na terceira e última rodada da primeira fase, uma nova vitória paraense: 80 a 68 contra o APVE Londrina, do Paraná. Porém, o resultado não foi o suficiente para colocar a Assembleia Paraense nas oitavas de final. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Futebol Assembleia Paraense repudia caso de racismo em torneio sub-17 de basquete Situação aconteceu com um atleta da equipe paraense durante a primeira fase do torneio, disputado no Espírito Santo 22.05.26 21h21 MMA SPORT CLUB Anajás se prepara para receber o Marajó Fight Combat no dia 30 de maio 22.05.26 14h19 mais esportes Após duas derrotas, Amanda Lemos deve voltar a lutar no UFC em agosto, aponta site Duelo seria contra a também brasileira Denise Gomes, em evento em Las Vegas, nos Estados Unidos 22.05.26 10h32 mais esportes Projeto social aposta no judô para transformar vidas em Icoaraci Iniciativa conseguiu classificar atletas para os Jogos Escolares Brasileiros 21.05.26 12h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Após recurso no STJD, Remo consegue diminuir punição de Zé Ricardo Em julgamento nesta sexta-feira (22), o clube também conseguiu reduzir a suspensão do presidente azulino Tonhão 22.05.26 12h05 Futebol Remo é notificado por agência da CBF por atraso na publicação de balanços financeiros Informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal. 22.05.26 14h59 Futebol Athletico acumula baixas para enfrentar o Remo no Mangueirão Furacão pode ter até cinco desfalques diante do Leão Azul, que tenta deixar a zona de rebaixamento da Série A 21.05.26 14h38 Futebol Remo é uma das equipes mais disciplinadas do Brasileirão; veja números Levantamento é feito por uma plataforma desenvolvida pela ESPN e considera os cartões amarelos e vermelhos aplicados pela arbitragem ao longo do torneio. 22.05.26 15h58