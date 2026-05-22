Após notificação, Remo divulga balanço financeiro e revela crescimento de 286% em três anos Segundo o clube, movimento foi impulsionado principalmente pelos acessos consecutivos da Série C até a Série A do Campeonato Brasileiro. Caio Maia 22.05.26 18h15 Remo divulga crescimento nas receitas. (Samara Miranda / Remo) O Remo divulgou, na tarde desta sexta-feira (22), o balanço financeiro referente ao exercício de 2025. Com a publicação, o clube regularizou a situação junto à Agência Nacional de Regularização e Sustentabilidade do Futebol (Anresf), órgão ligado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que havia notificado o Leão por pendências relacionadas à prestação de contas do último ano. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Além do documento financeiro, o clube publicou uma nota detalhando a evolução administrativa e patrimonial da instituição nos últimos quatro anos. Segundo os números divulgados, o Remo registrou crescimento de 289% nas receitas entre 2022 e 2025, movimento impulsionado principalmente pelos acessos consecutivos da Série C até a Série A do Campeonato Brasileiro. VEJA MAIS Remo é uma das equipes mais disciplinadas do Brasileirão; veja números Levantamento é feito por uma plataforma desenvolvida pela ESPN e considera os cartões amarelos e vermelhos aplicados pela arbitragem ao longo do torneio. Remo é notificado por agência da CBF por atraso na publicação de balanços financeiros Informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal. Após recurso no STJD, Remo consegue diminuir punição de Zé Ricardo Em julgamento nesta sexta-feira (22), o clube também conseguiu reduzir a suspensão do presidente azulino Tonhão A notificação aplicada ao clube paraense foi divulgada inicialmente pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada posteriormente pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. Além do Remo, outras dez equipes receberam alertas da Anresf por problemas ligados à divulgação de balanços financeiros. Entre os clubes notificados estão Palmeiras, Vasco da Gama, Fluminense e Botafogo. Os avisos emitidos pela Anresf não são tratados como infrações graves. A intenção da agência é adequar os clubes ao novo padrão de transparência financeira estabelecido pela CBF, dentro do Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF), conhecido como Fair Play Financeiro. O mecanismo ampliou o controle sobre obrigações contábeis e administrativas das equipes do futebol brasileiro. Crescimento azulino Os números apresentados pelo Remo apontam para um ciclo de fortalecimento financeiro iniciado em 2022. Em quatro temporadas, a receita bruta saltou de R$ 21,3 milhões para R$ 82,9 milhões. Já o patrimônio líquido passou de R$ 157 milhões para R$ 282 milhões no mesmo período. Outro indicador destacado no balanço é o crescimento do caixa final, que aumentou 13 vezes desde 2022. Segundo o clube, houve geração operacional positiva em três dos últimos quatro exercícios financeiros. A liquidez corrente — índice que mede a capacidade de pagamento de obrigações de curto prazo — também praticamente dobrou ao longo do período analisado. O relatório ainda aponta uma evolução patrimonial significativa apenas no último exercício. Em 2025, o patrimônio líquido cresceu 102,9%, movimento atribuído à reavaliação patrimonial e ao fortalecimento da estrutura de capital. O total de ativos da instituição chegou a R$ 318,4 milhões, valor 90,9% superior ao registrado em 2024. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Após notificação, Remo divulga balanço financeiro e revela crescimento de 286% em três anos Segundo o clube, movimento foi impulsionado principalmente pelos acessos consecutivos da Série C até a Série A do Campeonato Brasileiro. 22.05.26 18h15 Futebol Remo é notificado por agência da CBF por atraso na publicação de balanços financeiros Informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal. 22.05.26 14h59 futebol Após recurso no STJD, Remo consegue diminuir punição de Zé Ricardo Em julgamento nesta sexta-feira (22), o clube também conseguiu reduzir a suspensão do presidente azulino Tonhão 22.05.26 12h05 Futebol Marcelo Rangel aponta fatores para desempenho em alto nível Goleiro do Remo destacou ainda a relação com a torcida, classificando como 'natural' a pressão 21.05.26 20h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Após recurso no STJD, Remo consegue diminuir punição de Zé Ricardo Em julgamento nesta sexta-feira (22), o clube também conseguiu reduzir a suspensão do presidente azulino Tonhão 22.05.26 12h05 Futebol Remo é notificado por agência da CBF por atraso na publicação de balanços financeiros Informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, e confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal. 22.05.26 14h59 Futebol Athletico acumula baixas para enfrentar o Remo no Mangueirão Furacão pode ter até cinco desfalques diante do Leão Azul, que tenta deixar a zona de rebaixamento da Série A 21.05.26 14h38 Futebol Adversário do Remo, Athletico terá paraense no elenco e usará CT do Castanhal Atacante Julimar, natural de Nova Ipixuna, pode reforçar o Furacão no Mangueirão; clube paranaense mantém parceria de captação com o Japiim 21.05.26 15h14