Após notificação, Remo divulga balanço financeiro e revela crescimento de 286% em três anos

O Remo divulgou, na tarde desta sexta-feira (22), o balanço financeiro referente ao exercício de 2025. Com a publicação, o clube regularizou a situação junto à Agência Nacional de Regularização e Sustentabilidade do Futebol (Anresf), órgão ligado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que havia notificado o Leão por pendências relacionadas à prestação de contas do último ano.

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Além do documento financeiro, o clube publicou uma nota detalhando a evolução administrativa e patrimonial da instituição nos últimos quatro anos. Segundo os números divulgados, o Remo registrou crescimento de 289% nas receitas entre 2022 e 2025, movimento impulsionado principalmente pelos acessos consecutivos da Série C até a Série A do Campeonato Brasileiro.

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A notificação aplicada ao clube paraense foi divulgada inicialmente pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada posteriormente pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. Além do Remo, outras dez equipes receberam alertas da Anresf por problemas ligados à divulgação de balanços financeiros. Entre os clubes notificados estão Palmeiras, Vasco da Gama, Fluminense e Botafogo.

Os avisos emitidos pela Anresf não são tratados como infrações graves. A intenção da agência é adequar os clubes ao novo padrão de transparência financeira estabelecido pela CBF, dentro do Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF), conhecido como Fair Play Financeiro. O mecanismo ampliou o controle sobre obrigações contábeis e administrativas das equipes do futebol brasileiro.

Crescimento azulino

Os números apresentados pelo Remo apontam para um ciclo de fortalecimento financeiro iniciado em 2022. Em quatro temporadas, a receita bruta saltou de R$ 21,3 milhões para R$ 82,9 milhões. Já o patrimônio líquido passou de R$ 157 milhões para R$ 282 milhões no mesmo período.

Outro indicador destacado no balanço é o crescimento do caixa final, que aumentou 13 vezes desde 2022. Segundo o clube, houve geração operacional positiva em três dos últimos quatro exercícios financeiros. A liquidez corrente — índice que mede a capacidade de pagamento de obrigações de curto prazo — também praticamente dobrou ao longo do período analisado.

O relatório ainda aponta uma evolução patrimonial significativa apenas no último exercício. Em 2025, o patrimônio líquido cresceu 102,9%, movimento atribuído à reavaliação patrimonial e ao fortalecimento da estrutura de capital. O total de ativos da instituição chegou a R$ 318,4 milhões, valor 90,9% superior ao registrado em 2024.