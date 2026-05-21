Athletico acumula baixas para enfrentar o Remo no Mangueirão Furacão pode ter até cinco desfalques diante do Leão Azul, que tenta deixar a zona de rebaixamento da Série A O Liberal 21.05.26 14h38 O Furacão deve vir a Belém com desfalques. (Luis Miguel Ferreira/athletico.com.b) O confronto contra o Remo, no próximo domingo, às 16h, no Mangueirão, pode trazer dores de cabeça para o técnico Odair Hellmann. O Athletico chega para a 17ª rodada da Série A com problemas no elenco e deve ter novas baixas importantes para encarar o Leão Azul em Belém. Os laterais-esquerdos Esquivel e Léo Derik viraram preocupação após deixarem o empate diante do Flamengo sentindo dores. Léo Derik saiu ainda no primeiro tempo com incômodo no tornozelo, enquanto Esquivel deixou o gramado na etapa final com dores na coxa. A tendência é que os dois desfalquem o Furacão no duelo no Pará. Com isso, Odair Hellmann precisará mexer novamente na equipe. Uma das possibilidades é recuar Benavídez para atuar na zaga e abrir espaço para Gilberto na lateral-direita. Pela esquerda, Claudinho surge como opção, além da possibilidade de improvisação de Mendoza no setor. VEJA MAIS CBF confirma partida entre Remo x São Paulo no Mangueirão; saiba nova data e horário Alteração foi publicada no site oficial da entidade no início da noite desta quarta-feira (20). STJD marca julgamento de recurso do Remo sobre punições após jogo contra o Palmeiras Time azulino, Zé Ricardo, Tonhão e um membro da comissão técnica foram punidos depois do duelo STJD marca julgamento de recurso do Remo sobre punições após jogo contra o Palmeiras Time azulino, Zé Ricardo, Tonhão e um membro da comissão técnica foram punidos depois do duelo Os problemas do Athletico não param por aí. O zagueiro Terán e o volante Luiz Gustavo seguem no departamento médico e não devem retornar antes da pausa para a Copa do Mundo. Outro desfalque confirmado é o volante Juan Portilla, liberado para participar do período de treinamentos da seleção da Colômbia antes da convocação final para o Mundial. Em contrapartida, o atacante Julimar voltou a ficar à disposição após se recuperar de uma entorse no tornozelo. Mesmo vivendo momento de instabilidade e sem vencer há quatro partidas, o Athletico aparece na quinta colocação da Série A, com 24 pontos, ainda próximo do G4. Já o Clube do Remo ocupa a 18ª posição, com 15 pontos, e tenta aproveitar os problemas do adversário para reagir na competição diante da torcida azulina. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Athletico acumula baixas para enfrentar o Remo no Mangueirão Furacão pode ter até cinco desfalques diante do Leão Azul, que tenta deixar a zona de rebaixamento da Série A 21.05.26 14h38 FUTEBOL STJD marca julgamento de recurso do Remo sobre punições após jogo contra o Palmeiras Time azulino, Zé Ricardo, Tonhão e um membro da comissão técnica foram punidos depois do duelo 21.05.26 12h02 Futebol CBF confirma partida entre Remo x São Paulo no Mangueirão; saiba nova data e horário Alteração foi publicada no site oficial da entidade no início da noite desta quarta-feira (20). 20.05.26 18h54 Futebol Quase 800 agentes fazem a segurança de Paysandu e Nacional-AM, pela final da Copa Norte Expectativa é de que cerca de 40 mil torcedores acompanhem a decisão no estádio. 20.05.26 18h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Júnior Rocha valoriza vantagem do Paysandu e alerta para força defensiva do Nacional Técnico bicolor admite dificuldades ofensivas na final da Copa Norte, mas ressalta importância da vitória sem sofrer gols no Mangueirão 20.05.26 23h04 mais esporte Com convocação 'fofa', Alemanha aposta em retorno de Neuer para a Copa do Mundo; veja lista Seleção usou foto dos jogadores ainda crianças para anunciar os nomes 21.05.26 10h06 futebol Volante do Paysandu, Matheus Vargas celebra retorno aos gramados após lesão: 'Estava muito ansioso' Jogador estava afastado desde julho de 2025 por contra de uma ruptura no LCA 21.05.26 10h13 FUTEBOL Carlos Miguel se irrita após revés e deixa zona mista: 'Palmeiras foi campeão com esse futebol' O goleiro lembrou as conquistas recentes e a posição do time nas competições antes de encerrar sua participação com a imprensa 21.05.26 9h47