Júnior Rocha valoriza vantagem do Paysandu e alerta para força defensiva do Nacional

O Paysandu saiu em vantagem na decisão da Copa Norte ao vencer o Nacional por 1 a 0, no Mangueirão, mas o técnico Júnior Rocha deixou claro após a partida que o desempenho bicolor esteve longe de ser o melhor da temporada.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Na avaliação do treinador, o Papão encontrou muitas dificuldades diante da organização defensiva da equipe amazonense, que apostou em uma postura fechada e nos erros do adversário para tentar surpreender.

“Longe de ser o melhor jogo do ano. Fizemos muitos jogos melhores do que hoje. Pegamos um time muito organizado defensivamente”, analisou.

Apesar da atuação abaixo do padrão recente, Júnior Rocha destacou que o Paysandu conseguiu criar oportunidades, mesmo sem repetir o volume ofensivo apresentado na Série C. Segundo ele, o contexto de uma final também influenciou diretamente no equilíbrio do confronto.

“É difícil falar de um jogo de final achando que vai golear o adversário. A gente sabia que seria um jogo competitivo. Final é decidida nos detalhes”, afirmou.

VEJA MAIS

O treinador também valorizou o trabalho defensivo da equipe adversária e admitiu que o Nacional conseguiu neutralizar pontos fortes do Paysandu, principalmente no setor ofensivo.

Um dos atletas mais marcados, segundo o comandante bicolor, foi Marcinho. O meia recebeu vigilância constante durante toda a partida, especialmente pela formação com linha de cinco defensores utilizada pelo Nacional.

“Quando um atleta fica muito em evidência, o cuidado redobra. Eles jogaram num 3-5-2 bem tradicional. Isso traz dificuldade no último terço”, explicou.

Mesmo com atuação sem brilho, Júnior Rocha comemorou o fato de o Paysandu não ter sofrido gols no primeiro jogo da decisão. Para ele, a vantagem construída no Mangueirão pode fazer diferença no duelo de volta, marcado para o dia 28, em Manaus.

“Passamos uma partida sem levar gol. Vantagem é sempre vantagem”, destacou. Com a vitória, o Paysandu joga por um empate fora de casa para conquistar o título da Copa Norte, no próximo dia 28, em Manaus.