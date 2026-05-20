Júnior Rocha valoriza vantagem do Paysandu e alerta para força defensiva do Nacional Técnico bicolor admite dificuldades ofensivas na final da Copa Norte, mas ressalta importância da vitória sem sofrer gols no Mangueirão O Liberal 20.05.26 23h04 Rocha valorizou a vitória na final da Copa Norte. (Wagner Santana / O Liberal) O Paysandu saiu em vantagem na decisão da Copa Norte ao vencer o Nacional por 1 a 0, no Mangueirão, mas o técnico Júnior Rocha deixou claro após a partida que o desempenho bicolor esteve longe de ser o melhor da temporada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Na avaliação do treinador, o Papão encontrou muitas dificuldades diante da organização defensiva da equipe amazonense, que apostou em uma postura fechada e nos erros do adversário para tentar surpreender. “Longe de ser o melhor jogo do ano. Fizemos muitos jogos melhores do que hoje. Pegamos um time muito organizado defensivamente”, analisou. Apesar da atuação abaixo do padrão recente, Júnior Rocha destacou que o Paysandu conseguiu criar oportunidades, mesmo sem repetir o volume ofensivo apresentado na Série C. Segundo ele, o contexto de uma final também influenciou diretamente no equilíbrio do confronto. “É difícil falar de um jogo de final achando que vai golear o adversário. A gente sabia que seria um jogo competitivo. Final é decidida nos detalhes”, afirmou. VEJA MAIS Castro decide, Paysandu vence o Nacional e larga na frente na final da Copa Norte Papão faz 1 a 0 no Mangueirão, abre vantagem na decisão e joga por empate no duelo de volta, dia 28, em Manaus Quase 800 agentes fazem a segurança de Paysandu e Nacional-AM, pela final da Copa Norte Expectativa é de que cerca de 40 mil torcedores acompanhem a decisão no estádio. Presidente do Paysandu cobra punição à arbitragem e sugere que clubes paguem por VAR na Série C Márcio Tuma reclama de três possíveis pênaltis contra o Caxias e sugere que clubes arquem com os custos da tecnologia O treinador também valorizou o trabalho defensivo da equipe adversária e admitiu que o Nacional conseguiu neutralizar pontos fortes do Paysandu, principalmente no setor ofensivo. Um dos atletas mais marcados, segundo o comandante bicolor, foi Marcinho. O meia recebeu vigilância constante durante toda a partida, especialmente pela formação com linha de cinco defensores utilizada pelo Nacional. “Quando um atleta fica muito em evidência, o cuidado redobra. Eles jogaram num 3-5-2 bem tradicional. Isso traz dificuldade no último terço”, explicou. Mesmo com atuação sem brilho, Júnior Rocha comemorou o fato de o Paysandu não ter sofrido gols no primeiro jogo da decisão. Para ele, a vantagem construída no Mangueirão pode fazer diferença no duelo de volta, marcado para o dia 28, em Manaus. “Passamos uma partida sem levar gol. Vantagem é sempre vantagem”, destacou. Com a vitória, o Paysandu joga por um empate fora de casa para conquistar o título da Copa Norte, no próximo dia 28, em Manaus. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol final da copa norte paysandu x nacional jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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