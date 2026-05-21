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Athletico acumula baixas para enfrentar o Remo no Mangueirão

Furacão pode ter até cinco desfalques diante do Leão Azul, que tenta deixar a zona de rebaixamento da Série A

O Liberal
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O Furacão deve vir a Belém com desfalques. (Luis Miguel Ferreira/athletico.com.b)

O confronto contra o Remo, no próximo domingo, às 16h, no Mangueirão, pode trazer dores de cabeça para o técnico Odair Hellmann. O Athletico chega para a 17ª rodada da Série A com problemas no elenco e deve ter novas baixas importantes para encarar o Leão Azul em Belém.

Os laterais-esquerdos Esquivel e Léo Derik viraram preocupação após deixarem o empate diante do Flamengo sentindo dores. Léo Derik saiu ainda no primeiro tempo com incômodo no tornozelo, enquanto Esquivel deixou o gramado na etapa final com dores na coxa. A tendência é que os dois desfalquem o Furacão no duelo no Pará.

Com isso, Odair Hellmann precisará mexer novamente na equipe. Uma das possibilidades é recuar Benavídez para atuar na zaga e abrir espaço para Gilberto na lateral-direita. Pela esquerda, Claudinho surge como opção, além da possibilidade de improvisação de Mendoza no setor.

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Os problemas do Athletico não param por aí. O zagueiro Terán e o volante Luiz Gustavo seguem no departamento médico e não devem retornar antes da pausa para a Copa do Mundo. Outro desfalque confirmado é o volante Juan Portilla, liberado para participar do período de treinamentos da seleção da Colômbia antes da convocação final para o Mundial.

Em contrapartida, o atacante Julimar voltou a ficar à disposição após se recuperar de uma entorse no tornozelo.

Mesmo vivendo momento de instabilidade e sem vencer há quatro partidas, o Athletico aparece na quinta colocação da Série A, com 24 pontos, ainda próximo do G4. Já o Clube do Remo ocupa a 18ª posição, com 15 pontos, e tenta aproveitar os problemas do adversário para reagir na competição diante da torcida azulina.

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